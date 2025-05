Elektromobily už nejsou takové terno. Honda sníží investice do nich o 30 procent

Japonská automobilka Honda Motor sníží do konce finančního roku 2030 plánované investice do technologií pro elektromobily o 30 procent zhruba na sedm bilionů jenů (1,1 bilionu korun). Důvodem je nižší růst trhu s elektromobily, než se čekalo, uvedl šéf Hondy Tošihiró Mibe.

Revize plánu přichází poté, co se firma rozhodla odložit o dva roky investici 1,5 bilionu jenů v Kanadě, kde kromě elektromobilů chtěla vyrábět i baterie. Mibe dodal, že odklad neznamená, že firma za dva roky projekt definitivně obnoví. Bude se ale znovu rozhodovat podle aktuální situace.

Nejnovější revizi investic způsobil pomalý růst prodeje elektromobilů v Severní Americe a v Evropě a nedávné kroky ke zmírnění ekologických předpisů v automobilovém sektoru, například v Kalifornii, řekl Mibe. Automobilka nyní očekává, že v roce 2030 budou mít elektromobily na jejím celkovém prodeji podíl zhruba 20 procent. Dříve očekávala, že tento podíl se bude pohybovat kolem 30 procent.

Navzdory přehodnocení plánu investic budou elektromobily z dlouhodobého hlediska optimálním řešením pro dosažení uhlíkové neutrality, dodal Mibe. Dlouhodobý posun automobilky směrem k elektrifikaci tak zůstává beze změny. Konkrétnější časový harmonogram ale Mibe neuvedl.

Honda koncem loňského roku také začala jednat o spojení svých aktivit s konkurenčními japonskými společnostmi Nissan Motor a Mitsubishi Motors, jednání o fúzi však zkrachovala. Mibe novinářům řekl, že jednání o spolupráci těchto tří automobilek při vývoji technologií se stále konají, nevyjádřil se však, kdy by mohla být případná dohoda uzavřena.

Za uplynulý finanční rok, tedy do konce března 2025, Hondě klesl zisk o 24,5 procenta. Hlavním důvodem byly vnější faktory, jako jsou cla a pokles prodeje v Číně.

