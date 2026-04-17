Daimler Truck chce v Chebu vyrábět dieselové i elektrické trucky, zaměstná přes tisíc lidí

Daimler Truck plánuje v Chebu výrobu až 25 tisíc nákladních vozů ročně, postupně přejde i na bezemisní technologie.

Společnost Daimler Truck plánuje v Cheb vybudovat nový výrobní závod, ve kterém chce zpočátku produkovat především dieselové nákladní vozy. Do budoucna však firma počítá s postupným přechodem na bezemisní technologie, zejména elektromobily, a zvažuje i využití vodíkového pohonu. Ten je ale zatím ve fázi vývoje a není jasné, kde by se jeho výroba realizovala.

Mercedes míří do Česka. V Chebu postaví továrnu, zaměstná přes tisíc lidí

Značka Mercedes-Benz Trucks ze skupiny Daimler Truck plánuje otevřít nový závod v Chebu. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Do projektu chce v následujících letech investovat stovky milionů eur.

Podle provozního ředitele společnosti Jürgena Distla má závod dosáhnout kapacity až 25 tisíc vozidel ročně. Výstavba by měla začít na začátku roku 2027, přičemž zahájení výroby se očekává ke konci desetiletí. Část produkce se do Česka přesune ze stávajících závodů v Německu a Turecku, celkový objem výroby firmy by se však měl zvýšit.

Nový závod by měl vytvořit více než 1000 pracovních míst. Firma plánuje zaměstnávat především kvalifikované pracovníky a chce se opírat o stabilní kmenové zaměstnance, nikoli agenturní pracovní sílu. Důvodem jsou vysoké náklady i časová náročnost zaškolení. Daimler proto hodlá nabídnout nadprůměrné mzdy a investovat do vzdělávání zaměstnanců.

Projekt je součástí širší strategie Daimler Truck zaměřené na transformaci nákladní dopravy směrem k nižším emisím. Společnost již v Evropě i USA investuje miliardy eur do vývoje elektrických a vodíkových vozidel a infrastruktury. Elektrické nákladní vozy považuje za klíčové řešení pro regionální dopravu, zatímco vodík by mohl najít uplatnění zejména v dálkové přepravě.

Plánovaná investice v Chebu patří mezi nejvýznamnější průmyslové projekty v Karlovarském kraji za poslední roky. Region, který se dlouhodobě potýká s vyšší nezaměstnaností a odlivem kvalifikovaných pracovníků, by mohl díky projektu získat významný ekonomický impuls. Očekává se také rozvoj dodavatelského řetězce a navazujících služeb. Zástupci města i kraje projekt vítají, upozorňují však na nutnost rozvoje infrastruktury, bydlení a dopravy, aby byl region na příchod velkého investora připraven.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Praha otevřela Dvorecký most. Nové spojení přes Vltavu posílí MHD i veřejný prostor

Praha má nový, v pořadí 21. most přes Vltavu. Dvorecký most mezi Podolím a Zlíchovem se dnes odpoledne otevřel pěším, od soboty po něm začne jezdit MHD. Stavba za téměř dvě miliardy korun má zlepšit spojení mezi pravým a levým břehem a zároveň nabídnout nový veřejný prostor pro obyvatele i návštěvníky metropole.

Praha má 21. most přes Vltavu. Po novém Dvoreckém mostu mezi Podolím a Zlíchovem se mohou projít lidé, běžný provoz MHD na mostě začne v sobotu. Most, jehož stavba začala v roce 2022 a vyšla na 1,97 miliardy korun, je určen pro MHD, chodce, cyklisty a složky integrovaného záchranného systému. Individuální automobilová doprava na něj nemá přístup.

Praha po letech čekání otevře nový most přes Vltavu. Dvorecký most za bezmála dvě miliardy korun začne sloužit MHD, cyklistům i pěším už 18. dubna.

Projekt vznikl na základě mezinárodní architektonicko-konstrukční soutěže z roku 2017, do níž se přihlásilo 45 týmů. Vítězem se stal návrh architektů ze studia Atelier 6 ve spolupráci s inženýrskou kanceláří Tubes. Cílem bylo vytvořit nové dopravní propojení mezi Smíchovem a Pankrácí, které zároveň odlehčí přetíženým mostům, zejména Barrandovskému.

Na Dvoreckém mostě mezi Prahou 4 a Prahou 5 to ve středu vypadalo spíše jako na stavbě dálnice než na nové městské lávce. Na rozestavěnou konstrukci najely těžké nákladní vozy a inženýři sledovali, co to s mostem udělá. Proběhla totiž klíčová zatěžovací zkouška, která má potvrdit, že je stavba připravená na běžný provoz.

Autorem architektonického řešení je Radek Šíma z Atelieru 6, který již dříve uvedl: „Projektujeme most na dohled jednoho ze středobodů Prahy… plánujeme bránu do města.“

Most je navržen jako železobetonová konstrukce dlouhá přibližně 331 metrů. Architekti se inspirovali tradičními pražskými obloukovými mosty i českým kubismem a snažili se, aby nová stavba přirozeně zapadla do historického panoramatu města. „Chtěli jsme se vsunout do skupiny pražských mostů,“ popsal Šíma koncepci návrhu.

Významnou součástí projektu je i umělecké řešení. Na podobě veřejného prostoru a světelných instalací se podílel výtvarník Krištof Kintera. Most tak nemá sloužit jen dopravě, ale i jako místo pro setkávání a trávení volného času.

Po mostě budou jezdit tramvaje i autobusy a vznikne zde také důležité propojení pro cyklisty a pěší. Na obou březích Vltavy se zároveň budují nové veřejné prostory. Na podolské straně například amfiteátr, sportoviště nebo schody k řece, na smíchovské pak nové plochy s uměleckými prvky a zastávkami MHD.

Stavbu provázely komplikace, zejména kvůli geologickému podloží ve Vltavě. Kvůli nim se náklady zvýšily z původně plánovaných 1,57 miliardy korun na 1,97 miliardy a projekt se zpozdil zhruba o rok. I po otevření mostu budou práce v jeho okolí pokračovat minimálně do konce letošního roku.

U mostu už jsou hotové pilíře a většina částí na březích a o prázdninách dělníci zahájili práce na části, která se bude klenout nad Vltavou. První z několika ocelových konstrukcí nutných pro betonáž nechala firma Metrostav převézt na stavbu v červenci s využitím speciální pontonové lodi firmy Lodě Helios, která připluje s nákladem v pondělí.

Dvorecký most je první nový most přes Vltavu v Praze po více než deseti letech. Podle vedení města představuje důležitý krok v rozvoji dopravní infrastruktury i veřejného prostoru. „V Praze se mosty moc často nestaví a tento určitě pomůže lidem dostat se z jedné strany Vltavy na druhou,“ uvedli zástupci města.

Dvorecký most v době výstavby

Česká pošta je miliardu v minusu. Vláda povolává krizového manažera
Miliardové ztráty, neúspěšný tendr a odvolaný ředitel. Českou poštu má nově řídit krizový manažer, který ji má zachránit před dalším propadem.

Česká pošta za loňský rok vykázala podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Největší problém představují balíkové služby, které skončily ve ztrátě 2,5 miliardy korun.

Po neúspěšném výběrovém řízení našlo ministerstvo kandidáta na nového generálního ředitele. Stát chce do čela podniku dosadit krizového manažera Richarda Hodula, jehož jmenování ještě musí schválit Komise pro personální nominace. Do funkce by mohl nastoupit už příští týden a nahradí Miroslava Štěpána, kterého ministr odvolal na začátku roku.

„Pošta není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci,“ uvedl Hodul. Konkrétní kroky chce představit až po svém nástupu.

Pošta původně plánovala letos ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada ale podle Metnara schválila kroky k ozdravení podniku, které mají zachovat počet zaměstnanců i síť zhruba 2900 poboček. Státní podnik zároveň připravuje nový tříletý plán pro banky a hledá další zdroje financování.

Zastaven byl i prodej Balíkovny, která bude dál fungovat jako samostatná divize. Nové vedení zde zavedlo krizové řízení zaměřené na kvalitu doručování a ekonomiku provozu. „Byl zastaven negativní trend poklesu kvality doručení a aktuálně dochází k jejímu postupnému zlepšování,“ uvedl Metnar.

Od dubna se navíc spojilo balíkové a listovní doručování, což má přinést úspory a efektivnější řízení.

Pošta letos výrazně zjednodušila strukturu řízení. Počet divizí klesl z 11 na čtyři. „Cílem změn je efektivnější organizační struktura a zrychlení rozhodování,“ uvedl Metnar. Reorganizace přinese úsporu zhruba 75 milionů korun ročně, mimo jiné díky zrušení asi stovky manažerských a administrativních pozic.

Podle ministerstva se pošta dostala do problémů také kvůli novele poštovního zákona. Ta sice zvýšila maximální úhradu za základní služby, ale její vyplácení musí schválit Evropská komise. „Proces notifikace může trvat až dva roky,“ upozornil náměstek ministra Lukáš Klučka. Bez těchto peněz by se pošta mohla dostat do platební neschopnosti.

Podle ministerstva není cestou ani rozprodej majetku. Pošta proto zastavila prodej své hlavní budovy v Jindřišské ulici a chce ji využít efektivněji. Oddělení a plánovaný prodej Balíkovny byl součástí transformace schválené předchozí vládou Petra Fialy. Ta měla podnik ozdravit do letošního roku.

Současný ministr vnitra ale obměnil většinu dozorčí rady a odvolal vedení. Na nového šéfa vypsal tendr, který však skončil bez vítěze. Zatímco nyní ministerstvo mluví o miliardové ztrátě, ještě v prosinci pošta očekávala výrazně lepší výsledek – pod 400 milionů korun. V případě prodeje menších nemovitostí měl být hospodářský výsledek dokonce téměř vyrovnaný.

