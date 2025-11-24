Sadu příborů nám navrhovala Zaha Hadid. Je to klenot na jídelním stole, říká manažerka značky WMF Kateřina Holíková
Německá značka WMF patří k těm, které v kuchyni poznáte na první dotek — studený lesk nerezové oceli, pevnost v ruce a design, který nestárne. Od příborů přes hrnce až po ikonické kávovary udává už víc než století tón tomu, jak se vaří a stoluje. Jak se ale dělá marketing značky, která stojí na tradici, precizním řemesle a každodenní radosti z jídla? O tom jsme mluvili s Kateřinou Holíkovou, manažerkou WMF, která popisuje, co dnešní zákazníky baví, jak vznikají nové produkty a proč kvalita pořád vítězí nad všemi trendy.
Máte oblíbený produkt WMF, který vám doma nesmí chybět?
Jsem uchvácená příbory WMF. Pro mě je to klenot u nás na jídelním stole, ze kterého se těším každý den. Rádi také pijeme kávu, takže kávovar Perfection je u nás v permanenci a slouží bezchybně již druhým rokem.
Kdybyste měla představit WMF jednou větou, co byste zdůraznila?
Jde o německou značku, plným názvem Württembergische Metallwarenfabrik, známou pro svou špičkovou kvalitu, nezamněnitelný design a dlouhou tradici produkce kuchyňských výrobků pro vaření a stolování.
Co nejlépe vystihuje identitu značky v rámci kuchyňského světa?
WMF produkty mají unikátní design, což je firemní filozofií od samého začátku. Již od roku 1900 značka spolupracuje s externími designéry, kteří jí propůjčují nezaměnitelný styl, který se vyznačuje jasnými liniemi, smyslem pro detail, vysokými nároky na použitý materiál a harmonické tvary. Jsou to produkty pro náročné zákazníky, kteří jen neradi dělají kompromisy.
Čím si WMF drží své stabilní místo na trhu?
Firma vznikla již v roce 1853 – a po celou dobu si zakládá na precizní výrobě, dlouhé životnosti a funkčnosti svých produktů. Navíc si WMF udržuje své prémiové postavení a oblíbenost u náročných zákazníků také díky vlastnímu výzkumu a vývoji a zachování výroby v Německu. Důležité je zdůraznit, že opravdu velkého úspěchu značka WMF dosáhla v tom nejnáročnějším segmentu, tedy v profesionální gastronomii a pohostinství. Například v oblasti profesionálních kávovarů se můžeme pyšnit pozicí world leader s odhadovaným podílem 28 procent. Naše kávovary jistě znáte z cest, i v Česku je jich na benzinových pumpách celá řada.
Je talentovaný, pracovitý, úspěšný, energický a plní sny ostatním i sobě. Pavel Staněk a jeho Potten & Pannen patří k nejzajímavějším retailovým projektům české polistopadové éry. Už třeba tím, že tehdy nepříliš bohatým Čechům začal prodávat luxusní nádobí. Nebylo to lehké, ale diamanty nevznikají snadnou cestou, ale pod tlakem. „Obchodní dar mám po babičce,“ říká zakladatel a spoluvlastník úspěšného retailového řetězce Pavel Staněk.
Pavel Staněk: Chci být kurátorem vaší kuchyně
Leaders
Je talentovaný, pracovitý, úspěšný, energický a plní sny ostatním i sobě. Pavel Staněk a jeho Potten & Pannen patří k nejzajímavějším retailovým projektům české polistopadové éry. Už třeba tím, že tehdy nepříliš bohatým Čechům začal prodávat luxusní nádobí. Nebylo to lehké, ale diamanty nevznikají snadnou cestou, ale pod tlakem. „Obchodní dar mám po babičce,“ říká zakladatel a spoluvlastník úspěšného retailového řetězce Pavel Staněk.
Které produkty tvoří srdce vašeho portfolia?
Značka WMF je od svého vzniku pevně spjata se zpracováváním kovů, vždyť si to také nese ve svém jméně (Metallwarenfabrik). Jako jedna z prvních se proslavila výrobou tlakových hrnců nebo obzvláště oblíbené jsou její kávovary, které vyrábí už od roku 1927. A právě to tvoří srdce našeho portfolia.
Nejen na pohled krásné, ale řemeslně perfektně opracované a vyvážené jsou naše příbory. V nejrůznějších stylech, od klasických až po moderní designy. Při výrobě nožů zůstáváme na rozdíl od všech ostatních velkých výrobců věrní tradičnímu kovářskému postupu, který ale doplňujeme modernimi technologiemi. Čepele Performance Cut se právě proto vyznačují dlouhotrvající ostrostí, stabilitou a odolností proti korozi. Naše hrnce jsou vyrobeny z nerezové oceli té nejvyšší jakosti, Cromargan® 18/10. V kombinaci se speciálními dny, jako jsou sendvičová dna nebo dna TransTherm®, díky kterým je teplo rovnoměrně transportováno a dno hrnce se nikdy nedeformuje. A takto bych mohla pokračovat dále. Náš sortiment je velmi obsáhlý a ke každé produktové kategorii se pojí zajímavé inovace. Každopádně srdcem všeho je u nás kvalitní práce s kovem obohacená o nejnovější technologie.
Co dělá produkty WMF výjimečnými z pohledu každodenního používání?
Je to spojení funkčnosti s krásou, což přináší skutečnou radost při vaření. Jsou to mnohdy malé detaily, které zásadním způsobem zpříjemní čas strávený v kuchyni. Naše produkty mluví samy za sebe, stačí si je vzít do ruky a okamžitě poznáte ten pocit, ucítíte tu kvalitu.
Můžete prozradit, s kým při vývoji produktů spolupracujete, třeba z oblasti designu nebo gastronomie?
Design produktů WMF byl zásadním způsobem ovlivněn německým průmyslovým designérem, Wilhelmem Wagenfeldem, který je obecně pokládán za průkopníka moderního průmyslového designu. Jeho produkty jsou tak nadčasové, že řadu z nich máme stále v portfoliu. Například „Max a Moritz“ se jmenuje jeho slavný set solničky a pepřenky.
Z těch nedávných spoluprací bych ráda zmínila slavnou architektku Zahu Hadid, která pro WMF vytvořila sadu příborů inspirovanou tekutostí vody a organickými tvary z přírody, její set příborů představuje skutečné umělecké dílo. Náš interní kreativní tým dnes spolupracuje s celou řadou významných mezinárodních designérů z nejrůznějších oborů. Přičemž design chápeme komplexně – jako propojení estetiky, funkce a užitné hodnoty. V centru všeho stojí zákazník a jeho emocionální zážitek, který souvisí s jídlem. Doprovázíme ho od přípravy jídla přes vaření až k samotnému stolování. Že se nám to daří, dokazují četná designová ocenění, která jsme v posledních letech za naše úsilí získali. V letošním roce to bylo třeba ocenění Ret Dot Design Award za pákový kávovar Espresso Pro nebo výrobník perlivé vody Element One.
Kdo je typickým fanouškem produktů WMF? A co od kuchyňských produktů očekává?
Naši zákazníci především oceňují kvalitu, design a dlouhou životnost produktů. Kladou tedy důraz na estetiku i funkčnost a dá se říci, že nákup WMF produktů chápou jako určitou investici, ne spotřební zboží.
Co se dnes mění v tom, jak lidé vaří a vybavují své kuchyně?
Zažíváme trend malých kuchyní. Lidé dnes nemají moc prostoru a hledají malá a kompaktní řešení. Na tuto skutečnost jsme třeba nedávno zareagovali novou modelovou řadou s názvem KITCHENminis, která přináší kompletní řadu malých domácích spotřebičů v kompaktním provedení. Jedná se třeba o rychlovarnou konvici, toustovač nebo stolní mixér a jiné.
Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.
Pálivé srdce Tuniska: Gastronomie, která voní po koření a tradici
Enjoy
Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.
V čem vám digitální prostředí otevírá nové možnosti komunikace se zákazníky?
Pomoci krátkých videí můžeme lépe demonstrovat benefity jednotlivých produktů. Ačkoliv produkce je nákladnější, využití videí se stává přínosnější. Dále pak spolupráce s influencery nám pomáhá lépe navázat kontakt s našimi zákazníky.
Kdy se WMF poprvé objevilo v Česku a jak se značka zapsala do povědomí lidí?
Důležitým milníkem pro WMF v České republice se stal rok 2016. V té době proběhla akvizice firmou Groupe SEB a značka získala přímé zastoupení. Z Prahy tak nyní řídíme naše aktivity i pro Slovensko a Maďarsko.
Na co se mohou příznivci značky těšit v nejbližší době?
V příštím roce budeme inovovat řadu hrnců Fusiontec, které kombinuje ocelové jádro s přírodními minerály, čímž vzniká extrémně odolný, ale zároveň neporézní a snadno čistitelný materiál. Hrnce se vyznačují rovnoměrným rozvodem tepla, a dlouhou životností, na kterou se vztahuje 30letá záruka.
Keramika Říha je na trhu už třicátým rokem. Martin Říha ji v obci Peruc nedaleko severočeských Loun založil v roce 1994 v přízemí svého domu. Na hrnčířském kruhu zde vytáčí užitkovou, dekorativní a zahradní keramiku. Děláme však také zakázkovou a reklamní keramiku po konzultaci se zákazníkem, říká Martin o své živnosti, kde si vše zajišťuje sám. Od výroby až po prodej a distribuci.
Obyčejný byznys: O keramiku ztrácejí zájem i Němci. Šetří, říká keramik
Zprávy z firem
Keramika Říha je na trhu už třicátým rokem. Martin Říha ji v obci Peruc nedaleko severočeských Loun založil v roce 1994 v přízemí svého domu. Na hrnčířském kruhu zde vytáčí užitkovou, dekorativní a zahradní keramiku. Děláme však také zakázkovou a reklamní keramiku po konzultaci se zákazníkem, říká Martin o své živnosti, kde si vše zajišťuje sám. Od výroby až po prodej a distribuci.
Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.
Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice
Enjoy
Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.