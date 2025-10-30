Škoda táhne koncern: česká značka zvyšuje zisk, Volkswagen se propadá
České automobilce Škoda Auto se v letošním roce daří navzdory obtížné situaci v rámci skupiny Volkswagen. Podle výsledkové zprávy koncernu zvýšila Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích roku provozní zisk meziročně o 5,4 procenta na 1,79 miliardy eur (zhruba 43,6 miliardy korun). Tržby vzrostly o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur. Růst zisku i tržeb tak potvrzuje stabilní pozici české značky v rámci skupiny i evropského trhu.
Mateřská společnost Volkswagen Group naproti tomu zaznamenala prudký pokles provozního zisku. Za prvních devět měsíců roku činil 5,4 miliardy eur (131,6 miliardy korun), což je meziroční propad o 58 procent. Tržby koncernu sice mírně vzrostly o 0,6 procenta na 239 miliard eur, nicméně výsledky výrazně ovlivnily miliardové náklady spojené s americkými cly a změnou strategie značky Porsche.
Ve třetím čtvrtletí Volkswagen dokonce vykázal provozní ztrátu 1,3 miliardy eur. Prodej automobilů celé skupiny přitom mírně vzrostl o 1,8 procenta na 6,6 milionu vozů.
Škoda Auto táhne koncern
Zatímco tedy mateřský koncern čelí náročnému období, Škoda Auto zůstává jedním z jeho nejziskovějších pilířů a pokračuje v růstu navzdory globálním výzvám automobilového trhu.
Česká automobilka v období od ledna do září prodala celkem 870 tisíc vozů, což je o 7,5 procenta více než před rokem. Za růstem prodeje stála zejména silná poptávka po sportovně-užitkových vozech Elroq a Enyaq s elektrickým pohonem. Škoda Auto se tak stala jednou z nejúspěšnějších automobilek na evropském trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem, uvedl Volkswagen.
Automobilka Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice. Výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně, Indii a na Slovensku.
