POPAI DAY 2023 ukáže, jak umělá inteligence promění svět retailu

Digitalizace, nové obchodní strategie, využití dat, inovací a umělé inteligence i další trendy ve světě retailu. To jsou témata, která rozeberou profesionálové z oboru na POPAI DAY 2023. Již patnáctý ročník oborové konference proběhne 23. listopadu 2023 v prostorách kongresového centra O2 universum. Newstream je mediálním partnerem akce.

POPAI DAY 2023 přinese zásadní retailové trendy, změny a perspektivy. Letošním mottem a tématem je Spolu chytřejší pro budoucnost retailu aneb proč nás AI nenahradí. „Víme, že AI je moderní, ale je to jen partner vašich zkušeností, kreativity a invencí. To vy sami posouváte obor. Jde nám o to, abychom mezi sebou lépe komunikovali, vzájemně se inspirovali a společně vytvářeli silnější obor retailu,“ obracejí se v pozvánce pořadatelé akce na maloobchodníky.

„Téma AI a digitalizace prozkoumáme z mnoha různých úhlů pohledů včetně HR a legislativy,“ dodává Linda Petrová, Strategic Planner ze společnosti Wellen, která je zároveň moderátorkou odborného programu akce.

„Termín na konci listopadu je tradiční, do O2 universum se vracíme potřetí, ale obsah jsme trochu posunuli. Příprava programu probíhá už od března, osmičlenná konferenční rada postupně oslovuje speakery a vzniká opravdu hodně dynamická konference,“ dodává.

Na co se můžete těšit

Inspiration Worldwide - Retailové zahraniční trendy se zaměřením na rozvoj AI

Jak zaměstnat AI při plánování prodejních prostor?

Jak stavět na datech nakupování budoucnosti?

Vyrazila vám AI dech? Tak pozor na zuby.

Moderní HR pro digitální dobu.

Vynikající pracant, ale špatný pán: rizika při zpracování dat AI

Jak naslouchání potřebám vyladí digitální komunikaci.

Je AI právně odpovědná?

Jak hlouběji penetrovat trh?

Konferenci zahájí zahraniční keynote speaker, dále se budou střídat rychlé čtvrthodinové prezentace plné faktů a use case s několika odbornými panely a moderovanými stagemi. To vše doplní téměř desítka reportážních vstupů i vyhlášení vítězů soutěže POPAI Student Awards.

V programu se najde také dost prostoru pro networking a speed dating pro partnery.

Patnáctý ročník odborné konference bude navíc udržitelnější než kdy dřív. „Prakticky všechny materiály, program, vyhodnocení i zpětné vazby budou v elektronické podobě. Vše ostatní pak plně recyklovatelné,“ říká Petrová.

Konference bude završena galavečerem, který odmoderuje Simona Babčáková. Více k programu i registraci naleznete na stránkách akce.

Jak vypadal minulý ročník POPAI DAY? Podívejte se na sestřih:

POPAI DAY 2022

