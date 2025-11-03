Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem POPAI DAY 2025 se blíží. Ukáže, jak technologie mění nákupní zážitek

POPAI DAY 2025 se blíží. Ukáže, jak technologie mění nákupní zážitek

POPAI DAY 2025 se blíží. Ukáže, jak technologie mění nákupní zážitek
PR, užito se svolením
nst
nst

Největší česká událost pro profesionály z retailu, POPAI DAY 2025, zaplní 27. listopadu pražské O2 universum. Téma „(IN)CONVENIENCE – Retail mezi AI a lidskostí“ nabídne inspiraci, networking i pohledy na propojení technologií a zákaznické zkušenosti.

Už 27. listopadu 2025 ožije pražské O2 universum největší retailovou akcí roku – POPAI DAY 2025. Sedmnáctý ročník prestižního setkání odborníků na in-store komunikaci, marketing a prodejní trendy nabídne den plný inspirace, vizí a setkání s lídry oboru.

Lidskost jako nejcennější měna 

Hlavním mottem letoška je „(IN)CONVENIENCE – Retail mezi AI a lidskostí“. Jak najít rovnováhu mezi automatizací a autentickým přístupem k zákazníkovi? Odpovědi přinese konference POPAI FÓRUM, kde vystoupí špičky světového i českého retailu.

Hlavní hvězdou bude Howard Saunders, renomovaný retailový futurista, který poodhalí, jak umělá inteligence mění nákupní zážitek. Bert Martin Ohnemüller přinese pohled na leadership a lidskost v digitálním věku. Vystoupí také Petr Mára či Filip Linek, kteří ukážou, jak technologie zlepšují zákaznickou zkušenost.

POPAI DAY není jen o vizích – ale i o uznání těch nejlepších.

Tři soutěže, které formují český retail, představí nejkreativnější projekty a talenty:

🏆 POPAI AWARDS – ocenění top komunikačních realizací v místě prodeje.
🌟 Hvězda 3D reklamy – 25. ročník soutěže o nejlepší reklamní a dárkové předměty.
🎓 POPAI STUDENT AWARD – platforma pro mladé kreativce.

Vítězové budou vyhlášeni během slavnostního galavečera s Jakubem Kohákem, který slibuje humor, inspiraci i nezapomenutelnou atmosféru.

POPAI DAY tradičně nabízí prostor pro setkávání odborníků, výměnu zkušeností a navazování nových kontaktů. Rozšířené networkingové bloky, partnerské expozice i interaktivní doprovodný program dělají z akce místo, kde se rodí budoucnost retailu.

Více o akci na www.popai.cz

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Není nic lepšího než sport, to vám řekne každý psychiatr, říká Olga Menzelová

Michal Nosek
nos

V aktuálním dílu VIP Eva Talks přivítala moderátorka Eva Čerešňáková producentku a maminku tří dětí Olgu Menzelovou. „Čas je můj věčný problém. Měla bych být organizovaná, a někdy mám pocit, že toho stihnu. Reálný čas je ale proti mně. Někdy prostě zapomenu, jak utíká. Takže to je takový můj věčný problém,“ říká Olga.

Olga Menzelová si vybudovala vlastní pozici. Je to žena, která spojuje schopnost vést, tvořit a inspirovat. Umí být vidět. A z každého projektu, do kterého se pustí, dýchá její osobní rukopis. Přesnost, cit pro detail a opravdovost. Stejně tak se věnuje i rodině. „Říká se, že nejlepší manažerky jsou mámy, které mají víc dětí a zvládají práci i ty děti. Tady mám ještě velké rezervy a bojuju s tím,“ dodává skromně.

Profesionálka s intuicí

Olga Menzelová vystudovala marketing a komunikaci, ale její práce nikdy nebyla jen o tabulkách a kampaních. Už v době, kdy působila v oblasti public relations, přistupovala ke komunikaci jako k umění propojit lidi a myšlenky. „Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi,“ říká.

Postupně se Olga začala zaměřovat na kulturní a umělecké projekty. Organizovala výstavy, podílela se na produkci akcí, kde se potkávala estetika, osobní energie a jasná struktura. Kultura pro ni není jen reprezentací, ale i prostorem, kde se potkává disciplína s emocí. A právě v tom je její síla.

Životní filozofie: tělo, mysl, rovnováha

V posledních letech se Olga Menzelová výrazně profiluje také v oblasti životního stylu a osobního rozvoje. Její vztah k pohybu, zdraví a tělesné síle je inspirativní, ale nikdy ne okázalý. 

Pro Olgu je pohyb přirozeným způsobem, jak být v rovnováze. Kombinuje jógu, dechové techniky a fyzickou kondici s duševní disciplínou. Nepropaguje módní trendy, ale spíš návrat k vlastní přirozenosti. Její pohled na krásu a zdraví je civilní, což potvrzuje, když říká, že vlastní čas, kdy se věnuje sportu, je pro ni naprosto zásadní. „Jinak bych nemohla dobře fungovat nejen fyzicky, ale ani mentálně. Pro mě je sport nesmírně důležitý, a péče sama o sebe je prostě důležitá pro každého z nás,“ říká s tím, že dnešní doba je tak strašně zrychlená a plná stresu, že je třeba ten věčný tlak někde ventilovat. „A není nic lepšího než sport, to vám řekne každý psychiatr,“ dodává.

Olga Menzelová dnes působí především jako producentka, kurátorka kulturních iniciativ. Místo mediálního exhibicionismu volí zdrženlivost a opravdovost. Její styl připomíná ženy, které nepotřebují křičet, aby byly slyšet.

Olga byla hostkou pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.

Filip Bobiňski zakladatel společnosti Dramedy Productions
video

VIP Eva Talks: Získat mladé diváky je pro televize stále těžší a těžší, říká producent Filip Bobiňski

Enjoy

Moderátorka Eva Čerešňáková si zve do pořadu VIP Eva Talks zajímavé hosty z celého profesního spektra. Tentokrát pozvání přijal Filip Bobiňski, který patří mezi nejvýraznější osobnosti české televizní tvorby posledních dvou desetiletí.

Michal Nosek

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Houslista Pavel Šporcl
video

VIP Eva Talks: Bez šátku hraji již dvacet let, nechtěl jsem vypadat jako zastydlý puberťák, říká Pavel Šporcl

Enjoy

nos

Přečíst článek
video

Ve sportu i filmu si dávám vysoké cíle. Proto musím umět přijímat i prohry, říká režisér Petr Jákl

Newstream TV

Michal Nosek

Přečíst článek
Jan Hrubý, šéf realitní kanceláře RE/MAX
video

VIP Eva Talks: Prodáváme i zámky, kostely, či hausboty, říká šéf realitní kanceláře RE/MAX Jan Hrubý

Newstream TV

Michal Nosek

Přečíst článek

Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Míříme k druhému nejúspěšnějšímu roku z pohledu historie. Nejvyšším rokem byl rok 2021, kde však významnou roli hrálo refinancování, říká Miroslav Zetek, místopředseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.

V současné době banka odhaduje, že objem, ke kterému míří ke konci roku, bude na úrovni 435 miliard korun hypotečních úvěrů včetně úvěrů ze stavební spořitelny. A to včetně refinancování. „Bude to druhý nejúspěšnější rok v historii.“

Úrokové sazby hypoték se v posledních měsících stabilizovaly. Poslední známá průměrná sazba u českých bank byla podle hypomonitoru České bankovní asociace v září 4,52 procenta, stejná jako měsíc předtím. Rok a půl zpět byly úrokové sazby skoro šest procent.

Místopředseda představenstva Hypoteční banky Miroslav Zetek

Mikrobytů bude přibývat, říká bankéř Zetek

Reality

Podle posledních údajů České bankovní asociace si lidé jen v září půjčili 30 miliard korun na hypotéky. „Bude to druhý nejlepší rok v historii, po roce 2021,“ říká Miroslav Zetek, místopředseda představenstva ČSOB Hypoteční banky, která je dominantním hráčem trhu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dochází k určité stabilizaci úrokových sazeb, a to již od května. Na druhé straně, vidíme rekordní růst cen nemovitostí,“ konstatuje bankéř. Česká národní banka sama proklamuje, že chce úrokové sazby stabilizovat kvůli inflačním rizikům.   

Podle Zetka nyní paradoxně existuje několik faktorů, které zvyšují poptávku po bydlení. „Stále působí odložená poptávka z minulých let. Lidé našetřili poměrně dost peněz,“ popisuje jeden důvod. Zároveň se zvyšují reálné mzdy, letos asi o čtyři a půl procenta. „Což je výborná zpráva. Je to nejrychlejší růst za posledních deset let.“ Což pomáhá zvyšující se poptávce po úvěrech na bydlení.

V ČSOB Hypoteční bance také zjistili, že téměř 55 procent klientů, kteří si berou půjčku, je do věku 36 let. „Což je velmi významné číslo.“ Tito klienti mohou dosáhnout i na takzvanou devadesátiprocentní hypotéku, což je právě zvýhodnění pro mladé. Mohou mít nižší vstupní částku. A ještě perlička, přibližně polovina žadatelů o půjčku jsou svobodní lidé.

Bytová výstavba

Dotované hypotéky, které prosazuje ANO a SPD, dostupnost bydlení nezlepší, míní odborníci

Politika

Dotované hypotéky pro mladé rodiny, které chtějí podle předvolebních programů zavést hnutí ANO a SPD, by podle oslovených analytiků ke zlepšení dostupnosti bydlení nepomohly. Pouze by zvýšily poptávku na trhu, na kterém nyní není dostatek nemovitostí k prodeji. Bydlení by se tak naopak dále prodražovalo, uvedli. Podle nich je třeba nejdříve zrychlit výstavbu, překážkou by však mohla být plánovaná změna stavebního zákona.

ČTK

Přečíst článek

Klíčovým faktorem pro stále vzrůstající zájem o hypotéky je možná fakt, že za posledních dvanáct měsíců zdražily byty o téměř čtrnáct procent. Domy o 8,7 procenta a pozemky o šest procent. Což vytváří situaci, že bydlení je čím dál tím hůře dostupné, nabídka není taková, jaká by mohla nebo měla být.

Na druhé straně, když „klienti“ vidí růst cen nemovitostí, spěchají s jejich pořízením. Lidé nevyčkávají, poptávají. Samozřejmě vidíme soustředění do velkých měst, tam je nejvyšší poptávka,“ uvádí Miroslav Zetek. Poptávka po hypotékách podle něj tak stále roste. Třeba i proto, že jsme na velmi nízkých hodnotách nezaměstnanosti.

Průměrná velikost hypotéky na trhu je 4,35 milionu korun, podobné číslo platí pro ČSOB Hypoteční banku. Vyšší hypotéky jsou standardně na energeticky úsporné budovy se štítky A nebo B, což jsou většinou developerské projekty. Průměrná hypotéka přitom byla před pěti lety 2,7 milionu korun.

Dalším výrazným trendem je přesun služeb do digitálního prostoru, což urychlila covidová léta. Banky nyní rychle rozvíjejí chytrá řešení. „Jsme jediní na trhu, kteří dokáží podepsat zástavní smlouvu s nejvyšší úrovní kvalifikace elektronického podpisu a odeslat ji na katastr,“ popisuje bankéř Zetek s tím, že hypotéku lze v zásadě uzavřít z obyváku. Banka v těchto případech poskytuje telefonickou podporu, aby se v tom „klienti neztratili“.

Miroslav Zetek byl hostem podcastu Realitní Club. Aktuální epizodu sledujte v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete také na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty. 

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Doporučujeme