Obyčejný byznys: O keramiku ztrácejí zájem i Němci. Šetří, říká keramik

Keramika Říha je na trhu už třicátým rokem. Martin Říha ji v obci Peruc nedaleko severočeských Loun založil v roce 1994 v přízemí svého domu. Na hrnčířském kruhu zde vytáčí užitkovou, dekorativní a zahradní keramiku. Děláme však také zakázkovou a reklamní keramiku po konzultaci se zákazníkem, říká Martin o své živnosti, kde si vše zajišťuje sám. Od výroby až po prodej a distribuci.

„S prodeji je to v současné době slabší. Lidé šetří a nakupují jen to, co nutně potřebují, což keramika zrovna není,” popisuje před svou dílnou hrnčíř Martin aktuální situaci na trhu. Keramiků proto v poslední době ubývá. Způsobil to covid a s ním zavřené obchody a galerie. Poté přišlo výrazné zdražení elektřiny, na kterém je hrnčířská výroba závislá. Pece mají navíc vysokou spotřebu. Ze své třídy na keramické škole se tak řemeslu už věnuju jen on.

„Ostatní spolužáci zběhli k jiným profesím,” říká s tím, že jeho výrobní program vychází z tradičních řemesel a je zaměřený výhradně na ruční práci - točení na elektrickém hrnčířském kruhu z volné ruky. Martin své výrobky dělí do tří základních skupin: na užitkovou, dekorativní a zahradní keramiku. Výrobky prodává jednotlivcům i do restaurací, kde je zájem o talíře, misky či stojánky na příbory. Jednotliví zákazníci mají největší zájem o hrníčky. Odtud pochází i Martinova přezdívka "Hrníček".

Typická keramika z dílny Martina Říhy Petra Ludwigová, www.branadocech.cz

Nové plány

Své řemeslo předvádí i na různých akcích, zde ale pracuje na kruhu, který roztáčí manuálně nohou. „Nedávno jsem byl na trzích v Německu, kde byl o mé výrobky vždycky zájem, ale teď to bylo špatné. Šetření je už vidět i za hranicemi. Lidé přijdou, podívají se, pochválí, ale nenakupují,” popisuje situaci v příhraniční oblasti Německa.

Pokud budou prodeje slábnout, má keramik záložní plán, jak živnost oživit. „Lidé se mě chodí ptát, jestli neotevřu nějaké keramické kurzy či workshopy. Přemýšlím o tom čím dál víc. Jen by to potřebovalo přestavbu dílny na výrobní a výukový prostor,” přemítá o možné budoucnosti s tím, že o zájemce by nebyla nouze. Akce pro děti z místní školy už občas pořádá, stejně jako rekvalifikační kurzy.

