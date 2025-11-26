Nový magazín právě vychází!

Bývalá armádní zotavovna v srdci Šumavy je opět bez kupce
Chátrající areál na šumavském Špičáku zůstává dál v rukou státu. Do dnešní aukce se nepřihlásil žádný zájemce, a dražba tak musela být automaticky zrušena.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) neuspěl s prodejem části areálu bývalého hotelu Rixi na šumavském Špičáku na Klatovsku. Stát za něj chtěl ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí získat nejméně 27 milionů korun. Dodnes ale nikdo nesložil kauci, dražba proto byla automaticky zrušena. ÚZSVM vyhlásí další kolo výběrového řízení, řekla mluvčí úřadu Michaela Tesařová. Podrobnosti zveřejní úřad v příštích dnech na webu.

Elektronická aukce čtyři roky nevyužívaného ubytovacího zařízení Garni a sousedního sportovně-relaxačního centra měla začít dnes v 10:00. Uzavřít se měla ve čtvrtek ve stejnou hodinu. Vyvolávací cena byla 27 milionů korun.

Stavby jsou od roku 2011 nevyužívané a tomu odpovídá jejich stav. Jsou ve svahu u hlavního tahu z Železné Rudy na Špičák, vedle lyžařského areálu a apartmánového komplexu. Všechny pozemky jsou součástí chráněné krajinné oblasti Šumava a stavby v současnosti nejsou napojené na elektřinu, plyn, kanalizaci ani vodovod, uvedl ÚZSVM.

Garni je ubytovací zařízení ze 70. let minulého století. „Sloužil pro ubytování zaměstnanců Volarezy (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace ministerstva obrany - pozn. red.). Ještě mladší vedlejší sportovní a relaxační zařízení Ricochet jsou vlastně tělocvičny,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola (Místní – Aby se u nás dobře žilo).

Na sousedním pozemku stál do léta 2021 hotel se zotavovnou Rixi. Komplex, který byl za první republiky jedním z nejmodernějších v Československu, patřil od roku 1950 vojákům. Rixi se uzavřel v roce 2010. V létě 2021 dala armáda hlavní budovu zbourat kvůli havarijnímu stavu a napadení dřevomorkou. Ministerstvo obrany tam připravuje stavbu nové ubytovací kapacity pro Volarezu. Hotová je ověřovací studie, která posoudila rozvojové možnosti v lokalitě, jejich soulad s územním plánem a požadavky ochrany přírody a definovala prostorové uspořádání.

Radnice by novou horskou zotavovnu na Železnorudsku uvítala, podle Smoly by armádní hotel znamenal vytvoření 70 pracovních míst. Na pozemku, který je v majetku státu, se podle něj hotel stavět může.

