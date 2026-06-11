Začínali se šťávami, teď je z toho miliardový byznys. UGO chystá další expanzi
Z jednoho juice baru v Ostravě vyrostla síť s více než šesti desítkami provozoven v Česku a na Slovensku. UGO, které od roku 2012 patří Kofole, letos slaví dvacet let na trhu a čeká obrat 1,2 miliardy korun. Chystá další expanzi a nový formát Freshbar 3.0.
UGO začínalo v době, kdy se v Česku o zdravém fast foodu téměř nemluvilo. Rychlé občerstvení si Češi spojovali s hranolky, burgery a kebabem. Salát k obědu byl spíš nouzová volba než běžný oběd a čerstvá šťáva z ovoce působila jako něco z dovolené. A koncept zdravého fast foodu působil skoro jako sázka proti trhu. Marek a Katka Farníkovi přesto věřili, že tu vzniká prostor pro něco jiného – a po dvaceti letech z toho je byznys s obratem přes miliardu korun.
„Dlouhodobě rostoucí zájem o čerstvé stravování se nám odráží také v prodejích. Za dobu naší existence jsme uskutečnili desítky milionů transakcí,“ říká Farník.
Značka dnes provozuje 63 Freshbarů a Salaterií v Česku a na Slovensku. Největší část byznysu tvoří právě provozovny, které podle firmy představují 85 procent celkového obratu. Zbylých 15 procent připadá na retailové produkty a PET portfolio.
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Začalo to v Austrálii
Příběh UGO začal v Austrálii, kde se manželé nadchli do konceptu juice baru. Do Česka tak přenesli jednoduchou myšlenku: čerstvé suroviny, minimum složitostí a nápoje, které mají fungovat jako rychlá dávka energie. První provozovnu otevřeli v roce 2006 v ostravském obchodním centru Futurum.
„Na počátku bylo nejtěžší přesvědčit pronajímatele a vlastně i celé okolí, že to bude fungovat. Tenkrát jsme byli s Katkou jedinými zaměstnanci. Makali jsme od rána do večera. Byla to dřina, ale vlastní zkušenost z reálného provozu byla k nezaplacení,“ vzpomíná Farník.
Z dnešního pohledu působí čerstvá šťáva nebo bowl k obědu jako běžná nabídka v obchodním centru. V polovině nultých let ale šlo o koncept, který si musel místo na trhu teprve vybojovat.
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Kofola přinesla větší měřítko
Důležitý zlom přišel v roce 2012, kdy do UGO vstoupila Kofola. Nápojářská skupina značce pomohla s rozvojem sítě i s přesunem části produktů mimo vlastní provozovny.
Vedle Freshbarů se tak čerstvé šťávy začaly prodávat také v retailu v balené podobě. UGO u nich využívá ošetření vysokým tlakem, takzvanou paskalizaci, která má prodloužit trvanlivost bez klasické tepelné pasterace.
Další posun přišel v roce 2014, kdy vznikla první UGO Salaterie. Ke šťávám a smoothies přibyly saláty, polévky a teplá jídla. Právě Salaterie dnes tvoří důležitou část toho, kam se značka posunula: od rychlého pití do segmentu každodenního městského stravování.
UGO letos dvacetileté výročí připomíná kampaní „Dřív, než to bylo cool“. Pointa je jednoduchá: to, co před lety působilo jako alternativa, je dnes pro část zákazníků běžný oběd.
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Změna je vidět i na expanzi. Letos UGO otevřelo Salaterie ve čtyřech pražských obchodních centrech – v NC Fénix, OC Europark, Metropoli Zličín a OC Letňany. Právě Letňany jsou zároveň důležité pro spolupráci s Lagardere Travel Retail.
„Otevření nové Salaterie UGO v OC Letňany je pro nás přelomovým milníkem. Jde o vůbec první Salaterii z šesti UGO franšíz, kterou otevíráme pod hlavičkou Lagardere Travel Retail,“ říká Richard Procházka, šéf Lagardere Travel Retail.
Pro Lagardere jde zároveň o krok mimo tradiční prostředí nádraží a letišť. Vstup do klasického obchodního centra má podle Procházky otevřít novou etapu expanze.
Další provozovny a Freshbar 3.0
UGO chce v růstu pokračovat i letos. Podle firmy má do konce roku přibýt ještě několik dalších Salaterií. Část expanze má probíhat ve spolupráci s franšízovými partnery.
„Očekáváme, že nové provozovny v pražských obchodních centrech ročně obslouží vysoké desítky až stovky tisíc zákazníků. Část z nich otevíráme ve spolupráci s našimi franšízovými partnery, mezi které patří například společnost Lagardere,“ říká Lukáš Prauss, development director značky UGO.
Vedle klasických provozoven se značka soustředí také na nový koncept Freshbar 3.0. Ten má přinést flexibilnější formát vhodný pro nové typy lokalit, uvedla společnost bez dalších podrobností.
„UGO vstupuje do další etapy svého vývoje s ambicí dál rozšiřovat dostupnost čerstvého stravování a reagovat na proměňující se potřeby zákazníků. Nyní se soustředíme na rozvoj konceptu Freshbar 3.0,“ říká Anna Schlindenbuch, head of marketing značky UGO.
Významnější roli mají podle ní hrát také digitální projekty, hlavně rozvoj B2B služeb a mobilní aplikace.
Tisíc provozoven jako sen
UGO dnes stojí na trhu, který vypadá úplně jinak než při otevření první ostravské pobočky. Zákazníci víc řeší složení jídel, rychlost obsluhy, možnost vzít si oběd s sebou i to, jestli dostanou alternativu k fast foodu.
Značka zároveň zůstává součástí větší skupiny. Pro Kofolu představuje UGO jiný typ byznysu než klasické nápoje: nejde jen o produkt v lahvi, ale o provozovny, franšízy, retail i přímý kontakt se zákazníkem.
Zakladatel Marek Farník mluví o značce pořád spíš jako o dlouhodobém projektu než uzavřeném příběhu. „Chtěl bych, abychom v UGO dál pracovali se stejnou energií a nadšením jako dnes – a jednou třeba možná měli i tisíc provozoven,“ uzavírá.
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