Black Hawk a Firehawk na českém nebi. Policisté a hasiči dostanou nové vrtulníky
Společnost Česká letecká servisní, patřící do firmy Helicopter Alliance, uspěla v obou částech tendru vypsaného ministerstvem vnitra na dodávky vrtulníků střední kategorie. Zástupci podniku a ministerstva podepsali dvě rámcové smlouvy v celkové hodnotě až 4,9 miliardy korun, které umožňují pořídit až tři modernizované vrtulníky UH-60L Black Hawk a až tři nově vyrobené stroje Sikorsky S-70M Firehawk, jež budou určeny pro standardní službu u policie, pro potřeby záchranných složek a na letecké hašení.
Helicopter Alliance uvedla, že její společnost ČLS uzavřela s ministerstvem vnitra rámcové smlouvy na dodávku až šesti vrtulníků rodiny Black Hawk dvou typů pro provoz u Letecké služby Policie České republiky. Společnost ČLS v rámci dodávek vrtulníků také zajistí výcvik leteckého personálu a techniků, dodá úvodní balík náhradních dílů i soupravy pozemního vybavení. Podle rámcových smluv dodá ČLS společně se svými partnery jednotlivé stroje do 36 měsíců po obdržení objednávky.
V rámci projektu financovaného Evropskou unií může ministerstvo objednat až tři vrtulníky S-70M v modifikaci Firehawk. Typ S-70M Firehawk je unikátní verzí vrtulníku rodiny Black Hawk, který disponuje specializovaným vybavením pro letecké hašení, jež zahrnuje mimo jiné velkoobjemovou nádrž na hasicí látky.
„Tato verze slouží primárně pro letecké hašení, ale specifické zařízení pro hašení je snadno demontovatelné, a tak česká policie, která bude jejím vůbec prvním evropským uživatelem, bude vrtulníky Firehawk využívat i pro běžnou policejní práci. Pořízení všech tří strojů bude hrazeno ze zdrojů Evropské unie s tím, že Česká republika je bude poskytovat v případě potřeby partnerským státům v Evropě v rámci programu civilní ochrany rescEU,“ vysvětlila Monika Kowalczyková, generální ředitelka firmy ČLS.
FOTOGALERIE: Vrtulníky Black Hawk již létají na Ukrajině
Vrtulníky rodiny Black Hawk jsou modifikovány na stroje S-70M Firehawk pro letecké hašení požárů a pomoc při katastrofách americkou společností United Rotorcraft, která je rovněž jedním ze subdodavatelů firmy ČLS pro dodávky vrtulníků ministerstvu vnitra. Společnost se sídlem ve státě Colorado již dodala americkým agenturám 28 vrtulníků Firehawk a dalších 5 je v současné době ve výrobě. „Jsme nadšení, že Firehawk bude mít prvního evropského zákazníka. Těšíme se na spolupráci s ČLS, díky které vzniknou první stroje tohoto typu mimo Spojené státy,“ uvedl Larry Alexandre, prezident United Rotorcraft.
Na základě druhé rámcové smlouvy může ministerstvo vnitra pořídit pro Leteckou službu Policie České republiky až tři modernizované vrtulníky UH-60L Black Hawk, které dodá společnost ČLS ve spolupráci s americkou firmou Ace Aeronautics, která rovněž spadá do českého holdingu Helicopter Alliance. Stroje budou pořízeny ze zdrojů ministerstva v provedení pro standardní policejní službu, do jejich základní výbavy však budou zahrnuty například i tzv. bambi vaky pro letecké hašení. Tyto vrtulníky, získané z přebytků amerických ozbrojených sil, projdou komplexní modernizací – dostanou mimo jiné zcela nové dynamické komponenty včetně pohonných jednotek a také moderní digitální kokpit. „Svým vybavením a výkony tak budou srovnatelné s vysokým standardem nově vyrobených vrtulníků Black Hawk“ dodal Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance pro mezinárodní obchod.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.