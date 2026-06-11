Česko chystá tři malé jaderné reaktory. Do evropského řetězce se má zapojit i Škoda JS
V Česku se připravuje výstavba tří malých modulárních reaktorů SMR. V úvahu připadají lokality Temelín, Dětmarovice a Tušimice. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka má být českou ambicí nejen stavba vlastních zdrojů, ale také zapojení domácího průmyslu do evropského dodavatelského řetězce.
Česko připravuje výstavbu tří malých modulárních reaktorů. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) se nyní počítá s lokalitami Temelín, Dětmarovice a Tušimice, zároveň se ale prověřují i další možnosti.
„V tuto chvíli jsou u nás tři lokality, tedy Temelín, Dětmarovice a Tušimice. Hledají se případně ještě další možné, ale i toto už je poměrně slušné množství,“ řekl Havlíček při návštěvě plzeňské Škody JS, kam přijel společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Plzeňská Škoda JS se zapojí do globálního dodavatelského řetězce malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR. Britská společnost si ji vybrala jako jednoho ze dvou dodavatelů klíčových komponent jaderného ostrova, včetně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.
Zásadní posun. Škoda JS bude pro Rolls-Royce vyrábět klíčové části malých jaderných reaktorů
Zprávy z firem
Plzeňská Škoda JS se zapojí do globálního dodavatelského řetězce malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR. Britská společnost si ji vybrala jako jednoho ze dvou dodavatelů klíčových komponent jaderného ostrova, včetně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.
Podle ministra nejde pouze o český energetický projekt. Ambicí státu je, aby se tuzemské firmy zapojily do dodávek pro malé modulární reaktory i v dalších evropských zemích.
„Pro nás to není projekt jenom český, ale minimálně celoevropský,“ uvedl Havlíček.
Škoda JS má vyrábět klíčové části reaktorů
Důležitou roli má sehrát plzeňská Škoda JS ze skupiny ČEZ, která patří mezi významné evropské dodavatele zařízení pro jadernou energetiku. Britská společnost Rolls-Royce SMR si ji v květnu vybrala jako jednoho ze dvou dodavatelů klíčových komponent pro malé modulární reaktory.
Škoda JS se má podílet zejména na výrobě tlakových nádob reaktorů, vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu. Podle Havlíčka by výrobky plzeňské firmy mohly tvořit přibližně desetinu dodávek pro malé modulární reaktory ve světě.
Generální ředitel Škody JS Karel Bednář uvedl, že firma už má s Rolls-Roycem podepsané smlouvy na přípravu výroby hlavních komponent s dlouhou dodací lhůtou.
„Máme podepsané smlouvy na přípravu výroby hlavních komponent, jako jsou reaktorová nádoba a vestavby vnitřní části. Premiérovi a ministrovi jsme ukázali, jak přípravy probíhají a jak jsme daleko,“ řekl Bednář.
První reaktor v Česku by mohl být kolem roku 2036
Rolls-Royce SMR, v němž má ČEZ od loňska pětinový podíl, plánuje postavit první tři malé modulární reaktory ve Walesu. Podle Havlíčka vše směřuje k tomu, že první reaktor firmy vznikne ve Velké Británii v polovině 30. let.
Český projekt by měl následovat krátce poté. Ministr očekává, že výstavba by mohla začít na začátku 30. let a první blok by mohl být hotový kolem roku 2036.
„U velkého reaktoru je celý cyklus, tedy příprava, povolení a vlastní stavba, zhruba 15 až 16 let. U malého reaktoru je to okolo deseti let,“ uvedl Havlíček.
Pro lokalitu Temelín se podle něj už připravuje design malého modulárního reaktoru. Následovat by měly Dětmarovice, případně v podobném časovém úseku i další lokality. Náklady na přípravné práce nyní nese společnost ČEZ.
Výkon jako jeden blok Dukovan
Jeden blok malého modulárního reaktoru by měl mít výkon mezi 400 a 500 megawatty. Podle Havlíčka tak bude zjednodušeně odpovídat výkonu jednoho současného bloku Jaderné elektrárny Dukovany.
Dukovany vstupují do další fáze příprav na svoji jadernou budoucnost. Dvacet čtyři českých odborníků se v Soulu školí v práci s palivem pro plánované bloky APR1000, které má dodat jihokorejská společnost KEPCO Nuclear Fuel. První z nových bloků by měl začít palivo využívat v roce 2036.
Jaderná škola pro Dukovany. Čeští experti v Soulu ladí palivo pro nové bloky
Zprávy z firem
Dukovany vstupují do další fáze příprav na svoji jadernou budoucnost. Dvacet čtyři českých odborníků se v Soulu školí v práci s palivem pro plánované bloky APR1000, které má dodat jihokorejská společnost KEPCO Nuclear Fuel. První z nových bloků by měl začít palivo využívat v roce 2036.
ČEZ s Rolls-Royce SMR počítá v Česku do roku 2050 s modulárními reaktory o celkovém výkonu tři gigawatty. Podle Bednáře jsou nyní u projektů ve Walesu i Temelíně zasmluvněné hlavně přípravné práce, tedy příprava lokalit a dokumentace pro povolení stavby. Konkrétní dodavatelský řetězec pro samotnou výstavbu zatím uzavřený není.
„Kontrakt na dodávky konkrétních dílů bude navazovat na zahájení výstavby,“ uvedl šéf Škody JS.
Partnerství s Rolls-Roycem podle něj směřuje do globálního dodavatelského řetězce. Britská firma podle Bednáře mluví minimálně o 60 blocích jako o perspektivě celého projektu. „Škodovka tady má pořád kapacity a lidi, aby tyto komponenty dokázala vyrábět,“ dodal Bednář.
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