POPAI DAY 2025 se blíží. Ukáže, jak technologie mění nákupní zážitek
Největší česká událost pro profesionály z retailu, POPAI DAY 2025, zaplní 27. listopadu pražské O2 universum. Téma „(IN)CONVENIENCE – Retail mezi AI a lidskostí“ nabídne inspiraci, networking i pohledy na propojení technologií a zákaznické zkušenosti.
Už 27. listopadu 2025 ožije pražské O2 universum největší retailovou akcí roku – POPAI DAY 2025. Sedmnáctý ročník prestižního setkání odborníků na in-store komunikaci, marketing a prodejní trendy nabídne den plný inspirace, vizí a setkání s lídry oboru.
Lidskost jako nejcennější měna
Hlavním mottem letoška je „(IN)CONVENIENCE – Retail mezi AI a lidskostí“. Jak najít rovnováhu mezi automatizací a autentickým přístupem k zákazníkovi? Odpovědi přinese konference POPAI FÓRUM, kde vystoupí špičky světového i českého retailu.
Hlavní hvězdou bude Howard Saunders, renomovaný retailový futurista, který poodhalí, jak umělá inteligence mění nákupní zážitek. Bert Martin Ohnemüller přinese pohled na leadership a lidskost v digitálním věku. Vystoupí také Petr Mára či Filip Linek, kteří ukážou, jak technologie zlepšují zákaznickou zkušenost.
POPAI DAY není jen o vizích – ale i o uznání těch nejlepších.
Tři soutěže, které formují český retail, představí nejkreativnější projekty a talenty:
🏆 POPAI AWARDS – ocenění top komunikačních realizací v místě prodeje.
🌟 Hvězda 3D reklamy – 25. ročník soutěže o nejlepší reklamní a dárkové předměty.
🎓 POPAI STUDENT AWARD – platforma pro mladé kreativce.
Vítězové budou vyhlášeni během slavnostního galavečera s Jakubem Kohákem, který slibuje humor, inspiraci i nezapomenutelnou atmosféru.
POPAI DAY tradičně nabízí prostor pro setkávání odborníků, výměnu zkušeností a navazování nových kontaktů. Rozšířené networkingové bloky, partnerské expozice i interaktivní doprovodný program dělají z akce místo, kde se rodí budoucnost retailu.
Více o akci na www.popai.cz
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.