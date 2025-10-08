Nový magazín právě vychází!

POPAI DAY 2025. Největší retailová událost roku se blíží

POPAI DAY 2025. Největší retailová událost roku se blíží

POPAI DAY 2025. Největší retailová událost roku se blíží
Asociace POPAI CE
Ve čtvrtek 27. listopadu 2025 se v pražském O2 universu uskuteční 17. ročník prestižního setkání profesionálů v retailu POPAI DAY. Akce nabídne nabitý celodenní program plný inspirace, inovací a příležitostí k networkingu.

POPAI DAY se během celodenního nabitého programu bude věnovat zásadním retailovým trendům i perspektivám v tomto oboru. Po loňském úspěšném ročníku přináší letos ještě intenzivnější zážitky i příležitosti k navázání cenných kontaktů. Vedle konferenčního programu účastníci zažijí také jedinečnou přehlídku exponátů třech oborových soutěží a slavnostní galavečer moderovaný známým hercem s nezaměnitelným humorem Jakubem Kohákem.

Konference POPAI FÓRUM: Retail mezi automatizací a lidskostí

Celodenní konferenční program se letos ponese v duchu tématu (IN)CONVENIENCE s výmluvným mottem: Příchodem umělé inteligence se lidskost stane nejcennější měnou světa.  

Klíčové téma se soustředí na dva silné směry v retailu - umělou inteligenci a lidskost. Žijeme v době, kdy za nás umělá inteligence napíše, navrhne i nakoupí. Všechno je efektivní, rychlé a pohodlné. Ale právě proto toužíme po opaku: Po zážitcích. Po objevech. Po lidskosti. Letos budeme zkoumat retail jako prostor mezi pohodlím a nepohodlím. Mezi tím, co stroj umí skvěle, a tím, co může dát jen člověk: dotek, atmosféru, úsměv, náhodu.

Program nabídne vystoupení osobností z retailového světa, případové studie, diskusní panely, reportážní vstupy, interakce a rozšířené networkingové části.

Světové hvězdy na jednom pódiu

Keynote řečníkem konference bude Howard Saunders - světová retailová superstar, vizionář a retailový futurista, který patří mezi nejvlivnější hlasy budoucnosti v globálním retailu. Radí největším globálním hráčům a inspiruje značky, aby se neztratily ve světě technologií, ale znovu objevily svou lidskost. Na POPAI DAY přiveze exkluzivní prezentaci šitou na míru českému publiku, ve které se zaměří na budoucnost retailu v éře umělé inteligence a objasní, jak neztratit lidskost v digitální džungli a co odlišuje značky, které přežijí a které zmizí.

Dalším unikátním hostem bude Bert Martin Ohnemüller, mezinárodně uznávaný kouč a autor, který se ve své přednášce „The Return on Kindness“ soustředí na retail a leadership v kontextu lidskosti a empatie. Očekávejte inspirativní pohled na to, jak propojit výkon, smysl a lidskost v moderním podnikání.

Účastníci se mohou také těšit na další osobnosti, kterými budou například Petr Mára, technologický evangelista a popularizátor digitálních trendů nebo Filip Linek, podnikatelský vizionář, který kombinuje bohaté zkušenosti z HoReCa segmentu s technologickými inovacemi a mění budoucnost tohoto oboru pomocí AI a robotiky.

Tři prestižní soutěže, které inspirují retailový trh

Program POPAI DAY 2025 obohatí tři jedinečné soutěžní expozice, které představí to nejkreativnější a nejúspěšnější z oblasti retailu a marketingové komunikace.

Již posedmnácté ocení soutěž POPAI AWARDS nejlepší komunikační realizace v retailu za poslední rok. Tato mezinárodně uznávaná přehlídka představuje špičková, inovativní řešení a koncepce v oblasti in-store komunikace. Soutěž zároveň otevírá dveře k výhodné účasti v prestižních mezinárodních kláních – POPAI AWARDS Paris a Shop! Global Awards.

V jubilejním 25. ročníku soutěže o nejlepší reklamní a dárkové předměty Hvězda 3D reklamy budou soutěžit  dodavatelé reklamních a dárkových předmětů, agentury, zadavatelé reklamy, zástupci retailu. Mohou tak získat prestižní ocenění v jediné soutěži oboru 3D reklamy u nás.

Soutěž POPAI STUDENT AWARD 2025 je příležitostí pro mladé talenty z řad studentů.  Studenti soutěží o nejlepší návrhy komunikačních projektů v retailu dle zadaných briefů od partnerů soutěže. Jde o 3D designérské a grafické 2D návrhy POP materiálů a také o návrhy komunikační kampaně se zaměřením na POP média.

Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním galavečeru s výjimečnou atmosférou, inspirativními příběhy a bohatým cateringem.

Networking bez hranic

POPAI DAY 2025 poskytne bohatý prostor pro osobní setkávání, sdílení zkušeností a navazování nových partnerství. V rámci programu akce mohou účastníci využít rozšířených networkingových bloků, navštívit partnerské expozice, ochutnávky i další interaktivní formáty.  Akci podporuje více jak 40 klíčových partnerů z oboru.

Další informace o POPAI DAY 2025 jsou k dispozici na stránkách akce.

Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Češi utrácí více než se čekalo, hlavně za pohonné hmoty. Jejich výdaje za potraviny přitom stagnují, což celkově potvrzuje zlepšení spotřebitelské nálady v důsledku obnovení růstu reálných mezd.

Maloobchodní tržby v Česku za letošní srpen překonaly očekávání. V meziročním vyjádření totiž stouply o 3,5 procenta, zatímco analytici oslovení agenturou Bloomberg ve střední hodnotě svých dohadů předpokládali, že růst bude čítat jen 3,1 procenta.

Vzestup tržeb poháněly zejména o výrazných takřka 11 procent narůstající tržby za pohonné hmoty. Čechy zlákal pokles cen pohonných hmot k jejich reálně citelně vyšším nákupům, než tomu bylo v srpnu 2024. K vyšším nákupům paliv však přispěl nejen meziroční pokles jejich ceny, ale také obecnější ochota Čechů utrácet více za veškeré nepotravinářské zboží. Tržby právě za nepotravinářské zboží totiž reálně stouply meziročně o 4,1 procenta. Zato ovšem výdaje za potraviny nepatrně klesly, o 0,1 procenta.

Nárůst výdajů za pohonné hmoty a za nepotravinářské zboží při současné stagnaci útrat za potraviny signalizuje, že Češi ochotněji utrácí za zboží a služby zbytnější povahy než o rok dříve. Což potvrzuje jejich obecně vyšší ochotu utrácet, kterou povzbuzuje pokračující růst reálných mezd. Ty by v příštím roce měly v hrubém vyjádření dorovnat úroveň roku 2019, v čistém vyjádření ji však již překonaly, z důvodu takzvaného zrušení superhrubé mzdy, která se přestala aplikovat počínaje rokem 2021.

Míra úspor českých domácnosti je v současnosti stále o zhruba 60 procent vyšší, než tomu bylo v průměru v minulém desetiletí, což zabraňuje ještě výraznějšímu růstu maloobchodních tržeb. Jedním z důvodů citelného navýšení míry úspor je právě zrušení superhrubé mzdy, které výrazněji navýšilo čistý výdělek vysokopříjmových skupin obyvatelstva než těch s příjmy nižšími. Lidé s vyššími příjmy přitom obecně vykazují právě vyšší sklon k úsporám a nižší sklon ke spotřebě. Vyšší čistý výdělek vysokopříjmových tak přispívá ke zvýšení míry úspor v segmentu českých domácností vlastně z definice. I tak letos je a bude spotřeba domácností hlavním tahounem celé ekonomiky.

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová
JTI
Katarína Krajčovičová
Katarína Krajčovičová

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Letošní ročník GCC nese podtitul „Vyplatí se investovat do společnosti?“ Co pro vás osobně tato otázka znamená?

Často se setkávám s názorem, že společenský dopad, pomoc druhým nebo solidarita znějí příliš abstraktně či plytce. Je vážně zajímavé, jak si někdo pomoc druhým vykládá jako alternativu, kterou si může zvolit. Pomoc druhým není jen o dobrém pocitu, jde zde o investici s jasným dopadem.

Jak konkrétně to tedy dělat?

My už dnes víme, že investice do společnosti je absolutně nezbytná. Pokud přestaneme posilovat vzdělání a péči o ty nejzranitelnější, dožene nás v podobě nižší produktivity, vyšších sociálních výdajů a rostoucích nerovností. Například OECD dlouhodobě upozorňuje, že každý rok vzdělávání navíc zvyšuje HDP země o dvě až tři procenta, zatímco zanedbání sociální péče se promítá do vyšších výdajů. Když přestaneme pomáhat ostatním, dožene nás to dřív nebo později. Ale ještě důležitější je změna myšlení. Argument, že pokud nemohu pomoci ve velké míře, nemá to význam, považuji za nesmyslný. Smysl má naopak to, když se člověk začne zajímat o okolí a nebude mu lhostejné, co se kolem něj děje. Proto chci, aby Good Company Circle bylo místem, kde společně hledáme odpovědi na to, jak a kde se vyplatí společnost posilovat, aby byla odolná i v budoucnu.

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Letošní konference se točí kolem pěti klíčových oblastí, které formují společnost. Jak jste je vybírali a co je spojuje?

Dva předešlé ročníky byly zaměřené na spolupráci byznysu a nezisku. Jenže investice do společnosti je mnohem širší téma. Nemusíte být zaměstnancem v neziskové organizaci ani filantropem, abyste pomáhali. A tak mě začala zajímat otázka, jak se na investování do společnosti dívají lidé z dalších odvětví a jak jejich perspektivy společně formují komplexnější pohled na společnost. Témata jsme proto vybrali podle toho, co dnes ve společnosti nejvíce rezonuje a co bude určovat její podobu zítra: byznys a investice, věda, umělá inteligence, politika a společnost, ekonomie a osobní rozvoj. Spojuje je to, že se dotýkají každého z nás. Netýkají se jen firem či odborníků, ale celé společnosti. Proto je důležité, aby se o nich vedl dialog napříč sektory, a nejen v uzavřených kruzích. A právě to děláme. Říkáme, že jsme konference těch, kteří se běžně nepotkávají, a přesto mají všichni vliv na to, jak se vyplatí investovat do společnosti.

V čem je tento ročník výjimečný z vašeho pohledu zakladatelky?

Tento ročník je výjimečný hned z několika důvodů. Jednak svým rozsahem, protože nikdy předtím jsme neměli tak silný seznam řečníků a tak široké publikum. A pak svou formou. Často jsem na konferencích měla pocit, že když někdo jen prezentuje slajdy před obrovskou obrazovkou, která navíc odvádí pozornost od řečníka, stačilo by mi to poslat e-mailem. Lidé ale chtějí něco jiného. Hledají zážitek, inspiraci, pocit, že si odnášejí energii i chuť dělat věci jinak.

Tomáš Sedláček jako host podcastu Dobré společnosti
video

Těžko hledáme hrdiny, přitom každý z nás nějakého má, říká Tomáš Sedláček

Newstream TV

Ekonom, filozof a ředitel Knihovny Václava Havla – a samozřejmě mnohem víc. Tak v podcastu Dobré společnosti představila Sara Polak Tomáše Sedláčka. Ten se zúčastní i říjnové konference Good Company Circle, kde se bude debatovat o filantropii a morálních hodnotách.

nos

Přečíst článek

Jak?

Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem. Řekli jsme ne nekonečným slajdům na přesvícených LEDkách. Letos místo prezentací uvidíte videomapping, uslyšíte živý orchestr a řečníky na pódiu uprostřed diváků. Posaďte se, poslouchejte, inspirujte se od odborníků, a hlavně si prožijte pocit, že jste součástí něčeho většího.

Proč sázíte na kombinaci známých jmen a méně viditelných odborníků?

Tohle je velmi dobrá otázka. S konferencemi se v Česku od loňska doslova roztrhl pytel a čísla se opět vrací na rekordní úroveň z roku 2019 před covidem. Jen v Praze se letos odhaduje, že se uskuteční přes pět tisíc lokálních konferencí, a to bez započítání mezinárodních akcí. Není proto výjimkou, že když navštívíte několik takových eventů, setkáte se převážně se stejnými řečníky. Právě proto jsme chtěli přinést kombinaci osobností z různých odvětví a jinou perspektivu. Méně známí odborníci totiž nabízejí know-how, konkrétní příklady z praxe a pohledy, které v médiích nebo na ostatních konferencích běžně neuslyšíte. GCC stojí na kombinaci inspirace a expertízy a dokazuje, že i hlasy, které nejsou každý den vidět v televizi, mohou přinést stejně hodnotný příspěvek.

Novinkou letošního ročníku je také cena pro přínos médií. Proč?

To je zcela nová kategorie GCC Awards pro tento rok. A upřímně, v Česku je jediná svého druhu, protože je věnována přímo médiím a jejich společenskému dopadu. Média mají obrovskou sílu formovat veřejnou debatu. Ukazují kvalitní příklady a spolupráce a pomáhají je násobit. Proto jsme chtěli vyzdvihnout i tento rozměr. Média, jako jedno z témat, které hýbe společností, si zaslouží, aby byla vnímána jako aktivní hráč v posilování společnosti, a ne pouze jako pasivní pozorovatel. Je to jasný signál, že jejich role je důležitá pro to, aby se i dobré příběhy dostaly k lidem a šli příkladem pro ostatní.

Podcast Dobré společnosti s Tomášem Etzlerem
video

Havla si v Číně vážili víc než Zemana, říká Tomáš Etzler

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak v novém díle podcastu Dobré společnost přivítala bývalého novináře a publicistu Tomáše Etzlera a jejich hlavním tématem bylo povídání o Číně, kde Tomáš jako televizní reportér strávil řadu let.

Michal Nosek

Přečíst článek

Čím je projekt JTI a Oděvní banky dobrým příkladem spolupráce mezi byznysem a neziskem?

Protože ukazuje, že když se propojí firemní zázemí a zdroje s odborností neziskového sektoru, vzniká model, který má reálný dopad. JTI poskytuje podporu, Oděvní banka zkušenosti s tříděním a distribucí a výsledkem je pomoc, která funguje hned na třech úrovních: snižuje odpad, podporuje cirkulární ekonomiku, a především pomáhá lidem v nouzi. Není to jednorázová akce, ale dlouhodobé partnerství, které stojí na důvěře a společném cíli. Jen v loňském roce se podařilo zpracovat přes 90 tun oblečení a od vzniku projektu rozdat více než 5000 krizových balíčků. To je důkaz, že tahle spolupráce není jen dobře vypadající příběh, ale skutečná změna, která pomáhá lidem i celé společnosti. Dalším naším společným projektem s Oděvní bankou je např. Obleč Prahu, který byl spuštěn v květnu 2025 ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a Ministerstvem životního prostředí. Jeho cílem je vytvořit první veřejný interaktivní portál, který mapuje sběrná místa textilu v Praze, vzdělává veřejnost a pomáhá lidem zorientovat se v tom, kam mohou darovat oblečení.

Eva Prokešová

Communication and CSR manager CzHuSk ve společnosti JT International, kde působí od roku 2014. Založila mezinárodní konferenci Good Company Circle, která se zaměřuje na filantropii, propojení neziskového sektoru, byznysu a veřejné sféry.

Hostem podcastu Dobré společnost byl Libor Bouček
video

Filantropie musí být neviditelná, říká moderátor Libor Bouček

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak v aktuálním díle podcastu Dobré společnosti přivítala moderátora Libora Boučka, který moderuje říjnovou konferenci Good Company Circle, jejíž je newstream.cz hlavním mediálním partnerem.   

Michal Nosek

Přečíst článek

Eva Prokešová, JTI

Prokešová: Pomáhat druhým jsem se naučila už jako dítě. Teď díky tomu vymýšlím projekty pro celou společnost

Filantropie

Věra Tůmová

Přečíst článek
