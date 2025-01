Americká vláda by mohla kontrolovat až polovinu TikToku v USA

Americká společnost Perplexity AI upravila návrh na fúzi s americkou částí platformy TikTok. Mateřské společnosti TikToku, čínské firmě ByteDance, navrhla vytvořit nový subjekt spojující Perplexity AI a TikTok U.S. Návrh nově počítá s tím, že americká vláda by po případném vstupu nové společnosti na burzu v ní vlastnila až 50procentní podíl. S odvoláním na zdroj obeznámený s návrhem to uvedla agentura Reuters.

TikToku hrozí v USA zákaz kvůli zákonu, který se odvolává na národní bezpečnost. Ten ukládá firmě ByteDance TikTok odprodat, nebo ukončit jeho činnost. Zákon měl vstoupit v platnost těsně před nástupem prezidenta Donalda Trumpa do funkce, Trump ale poskytl firmě odklad 90 dní, kdy se má rozhodnout o její budoucnosti.

Perplexity AI navrhuje vytvořit americkou holdingovou společnost s prozatímním názvem NewCo. Podle tohoto návrhu by společnost ByteDance prodala firmě TikTok U.S. investorům a současní investoři TikToku by se stali spoluvlastníky nové firmy, která by americké aktivity TikToku vlastnila. Návrh také počítá s tím, že by si ByteDance ponechala hlavní doporučovací algoritmus TikToku. Americká vláda by pak mohla vlastnit až polovinu nového subjektu, jakmile by primární nabídka nové firmy dosáhla alespoň 300 miliard dolarů.

Perplexity AI by rovněž nabídla, že bude holdingem převzata, pokud její investoři získají podíl v NewCo, dodal zdroj.

Navrhovaná nová struktura by umožnila, aby si většina stávajících investorů ponechala své podíly na základním kapitálu. Firmě Perplexity by návrh přinesl více videí. ByteDance veřejně naznačila, že TikTok U.S. neprodá, a to je jeden z důvodů, proč Perplexity AI věří, že má se svou nabídkou šanci, protože nejde o prodej, ale o fúzi, uvedl zdroj.

Perplexity AI je začínající firma, která se specializuje na vyhledávání pomocí umělé inteligence (AI), konkuruje firmám OpenAI a Google. Na začátku loňského roku hodnota Perplexity AI činila zhruba 500 milionů dolarů (asi 12 miliard korun). Do konce roku však vzrostla asi na devět miliard dolarů, zejména díky rostoucímu zájmu investorů o generativní AI. Analytici hodnotu TikToku odhadli na 50 miliard dolarů.

Perplexity AI je jedním z mnoha zájemců o TikTok v USA. Podle zdrojů jsou dalšími uchazeči Microsoft, Oracle či spoluzakladatel automobilky Tesla a dalších firem Elon Musk. Trump v sobotu uvedl, že o budoucnosti aplikace v USA se rozhodne pravděpodobně v příštích 30 dnech.