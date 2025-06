Charlotta Petrovková: Čtyřdenní pracovní týden výrazně zvýšil efektivitu týmů. To zvedá i dividendu SAB Finance

Motivovaní zaměstnanci vedou ke spokojeným klientům, což se pozitivně projevuje na růstu obratu i zisku SAB Finance. „Za posledních pět let razantně narostl objem směněných peněz i zisk firmy. Těží z toho i akcionáři, kterým je dividenda vyplácena dvakrát ročně,“ říká Charlotta Petrovková, business development director SAB Finance. Společnost nedávno realizovala exkluzivní průzkum organizačního zdraví ve spolupráci s poradenskou společností McKinsey, z něhož vyplynulo, že SAB Finance patří mezi deset procent nejlepších zaměstnavatelů světa.

SAB zavedl čtyřdenní pracovní týden již v roce 2021. Můžete zhodnotit, jak to funguje?

Společnosti SAB Finance se kontinuálně daří a neustále roste. A to jak objem uzavřených obchodů a zisk, tak počet klientů či rozšiřující se tým. Zavedení čtyřdenního pracovního týdne se osvědčilo. Roste efektivita zaměstnanců, jejichž expertiza současně zaručuje klientům směnu finančních prostředků za velmi výhodných podmínek.

A vidíte to i konkrétně na růstu výsledků společnosti?

Výsledky SAB Finance rostly za poslední roky o desítky procent. V roce 2020 byl auditovaný účetní zisk před zdaněním 144,1 milionu korun, v roce 2021 již přesáhl 200 milionů korun. Vloni to již bylo 323,4 milionu korun. A těží z toho také akcionáři, kterým je dvakrát ročně vyplácena dividenda. Za rok 2024 dosáhla 8,5 procenta. Objem směněných prostředků v roce 2024 narostl na 525 miliard korun.

Řeklo by se, že když se zkrátí pracovní týden, může klesnout výkon. Vy jste tedy propad efektivity nezaznamenali?

Ne. Už před přechodem na čtyřdenní pracovní týden byla vidina až 77 dní volna ročně tak velkým motivačním faktorem, že efektivita týmu rostla ještě před samotným zavedením. Tomu pak předcházelo mnoho diskusí, jak vše nastavit.

Je čtyřdenní týden povinný, nebo někteří lidé chodí do zaměstnání raději standardních pět dnů?

Kdybychom čtyřdenní pracovní týden nastavili korporátně, pravděpodobně by to nefungovalo. Určitě ne tak dobře, jak to funguje nyní. Někteří zaměstnanci preferují pracovat pět dnů v týdnu, ale mít každý den kratší pracovní dobu. Jiní chtějí mít práci jen čtyři dny v týdnu. I když má systém svá pravidla, je to přizpůsobené preferencím, ne nadiktované.

Projevují se nové pracovní podmínky i jinak?

Vidíme spoustu pozitivních změn. Manažeři sbírali podněty od jednotlivců i týmů. Výsledkem je, že to pomohlo očistit firmu od běžných procesů, které práci zpomalovaly. Hodně se odstranily e-maily a komunikace se přesunula do systému workflow. V systému je tak přehlednější, kdo má za co odpovědnost, na koho se čeká, v jaké je to fázi. Lidé začali více vyžadovat systémovou podporu a přinášeli nejrůznější nápady, jak procesy zrychlit a zdokonalit.

Takže vnímáte zavedení těchto změn jako důležité pro růst firmy?

Růst vidíme ve všech oblastech. Je důležité lidi motivovat, protože pracovní výsledky nejsou přímou úměrou času stráveného v práci či prací. A pokud mohou mít zaměstnanci SAB Finance kvalitnější život, více času na rodinu a své záliby, a přitom se firmě takto daří, bylo zavedení čtyřdenního pracovního týdne opravdu dobrou volbou.

Pro SAB Finance je velmi důležitá expertiza zaměstnanců. Vnímáte tedy propojení spokojenosti a expertizy členů týmu?

Expertiza našich zaměstnanců je bezpochyby nosným pilířem společnosti. Se zaměstnanci průběžně pracujeme a kromě atraktivní motivace, kterou jsou i teambuildingy v exotických destinacích, jim pomáháme profesně růst. Naši klienti tak díky profesionálnímu přístupu mohou směňovat finance za nejlepších podmínek, ať se trhy vyvíjejí dle očekávání, nebo přicházejí nečekané výkyvy. Expertiza členů týmu vede ke spokojeným klientům a to vede k růstu společnosti.

V dnešní době je hledání kvalitních zaměstnanců alfou a omegou úspěchu. Pomáhá právě čtyřdenní pracovní týden v zaměstnávání těch nejlepších na trhu? A co dalšího nabízí SAB Finance za benefity?

Nedávno jsme ve spolupráci s poradenskou společností McKinsey realizovali interní průzkum organizačního zdraví. Ten dopadl nad očekávání dobře a dosažené výsledky OHI řadí SAB Finance mezi top 10 procent společností na světě. Nejdůležitějším zjištěním byla enormní síla firmy jako celku s fluktuací do dvou procent a minimálním poměrem zaměstnanců s náznaky vyhoření. Ať už tyto skutečnosti, nebo čtyřdenní pracovní týden určitě napomáhají velkému zájmu kandidátů, kteří se chtějí stát součástí SAB Finance týmu. Atraktivní jsou pro kandidáty určitě i pravidelné teambuildingy v exotických destinacích, jako je třeba Dubaj, Maledivy, Mauricius.

Jak chcete s výsledky průzkumu naložit? Jak je začleníte do korporátní kultury?

Mezi nadprůměrnými výsledky detailního průzkumu organizačního zdraví potěšila management především skutečnost, kdy je ve firmě minimální poměr zaměstnanců s náznakem vyhoření, že jsou lidé ve firmě spokojení a nemají tendenci odcházet. Potvrzuje se tak, že firma nabízí přesně to, co současná generace vyžaduje – tedy dávat do toho maximum, odmakat si to, ale nestresovat se a mít dostatek času na svou rodinu a záliby.

Charlotta Petrovková

Zkušená manažerka v business sektoru. V současnosti zastává pozici business development director ve společnosti SAB Finance.

Poznámka redakce: SAB Finance patří do skupiny finančního Radomíra Lapčíka, který je investorem ve vydavateli byznysového portálu newstream.cz.

