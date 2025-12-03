Slovensko kupuje za miliardy bateriové vlaky od Škoda Group
Soupravy od Škoda Group nahradí dieselové vlaky na neelektrizovaných tratích. Kontrakt má hodnotu až 332 milionů eur.
Slovenský národní vlakový dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ve středu podepsal s dvoučlenným konsorciem kolem české skupiny Škoda Group smlouvu o nákupu vlaků s bateriovým a elektrickým pohonem. Hodnota zakázky až na 36 vlaků činí téměř 332 milionů eur (zhruba osm miliard korun), uvedla Škoda Group. Slovenský podnik chce získat zejména 16 jednotek zhruba za 144 milionů eur (3,5 miliardy korun) bez daně z přidané hodnoty.
Součástí kontraktu, který začne platit po získání peněz z evropských fondů k financování nákupu, je také opce na dodání dalších 20 vlaků. Podle dřívějších informací nabídku v soutěži na dodání uvedených vlaků předložila jen společnost Škoda Transportation společně se slovenskou firmou ŽOS Trnava.
Dieselovým vlakům odzvonilo
Objednané vlaky plánuje ZSSK nasadit v regionální dopravě nejdříve v roce 2028. Kapacita jednotek je 157 míst k sezení pro cestující. Tyto vlaky lze provozovat i na tratích bez trakčního vedení. ZSSK tak jimi bude moci nahradit stávající dieselové soupravy.
Cíl? Bezemisní železnice
„V bateriových vlacích vidíme rychlou a realistickou cestu k bezemisní regionální dopravě na Slovensku. Spojují výhody klasických elektrických jednotek s provozem na neelektrifikovaných tratích, bez nutnosti vysokých investic do infrastruktury,“ uvedl v tiskové zprávě ZSSK místopředseda představenstva Škoda Group Tomáš Ignačák.
Bateriové elektrické vlakové jednotky už podle ZSSK jezdí na tratích v Německu i v Rakousku, bateriový vlak představily také České dráhy.
Škoda Transportation už v minulosti získala od ZSSK několik zakázek na dodávku vlaků.
