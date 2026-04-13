Všechny velké automobilky se dusí. Kromě jedné čínské
Zisky největších výrobců automobilů loni meziročně klesly o 59 procent a z 19 autokoncernů se pouze jednomu podařilo zisk zvýšit. Poradenská společnost EY to přičítá elektroautům. Nejziskovějšími automobilkami loni byly japonské Suzuki a Toyota.
Hrob za miliardy e-auto: pokles zisku, marže na desetiletém minimu. Takovým titulkem uvedla poradenská společnost EY tiskovou zprávu o výsledku své analýzy automobilového průmyslu. „To, co začalo jako sázka na budoucnost, se pro mnoho autokoncernů stává miliardovou zátěží: vedoucí výrobci teď postupně korigují svoje elektrostrategie – s výraznými dopady do svých bilancí,“ uvádí EY.
Odpisy na výrobu baterií, vývojové projekty a modelové řady mezitím v Evropě a ve Spojených státech dosahují skoro 60 miliard eur (asi 1 464 miliardy korun). „Automobilový průmysl vězí v hluboké, pro některé firmy dokonce potenciálně existenci ohrožující krizi,“ komentoval výsledky aktuální studie EY Constantin M. Gall, globální lídr pro oblast letectví, obrany a mobility společnosti EY. Mnoho koncernů podle něj investovalo do rostoucích trhů a dynamického rozběhu výroby bateriových aut. Ale realita ukázala, že poptávka po elektroautech je nižší, než se očekávalo, zejména ve Spojených státech a v Evropě. A nyní se automobilky potýkají s náklady, které utopily v zařízeních na výrobu baterií, ve zrušených či pozastavených výstavbách továren či v pozastavených modelech.
Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Čínané ziskoví, Němci ještě hůře než ostatní
To se v loňském roce projevilo poklesem zisku u 19 nejvýznamnějších automobilek světa o 59 procent, tedy ze 143 na 59 miliard eur. Růst zisku se podařil pouze jednomu jedinému výrobci aut, a to čínské automobilce Geely. A čtyři výrobci se dokonce dostali do červených čísel.
Firemní obraty se nicméně vyvíjely stabilně a meziročně vzrostly o 0,6 procenta. Až na německé koncerny, kterým obrat klesl o 4,1 procenta. Hůře se německým automobilkám ve srovnání s většinou konkurence dařilo také v oblasti prodeje nových vozů. Tady šly dolů o dvě procenta. Podepsal se na to hlavně pokles odbytu v Číně.
Naproti tomu třem čínským výrobcům – BYD, Geely a Great Wall Motors (GWM) se dařilo. Jejich obrat se oproti předloňsku zvedl o 16 procent. Ale ani jim se nevyhnuly dopady geopolitického vývoje, takže také jim klesl zisk, celkově o skoro 13 procent.
A jak vypadal loňský světový žebříček podle ziskovosti? První dvě místa zaujaly japonské automobilky Suzuki a Toyota, jejichž ziskové marže dosáhly 9,7 respektive 8,5 procenta. Následovaly Kia (osm procent) a BMW (7,6 procenta). Průměrná marže analyzovaných automotive firem se loni snížila z 6,7 na 2,8 procenta, což znamená rekordně nízkou hodnotu. Vyšší byla marže dokonce i v covidovém roce 2020 (3,9 procenta).
Němci ztrácejí Čínu
Na kondici německých automobilek se podepisuje především klesající odbyt na čínském trhu. Jak upozorňuje Gall, zatímco v roce 2020 představoval čínský trh 39 procent celkového odbytu osobních automobilů, loni už to bylo jen 29 procent. Špatně se tam prodávají zejména dražší prémiové řady. Zájem o elektroauta sice roste, ale Číňané dávají v tomto segmentu přednost domácím výrobcům, kteří velmi rychle zavádějí inovace a mají nižší ceny.
Tři nejvýznamnější čínské automobilky BYD, Geely a GWM sice ve třetím kvartále dosáhly mezi 19 nejvýznamnějšími automobilkami světa 10., 15. a 18. místo, ale co do růstu nechávají ostatní daleko vzadu. Geely zvýšil obrat o rovnou čtvrtinu, GWM o desetinu a BYD o tři procenta. Ale také čínští výrobci, poznamenává Gall, se museli smířit s poklesem marže z průměrných 6,6 na 5,2 procenta.
Škoda Auto jde proti trendu
Koncern Volkswagen loni zažil, jak uvedl jeho finanční a provozní ředitel Arno Antlitz, „opravdu náročný rok“. Provozní zisk se meziročně snížil o 53 procent na 8,9 miliardy eur a provozní marže klesla z 5,9 na 2,8 procenta. Zhoršení výsledků jde na konto amerických cel, vlivu měnových kurzů a čínské konkurence.
Naproti tomu pro českou dceru koncernu, Škodu Auto, byl loňský rok co do výsledků třetím rekordním rokem v řadě. Jak uvádí její výroční zpráva za rok 2025, její tržby se meziročně zvýšily o 9,1 procenta na 27,8 miliardy eur, provozní zisk vzrostl o 8,1 procenta na 2,26 miliardy eur. Zákazníkům Škoda dodala 1,04 milionu aut, v roce 2024 to bylo 927 tisíc. Česká dcera koncernu Volkswagen tak loni upevnila svou pozici třetí nejprodávanější značky v Evropě.
