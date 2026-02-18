Do čela Lesů ČR se vrací Josef Vojáček
V roce 2021 skončil po nástupu Fialovy vlády. Teď se Josef Vojáček vrací řídit státní podnik Lesy ČR. Uspěl ve výběrovém řízení ministerstva zemědělství. Ve funkci má řešit strategii dřeva i obnovu lesů. Potvrdit ho ještě musí vládní výbor.
Generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky (LČR) bude Josef Vojáček. Podnik vedl již v letech 2018 až 2021, tedy v době druhé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Vojáček uspěl ve výběrovém řízení, které vypsalo ministerstvo zemědělství, uvedl ve středu v tiskové zprávě mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Tehdejšího generálního ředitele Dalibora Šafaříka ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal z čela státní firmy 14. ledna.
Vojáček by se funkce v čele podniku měl ujmout do konce února. Ještě ho musí potvrdit vládní výbor pro personální nominace. Podnik, který spravuje téměř polovinu lesů v ČR, nyní dočasně řídí výrobně-technický ředitel Libor Strakoš.
Státní podnik Lesy České republiky výrazně zlepšil své hospodaření. Za první tři čtvrtletí letošního roku zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. K růstu přispěly především vyšší tržby z prodeje dřeva, rostoucí těžba i nižší náklady na pěstební činnost.
Ministr: „Zkušený manažer pro krizové období“
„Řízení podniku se ujme zkušený manažer, který v minulosti obstál mimo jiné při krizovém řízení podniku souvisejícím s projevy sucha a kůrovcové kalamity. Josefa Vojáčka vnímám jako zkušeného stratéga, který zvládne čelit aktuálním výzvám podniku při naplňování Surovinové strategie na podporu využívání dřeva v České republice nebo při posilování kroků k adaptaci lesů po rozsáhlé kůrovcové kalamitě,“ uvedl ministr Šebestyán v tiskové zprávě.
Do výběrového řízení na místo generálního ředitele LČR se přihlásili čtyři uchazeči. „Výběrová komise doporučila Josefa Vojáčka jako nejvhodnějšího kandidáta z přihlášených uchazečů. Ocenila jeho odborné znalosti a schopnost efektivně vést tým čítající více než 3 000 zaměstnanců,“ uvedlo ministerstvo.
Návrat po třech letech
Vojáček v minulosti vedl také Vojenské lesy a statky, dosud je manažerem ve společnosti Lescus, která se zabývá lesním školkařstvím. Zkušenosti má i z akademické sféry. Z čela Lesů ČR na konci roku 2021 Vojáčka odvolal ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) krátce poté, co se moci ujala vláda Petra Fialy (ODS). Odvolání Jurečka zdůvodnil údajným manažerským pochybením a neefektivní reorganizací podniku.
Spory o ceny dřeva
Vojáčkův předchůdce Šafařík byl generálním ředitelem LČR od listopadu 2022. Jmenoval ho tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) z vlády premiéra Petra Fialy (ODS). Šebestyán po odvolání Šafaříka mimo jiné řekl, že se Lesy ČR za jeho vedení podílely na zvyšování cen dřeva. Odvolaný ředitel uvedl, že jeho cílem byl stabilní a funkční podnik i komplex lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. Podle agrárního analytika Petra Havla by ceny dřeva rostly bez ohledu na vedení LČR.
Zisk v miliardách
Státní podnik Lesy ČR loni za tři čtvrtletí zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. Pozitivní vliv měly vyšší tržby za dřevo, jehož těžbu podnik zvýšil o pět procent na 6,2 milionu metrů krychlových. Do státního rozpočtu loni Lesy ČR odvedly 5,515 miliardy korun.
