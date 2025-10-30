Nový magazín právě vychází!

Škoda táhne koncern: česká značka zvyšuje zisk, Volkswagen se propadá

Výrobní linka Škody Auto v Kvasinách
ČTK
ČTK
ČTK

České automobilce Škoda Auto se v letošním roce daří navzdory obtížné situaci v rámci skupiny Volkswagen. Podle výsledkové zprávy koncernu zvýšila Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích roku provozní zisk meziročně o 5,4 procenta na 1,79 miliardy eur (zhruba 43,6 miliardy korun). Tržby vzrostly o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur. Růst zisku i tržeb tak potvrzuje stabilní pozici české značky v rámci skupiny i evropského trhu.

Mateřská společnost Volkswagen Group naproti tomu zaznamenala prudký pokles provozního zisku. Za prvních devět měsíců roku činil 5,4 miliardy eur (131,6 miliardy korun), což je meziroční propad o 58 procent. Tržby koncernu sice mírně vzrostly o 0,6 procenta na 239 miliard eur, nicméně výsledky výrazně ovlivnily miliardové náklady spojené s americkými cly a změnou strategie značky Porsche.

Ve třetím čtvrtletí Volkswagen dokonce vykázal provozní ztrátu 1,3 miliardy eur. Prodej automobilů celé skupiny přitom mírně vzrostl o 1,8 procenta na 6,6 milionu vozů.

Škoda Auto táhne koncern

Zatímco tedy mateřský koncern čelí náročnému období, Škoda Auto zůstává jedním z jeho nejziskovějších pilířů a pokračuje v růstu navzdory globálním výzvám automobilového trhu.

Česká automobilka v období od ledna do září prodala celkem 870 tisíc vozů, což je o 7,5 procenta více než před rokem. Za růstem prodeje stála zejména silná poptávka po sportovně-užitkových vozech Elroq a Enyaq s elektrickým pohonem. Škoda Auto se tak stala jednou z nejúspěšnějších automobilek na evropském trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem, uvedl Volkswagen.

Automobilka Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice. Výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně, Indii a na Slovensku.

Jak ven z německé automobilové krize?

Volkswagen nemá čipy. Hrozí, že do týdne zastaví výrobu

Automobilový koncern Volkswagen nevyloučil, že bude muset kvůli problémům s dodávkami čipů od nizozemské společnosti Nexperia krátkodobě omezit výrobu. S odvoláním na interní dokument firmy o tom informovala ve středu agentura DPA.

ČTK

OpenAI chce dobýt Wall Street. IPO by firmu ocenilo víc než SpaceX

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI
ČTK
ČTK
ČTK

Americká společnost OpenAI si připravuje půdu pro primární veřejnou nabídku akcií, která by mohla tuto firmu ocenit až na 1 bilion dolarů (21 bilionů korun), uvedla agentura Reuters, podle níž by šlo o jeden z největších vstupů na burzu všech dob. OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci.

Společnost zvažuje, že podá žádost o IPO u regulátorů už v druhé polovině příštího roku, uvedly zdroje Reuters. Na základě předběžných diskusí OpenAI předpokládá, že vstupem na burzu získá nejméně 60 miliard dolarů (1,26 bilionu korun), ale pravděpodobně více. Finanční ředitelka Sarah Friarová některým spolupracovníkům řekla, že společnost plánuje vstoupit na burzu v roce 2027, uvedly zdroje Reuters.

Tytéž zdroje nicméně upozornily, že jednání jsou v rané fázi a plány - včetně uvedených čísel a načasování - se ještě mohou měnit v závislosti na růstu podniku a podmínkách na trhu.

Vstup na burzu by umožnil generálnímu řediteli Samu Altmanovi přístup k mnohem většímu objemu kapitálu pro realizaci jeho ambiciózních plánů, poznamenal Reuters. On sám se k této možnosti vyjádřil v úterním konferenčním hovoru: „Myslím, že je fér říci, že je to pro nás nejpravděpodobnější cesta vzhledem ke kapitálovým potřebám, které budeme mít,“ řekl Altman.

Společnost tento týden dokončila reorganizaci své vlastnické struktury. Klíčový partner Microsoft v ní nyní vlastní podíl 27 procent, jehož hodnota se odhaduje zhruba na 135 miliard dolarů. Na začátku října OpenAI dokončila transakci, v jejímž rámci prodali zaměstnanci akcie firmy zhruba za 6,6 miliardy dolarů a která celý podnik ohodnotila na 500 miliard dolarů, informovaly tehdy agentury Reuters a Bloomberg s odvoláním na své zdroje. OpenAI se tak podle Bloombergu stala nejhodnotnějším start-upem na světě a předstihla i vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska.

Wall Street čeká týden velkých čísel. A test víry investorů

Trhy

Fed zřejmě znovu sníží sazby, pětice amerických gigantů zveřejní výsledky a politická gesta z Washingtonu i Pekingu mohou změnit náladu investorů. „Čeká nás velmi důležitý týden, plný událostí, které pravděpodobně rozhodnou o tom, kam se trhy vydají až do konce letošního roku," komentuje analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Sam Altman, SEO OpenAI

Týden tradera: Na trzích začínají panovat obavy, že umělá inteligence je jen bublina

Trhy

Kryštof Míšek

Fed

Týden tradera: Američtí bankéři jsou znepokojeni přetrvávající inflací

Trhy

Kryštof Míšek

Odepisovaný gigant, který odmítá padnout. Proč akcie McDonald's stále lákají investory

Srovnatelné tržby řetězce McDonald's klesly nejvýrazněji za čtyři roky
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Ještě před pár lety mnozí analytici McDonald’s odepisovali. Vnímali ho jako unaveného obra, který ztratí dech v éře zdravého životního stylu. Jenže gigant rychlého občerstvení dokázal pravý opak – znovu potvrdil odolnost i schopnost přizpůsobit se době. A i v roce 2025 zůstává jednou z nejstabilnějších akcií na trhu.

Ve druhém čtvrtletí McDonald’s opět překonal očekávání analytiků. Tržby vzrostly o více než pět procent a čistý zisk o zhruba osm procent. Tahounem jsou digitální objednávky, drive-thru a doručování – tři pilíře strategie nazvané Accelerating the Arches. Digitální prodeje dnes tvoří přes čtyřicet procent tržeb a věrnostní program „MyMcDonald’s Rewards“ má více než sto padesát milionů aktivních uživatelů.

Akcie McDonald’s se aktuálně obchodují kolem 305 dolarů za kus, tedy jen lehce pod historickým maximem z letošního března, kdy se pohybovaly nad hranicí 326 dolarů. Přestože se titul nenachází na rekordních úrovních, patří k nejstabilnějším ve svém sektoru a dlouhodobě překonává širší trh.

Společnost potvrzuje sílu i pravidelným navyšováním dividend – letos už po sedmačtyřicáté. Dividendový výnos se drží kolem 2,3 procenta, což z McDonald‘s dělá jeden z nejspolehlivějších blue-chip titulů na trhu.

Podle Tomáše Cverny z XTB se trh s rychlým občerstvením po slabším období nadechuje. „Meziroční růst same-store sales ve Spojených státech je od května kladný a ukazuje, že se poptávka stabilizuje. McDonald’s by měl v roce 2025 znovu růst, i když jen mírným tempem,“ říká analytik. Akcie se podle něj obchodují za 25násobek zisků, tedy zhruba na úrovni indexu S&P 500 – férově oceněné, ale bez mimořádné příležitosti ke vstupu.

Zdravější menu, solidní marže

McDonald’s zároveň reaguje na posun zákazníků směrem ke zdravějšímu stravování. Jak připomíná Kryštof Míšek z Argos Capital, firma snižuje obsah sodíku a nasycených tuků, odstranila trans-tuky i umělá barviva a rozšířila nabídku lehčích variant. „Neopouští burgery a hranolky, ale dává lidem možnost volby,“ říká Míšek.

Ziskovost řetězce zůstává mimořádná – provozní marže kolem 46 procent a čistá přes 32 procent patří k nejlepším v sektoru. Návratnost investovaného kapitálu přesahuje 16 procent, což potvrzuje sílu franšízového modelu. Akcie se obchodují s prémií vůči konkurentům jako Wendy’s nebo Restaurant Brands, ale analytici přesto vidí prostor pro růst kolem deseti procent.

Ikona defenzivní síly

Zhoršující se finanční situace části amerických domácností může McDonald’s paradoxně prospět. Nižší příjmové skupiny omezují výdaje a hledají levnější, ale stále pohodlné alternativy. „Když mají lidé hlouběji do kapsy, často přecházejí z prémiových restaurací k fast-foodům. Ekonomové to nazývají trade-down efektem,“ doplňuje Míšek.

Síť s více než 40 tisíci restauracemi po světě potvrzuje, že i tradiční značka může zůstat relevantní, pokud umí číst trendy. McDonald’s se z fast-foodu proměnil v technologickou firmu, která prodává rychlost, pohodlí a jistotu. Pro investory tak zůstává synonymem stability, dividend a značky, která přežije i další krizi.

DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

