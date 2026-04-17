Daimler Truck chce v Chebu vyrábět dieselové i elektrické trucky, zaměstná přes tisíc lidí
Daimler Truck plánuje v Chebu výrobu až 25 tisíc nákladních vozů ročně, postupně přejde i na bezemisní technologie.
Společnost Daimler Truck plánuje v Cheb vybudovat nový výrobní závod, ve kterém chce zpočátku produkovat především dieselové nákladní vozy. Do budoucna však firma počítá s postupným přechodem na bezemisní technologie, zejména elektromobily, a zvažuje i využití vodíkového pohonu. Ten je ale zatím ve fázi vývoje a není jasné, kde by se jeho výroba realizovala.
Značka Mercedes-Benz Trucks ze skupiny Daimler Truck plánuje otevřít nový závod v Chebu. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Do projektu chce v následujících letech investovat stovky milionů eur.
Mercedes míří do Česka. V Chebu postaví továrnu, zaměstná přes tisíc lidí
Podle provozního ředitele společnosti Jürgena Distla má závod dosáhnout kapacity až 25 tisíc vozidel ročně. Výstavba by měla začít na začátku roku 2027, přičemž zahájení výroby se očekává ke konci desetiletí. Část produkce se do Česka přesune ze stávajících závodů v Německu a Turecku, celkový objem výroby firmy by se však měl zvýšit.
Nový závod by měl vytvořit více než 1000 pracovních míst. Firma plánuje zaměstnávat především kvalifikované pracovníky a chce se opírat o stabilní kmenové zaměstnance, nikoli agenturní pracovní sílu. Důvodem jsou vysoké náklady i časová náročnost zaškolení. Daimler proto hodlá nabídnout nadprůměrné mzdy a investovat do vzdělávání zaměstnanců.
Projekt je součástí širší strategie Daimler Truck zaměřené na transformaci nákladní dopravy směrem k nižším emisím. Společnost již v Evropě i USA investuje miliardy eur do vývoje elektrických a vodíkových vozidel a infrastruktury. Elektrické nákladní vozy považuje za klíčové řešení pro regionální dopravu, zatímco vodík by mohl najít uplatnění zejména v dálkové přepravě.
Plánovaná investice v Chebu patří mezi nejvýznamnější průmyslové projekty v Karlovarském kraji za poslední roky. Region, který se dlouhodobě potýká s vyšší nezaměstnaností a odlivem kvalifikovaných pracovníků, by mohl díky projektu získat významný ekonomický impuls. Očekává se také rozvoj dodavatelského řetězce a navazujících služeb. Zástupci města i kraje projekt vítají, upozorňují však na nutnost rozvoje infrastruktury, bydlení a dopravy, aby byl region na příchod velkého investora připraven.
Německý výrobce užitkových automobilů Daimler Truck plánuje rozšiřovat své aktivity ve zbrojním průmyslu. Firma oznámila, že se dohodla na vytvoření strategického partnerství s americkou zbrojovkou General Dynamics Land Systems, která se zabývá výrobou tanků a dalších vojenských vozidel.
