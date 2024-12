Pavel Staněk: Chci být kurátorem vaší kuchyně

Je talentovaný, pracovitý, úspěšný, energický a plní sny ostatním i sobě. Pavel Staněk a jeho Potten & Pannen patří k nejzajímavějším retailovým projektům české polistopadové éry. Už třeba tím, že tehdy nepříliš bohatým Čechům začal prodávat luxusní nádobí. Nebylo to lehké, ale diamanty nevznikají snadnou cestou, ale pod tlakem. „Obchodní dar mám po babičce,“ říká zakladatel a spoluvlastník úspěšného retailového řetězce Pavel Staněk.

Při čtení vašeho příběhu se neustále vkrádá slovo náhoda. A to od samého počátku, kdy jste se jako student zapsal vlastně náhodou na stáž do jedné firmy, protože většina ostatních už byla rozebraná.

Opravdu v tom mém příběhu hrála a hraje roli náhoda. Tehdy vůbec nebylo běžné, že by se mladý člověk vydal kuchařským nebo kuchyňským směrem. To až dneska řada dvacetiletých, pětadvacetiletých se v tom rovnou vidí a mimochodem tato generace už umí nakupovat třeba jednu věc, ale kvalitní a za velké peníze, je to pro ně statusová věc. Tehdy to tak nebylo. Já jsem byl profesionální judista, studoval jsem na stipendium na UCLA a měl jsem jiné starosti než vaření. A tady přijde ta náhoda, kterou jste zmiňoval. Když jsem se měl zapsat na povinnou stáž, tak jsem tomu nevěnoval dostatečnou pozornost a většina věcí už byla rozebraná. Ale byla tam na výběr společnost Calphalon v Toledu v Ohiu, tak jsem si ji zapsal, protože ty ostatní byly mnohem horší.

A tak jste se dostal k nádobí. Co jste tam vlastně dělal?

Nejdřív normálně ve fabrice. Ale ony ty náhody nekončí. Zjistil jsem, že manželka prezidenta té společnosti měla české kořeny. Zaujalo ji, že se tam dostal někdo z Čech. Tak to začalo. Mohl jsem se nastěhovat do jejich zahradního domku a začali mě brát i na různé akce. Jednou mě private jetem vzali na největší americkou Houseware Show v Chicagu. A tam jsem viděl úplně nový svět. Samozřejmě se mi tehdy nejvíc líbilo, že se tam majitelé těch firem slétali private jety. Tak jsem začal poprvé uvažovat nad tím, že bych si asi měl také založit firmu.

Takže firmu jste založil a dneska už máte private jet, chápu to dobře?

Ani po 34 letech pořád private jet nemám. Asi firmu stavím na trhu, který není tak velký. Kdyby to byl trh americký, nebo třeba francouzský, možná by to už na to letadlo bylo. Přeci jen na naše obchody se létají koukat konkurenti z celého světa a oceňují je i mezinárodní odborníci, kteří naše obchody již několikrát ocenili Global Innovation Awards, což je v domácích spotřebičích něco jako Oscar nebo Michelin. Ti hodnotí design obchodu, způsob prodeje, skladbu zboží, věrnostní program, zkrátka úplně všechno.

Jak jste se z amerického studenta na stáži v obří firmě na hrnce stal prodejcem luxusního kuchyňskéno zařízení v Česku?

Svou první prodejnu jsem otevřel na svoje narozeniny v listopadu 1992. A tu prodejnu tam u Novoměstské radnice máme dodneška, nedávno prošla redesignem a je tam showroom legendární italské značky Smeg, jejíž výhradní zastoupení pro Česko a Slovensko máme. A také tam sídlí naše Gourmet Academy, tedy škola vaření, v níž se můžete učit například od Martina Fichtnera nebo Josefa Maršálka.

Vraťme se k tomu, jak jste popisoval hodnotitele cen GIA. Protože další bod, který mě na vaší dráze zajímá, je esence toho, co vlastně Potten & Pannen nabízí. Jak vy sám definujete tuto svou esenci? Co reprezentuje Potten & Pannen?

To se těžko říká a asi to je stejné jako se ptát sportovce, jak to dělá, že uběhne stovku pod deset. Asi vám řekne, že v tom hraje roli tvrdý trénink, tvrdá práce. Ale já si myslím, že stejně jako třeba lékaři chodí na stejné školy a pak je jeden lepší a druhý třeba o fous horší operatér, tak v byznysu potřebujete určitý dar, talent.

Tušíte, kde se ten váš talent vzal?

Já jsem z podnikatelské famílie. Hodně jsem o tom mluvil se svojí babičkou. Do roku 1948 měli koženou galanterii, působili v Mnichově, ve Švýcarsku. Vždycky říkám, že jsme mohli být takový malý Louis Vuitton. Tak to se sice nestalo, přesto si myslím, že odtud jsem do vínku trochu toho podnikatelského ducha dostal.

Pavel Staněk

Bývalý reprezentant v judu ještě jako teenager emigroval a nastoupil na univerzitu UCLA. Na povinnou stáž vyrazil do společnosti Calphalon, jednoho z největších výrobců kuchyňských potřeb v USA. Po návratu do Československa začal prodávat luxusní nádobí, založil společnost Potten & Pannen Staněk a krátce na to otevřel se svým společníkem Milošem Staňkem první prodejnu ve Vodičkově ulici v Praze. Od té doby rozšiřuje sortiment i síť poboček.