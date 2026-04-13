Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Všechny velké automobilky se dusí. Kromě jedné čínské

Výroba elektrického pohonu pro modely BMW iX a BMW i4.
Ivana Pečinková

Zisky největších výrobců automobilů loni meziročně klesly o 59 procent a z 19 autokoncernů se pouze jednomu podařilo zisk zvýšit. Poradenská společnost EY to přičítá elektroautům. Nejziskovějšími automobilkami loni byly japonské Suzuki a Toyota.

Hrob za miliardy e-auto: pokles zisku, marže na desetiletém minimu. Takovým titulkem uvedla poradenská společnost EY tiskovou zprávu o výsledku své analýzy automobilového průmyslu. „To, co začalo jako sázka na budoucnost, se pro mnoho autokoncernů stává miliardovou zátěží: vedoucí výrobci teď postupně korigují svoje elektrostrategie – s výraznými dopady do svých bilancí,“ uvádí EY.

Odpisy na výrobu baterií, vývojové projekty a modelové řady mezitím v Evropě a ve Spojených státech dosahují skoro 60 miliard eur (asi 1 464 miliardy korun). „Automobilový průmysl vězí v hluboké, pro některé firmy dokonce potenciálně existenci ohrožující krizi,“ komentoval výsledky aktuální studie EY Constantin M. Gall, globální lídr pro oblast letectví, obrany a mobility společnosti EY. Mnoho koncernů podle něj investovalo do rostoucích trhů a dynamického rozběhu výroby bateriových aut. Ale realita ukázala, že poptávka po elektroautech je nižší, než se očekávalo, zejména ve Spojených státech a v Evropě. A nyní se automobilky potýkají s náklady, které utopily v zařízeních na výrobu baterií, ve zrušených či pozastavených výstavbách továren či v pozastavených modelech.

Čínané ziskoví, Němci ještě hůře než ostatní

To se v loňském roce projevilo poklesem zisku u 19 nejvýznamnějších automobilek světa o 59 procent, tedy ze 143 na 59 miliard eur. Růst zisku se podařil pouze jednomu jedinému výrobci aut, a to čínské automobilce Geely. A čtyři výrobci se dokonce dostali do červených čísel.

Firemní obraty se nicméně vyvíjely stabilně a meziročně vzrostly o 0,6 procenta. Až na německé koncerny, kterým obrat klesl o 4,1 procenta. Hůře se německým automobilkám ve srovnání s většinou konkurence dařilo také v oblasti prodeje nových vozů. Tady šly dolů o dvě procenta. Podepsal se na to hlavně pokles odbytu v Číně.

Naproti tomu třem čínským výrobcům – BYD, Geely a Great Wall Motors (GWM) se dařilo. Jejich obrat se oproti předloňsku zvedl o 16 procent. Ale ani jim se nevyhnuly dopady geopolitického vývoje, takže také jim klesl zisk, celkově o skoro 13 procent.

A jak vypadal loňský světový žebříček podle ziskovosti? První dvě místa zaujaly japonské automobilky Suzuki a Toyota, jejichž ziskové marže dosáhly 9,7 respektive 8,5 procenta. Následovaly Kia (osm procent) a BMW (7,6 procenta). Průměrná marže analyzovaných automotive firem se loni snížila z 6,7 na 2,8 procenta, což znamená rekordně nízkou hodnotu. Vyšší byla marže dokonce i v covidovém roce 2020 (3,9 procenta).

Němci ztrácejí Čínu

Na kondici německých automobilek se podepisuje především klesající odbyt na čínském trhu. Jak upozorňuje Gall, zatímco v roce 2020 představoval čínský trh 39 procent celkového odbytu osobních automobilů, loni už to bylo jen 29 procent. Špatně se tam prodávají zejména dražší prémiové řady. Zájem o elektroauta sice roste, ale Číňané dávají v tomto segmentu přednost domácím výrobcům, kteří velmi rychle zavádějí inovace a mají nižší ceny.

Tři nejvýznamnější čínské automobilky BYD, Geely a GWM sice ve třetím kvartále dosáhly mezi 19 nejvýznamnějšími automobilkami světa 10., 15. a 18. místo, ale co do růstu nechávají ostatní daleko vzadu. Geely zvýšil obrat o rovnou čtvrtinu, GWM o desetinu a BYD o tři procenta. Ale také čínští výrobci, poznamenává Gall, se museli smířit s poklesem marže z průměrných 6,6 na 5,2 procenta.

Škoda Auto jde proti trendu

Koncern Volkswagen loni zažil, jak uvedl jeho finanční a provozní ředitel Arno Antlitz, „opravdu náročný rok“. Provozní zisk se meziročně snížil o 53 procent na 8,9 miliardy eur a provozní marže klesla z 5,9 na 2,8 procenta. Zhoršení výsledků jde na konto amerických cel, vlivu měnových kurzů a čínské konkurence.

Naproti tomu pro českou dceru koncernu, Škodu Auto, byl loňský rok co do výsledků třetím rekordním rokem v řadě. Jak uvádí její výroční zpráva za rok 2025, její tržby se meziročně zvýšily o 9,1 procenta na 27,8 miliardy eur, provozní zisk vzrostl o 8,1 procenta na 2,26 miliardy eur. Zákazníkům Škoda dodala 1,04 milionu aut, v roce 2024 to bylo 927 tisíc. Česká dcera koncernu Volkswagen tak loni upevnila svou pozici třetí nejprodávanější značky v Evropě.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

V Kataru řeší dobíjení elektromobilů, projekt nese českou stopu

V Kataru řeší dobíjení elektromobilů, projekt nese českou stopu
Shutterstock / poskytnuto TTC
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Země Arabského poloostrova jsou tradičně spjaty především s ropou, přesto se dnes připravují na dobu elektrickou. V Kataru se nyní rozhodli vybudovat si s předstihem infrastrukturu potřebnou pro dobíjení elektromobilů. Vznikl ambiciózní projekt tisícovky nabíječek v hodnotě desítek milionů dolarů, do kterého se zapojí brněnský Mycroft Mind.

Obnovitelné zdroje jsou vítanou, avšak jen velmi těžko předvídatelnou součástí energetického mixu. Nikdo nemůže ovlivnit, kdy zrovna zafouká vítr nebo vysvitne slunce. To obvykle způsobuje vrásky především distributorům, kteří musí výkyvy v síti vyrovnávat. „Stále více se tak spoléhá na predikce, které jsou důležité nejen v rámci výroby, ale i spotřeby energií,“ zmiňuje Petr Možný, ředitel obchodu a marketingu ve společnosti Mycroft Mind ze skupiny TTC. Právě spin-off brněnské Masarykovy univerzity nyní s predikcemi pomůže v Kataru, kde vzniká projekt efektivnějšího řízení dobíjecích bodů pro elektromobily. 

Elektroauta zatím nemají, ale chtějí se připravit

Mycroft Mind se zúčastnil výzvy katarské státní agentury, obdoby Technologické agentury ČR. Jejich řešení uspělo, nejprve se ale museli popasovat s regionálními specifiky. „Pro oblast Blízkého východu je typické, že chtějí mít všechno ‚doma‘. Jednou z podmínek projektu bylo, že vlastnictví zůstane v rukou místní firmy,“ vysvětluje Možný. Proto se dohodli s lokální společností Ryal Technologies, která se v Kataru zabývá digitální infrastrukturou a v chystaném projektu se stane hlavním dodavatelem hardwaru. Výsledkem je založení společného podniku Rycroft Grid Solutions se sídlem v Kataru.

Výzva vychází ze strategie Qatar National Vision 2030, která do čtyř let počítá s přibližně desetiprocentním zastoupením elektromobilů v prodejích nových vozů. V zemi už dnes funguje víc než tři sta rychlonabíjecích stanic, které provozuje katarský státní distributor Kahramaa. A to i přesto, že elektromobily jsou tady zatím spíše výjimkou. „Je to příprava na budoucnost, žádný tlak ani pobídky nyní nevznikají. Jen se chtějí s předstihem a v klidu připravit na dobu, kdy už automobilky nic jiného vyrábět nebudou,“ uvádí Možný, podle kterého se do roku 2030 počítá s přibližně tisícovkou dobíjecích bodů.

Mycroft Mind Ryal Technologies - podpis dohody na Velvyslanectví ČR v Dauhá

„S rostoucím počtem nabíječek přirozeně dochází k zatížení distribuční soustavy, což vede k hledání nových řešení. Odpovědí jsou právě technologie, které dokáží v reálném čase řídit výkon nabíjecích stanic a zabránit přetížení sítě,“ vysvětluje Možný a pokračuje: „Na základě dat, která jsme schopni posbírat z jednotlivých nabíjecích stanic, dokážeme predikovat jejich vytíženost. Pokud by požadovaný výkon mohl ohrozit lokální odběr, dokážeme se připravit na optimalizaci, tedy případné snížení výkonu.“ Takové kroky zabrání případným blackoutům a zajistí i efektivnější provoz nabíječek. 

Konflikt může ovlivnit logistiku, ale i pomoct elektromobilům

V tuto chvíli připravují pilotní projekt, který by měl odstartovat začátkem července. „Testovací fáze bude probíhat na čtyřech nabíjecích stanicích. Koncem roku potom vyhodnotíme, jak to funguje. Když vše půjde podle plánů, na začátku příštího roku začneme s další instalací,“ popisuje Možný. 

Jisté obavy zcela přirozeně budí aktuální nejistá situace v regionu. „Lidé v Kataru věří, že to bude v pořádku, ale nikdo nedokáže odhadnout další vývoj. Záleží především na tom, jak dlouho konflikt potrvá. Pokud bude přetrvávat, může mít dopady na logistiku, ale přirozeně i na priority v rámci rozvoje země,“ zmiňuje Možný a upozorňuje, že jisté dopady na logistiku a dodávky hardwaru řeší partnerská Ryal Technologies už dnes. 

V aktuální situaci však s ohledem na elektromobilitu vidí i jisté pozitivum. „Když cena ropy stoupá, elektrická auta jsou mnohem víc v kurzu, než když se ceny paliv drží nízko,“ vysvětluje. Na druhou stranu zásoby ropy jsou v těchto místech obrovské a průmysl je na ně natolik navázaný, že výraznější změnu kurzu si zatím představit nedokáže.  

Otevřené dveře do regionu

Jakmile se spustí ostrý provoz, řešení by mohlo najít využití i v dalších zemích. Například v Saúdské Arábii nebo Spojených arabských emirátech. Katarský projekt tak v Mycroft Mindu vnímají jako milník, který může otevřít dveře do celého regionu. Na základě vyhraného tendru už dostali pozvánku do regionálního inkubátoru, který vznikl pod záštitou Saúdské Arábie. 

„Cílem je vybudovat vlastní inkubátor pro firmy, které pracují s umělou inteligencí. Dotace ze strany Saúdské Arábie se pohybují v řádech vyšších desítek miliard dolarů,“ upřesňuje Možný. Právě otázka peněz je podle něj dalším ze specifik regionu. Vzniká tady obrovský důraz na preciznost inovace. Jakmile se naplní tyto požadavky, peníze už takovou roli nehrají. „V první řadě ovšem musíte přesvědčit, že jste důvěryhodný partner. Jinak se k žádnému představení produktu ani nedostanete,“ dodává.

Související

Týden tradera: Akcie rostou, ale nejistota kvůli Blízkému východu trvá

ilustrační foto
profimedia.cz
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Americké akciové indexy se v průběhu uplynulého týdne pohybovaly silně v plusu, podpořené zlepšením sentimentu na globálních trzích. Klíčovým faktorem byl však především vývoj na Blízkém východě – oznámení dočasného příměří mezi USA a Íránem a očekávání znovuotevření Hormuzského průlivu vedly k výraznému poklesu cen ropy a celkovému uklidnění tržního napětí.

To se pozitivně promítlo do růstu akciových trhů napříč regiony, včetně USA. Svoji roli sehrála i stále relativně solidní makrodata z amerického trhu služeb. Přesto zůstává výhled nadále nejistý, jelikož příměří je pouze dočasné a geopolitická rizika přetrvávají. Hlavní americký index S&P 500 se tak přiblížil metě 6900 bodů.

Index ISM služeb v USA v dubnu 2026 poklesl na 54,0 bodu z předchozích 56,1 a zároveň zaostal za očekáváním trhu (54,8). I přes tento pokles však index zůstává bezpečně nad hranicí 50 bodů, což nadále signalizuje pokračující expanzi sektoru služeb.

Obavy z konfliktu na Blízkém východě

Detaily naznačují, že aktivita i poptávka zůstávají relativně solidní, nicméně tempo růstu zpomaluje. Za tímto vývojem stála především rostoucí nejistota spojená s geopolitickou situací, konkrétně s konfliktem na Blízkém východě.

Napětí v regionu, včetně rizik spojených s Hormuzským průlivem a energetickými dodávkami, se promítalo do vyšší opatrnosti firem i spotřebitelů. Firmy tak čelily nejen zvýšené volatilitě vstupních nákladů, ale i nejistotě ohledně budoucí poptávky, což se odráželo ve zpomalujícím tempu růstu služeb.

Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil

Ekonom Vít Hradil: Írán ukázal sílu, Hormuz navždy zatíží dovozy rizikovou přirážkou

Money

Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Současně však příměří a případný posun směrem k trvalejšímu míru mohou po prvním kvartále přinést relativní uklidnění a zlepšení celkového ekonomického sentimentu. Akciové indexy, které od začátku konfliktu v některých případech korigovaly až o deset procent, tak mají za předpokladu trvalého klidu v regionu prostor k růstu.

Historicky se navíc po odeznění konfliktů na Blízkém východě často dostavovala poměrně silná růstová rally na finančních trzích. V dohledné době tak může být trh taky na nových maximech. Vše nyní záleží, zda skutečně bude Hormuzský průliv otevřen a za jakých podmínek.

Dění kolem Muskových firem

Investoři a analytici intenzivně diskutují možnost sloučení Tesly a SpaceX, což by mohlo vytvořit jednu z největších a nejvlivnějších technologických společností v historii. Někteří vidí potenciální synergie zejména v oblasti umělé inteligence a sjednocení Muskova technologického ekosystému, což by mohlo urychlit inovace.

SpaceX

Musk by chtěl při úpisu SpaceX ocenit na dvě miliardy dolarů

Zprávy z firem

Společnost SpaceX zvažuje v rámci plánovaného vstupu na burzu (IPO) cílovou valuaci přesahující dva biliony dolarů. Podle zdrojů agentury Bloomberg obeznámených se situací firma tuto hodnotu představuje potenciálním investorům před sérií schůzek, které mají proběhnout v následujících týdnech.

nst

Přečíst článek

Jiní jsou skeptičtí a upozorňují na vysoká rizika, včetně možného ohrožení dosavadního úspěchu obou firem a pravděpodobných regulatorních překážek (zejména antitrust). Diskutuje se například varianta „stock-for-stock“ fúze, která by ocenila obě firmy podobně. Zatím však nejde o potvrzený plán, ale spíše o spekulace v kontextu Muskova rostoucího zaměření na AI a možného budoucího IPO SpaceX.

Osobně si myslím, že valuace IPO SpaceX je velmi přehnaná. Nedivil bych se, kdyby přišlo po čase určité vystřízlivění investorů po IPO. Podobně, jako tomu bylo kdysi u Mety. Tehdy sleva proti IPO dosáhnula až 30 procent. IPO zatím ohodnocuje firmu na těžko uvěřitelných 1,75 bilionu dolarů.

Související

Doporučujeme