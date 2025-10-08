POPAI DAY 2025. Největší retailová událost roku se blíží
Ve čtvrtek 27. listopadu 2025 se v pražském O2 universu uskuteční 17. ročník prestižního setkání profesionálů v retailu POPAI DAY. Akce nabídne nabitý celodenní program plný inspirace, inovací a příležitostí k networkingu.
POPAI DAY se během celodenního nabitého programu bude věnovat zásadním retailovým trendům i perspektivám v tomto oboru. Po loňském úspěšném ročníku přináší letos ještě intenzivnější zážitky i příležitosti k navázání cenných kontaktů. Vedle konferenčního programu účastníci zažijí také jedinečnou přehlídku exponátů třech oborových soutěží a slavnostní galavečer moderovaný známým hercem s nezaměnitelným humorem Jakubem Kohákem.
Konference POPAI FÓRUM: Retail mezi automatizací a lidskostí
Celodenní konferenční program se letos ponese v duchu tématu (IN)CONVENIENCE s výmluvným mottem: Příchodem umělé inteligence se lidskost stane nejcennější měnou světa.
Klíčové téma se soustředí na dva silné směry v retailu - umělou inteligenci a lidskost. Žijeme v době, kdy za nás umělá inteligence napíše, navrhne i nakoupí. Všechno je efektivní, rychlé a pohodlné. Ale právě proto toužíme po opaku: Po zážitcích. Po objevech. Po lidskosti. Letos budeme zkoumat retail jako prostor mezi pohodlím a nepohodlím. Mezi tím, co stroj umí skvěle, a tím, co může dát jen člověk: dotek, atmosféru, úsměv, náhodu.
Program nabídne vystoupení osobností z retailového světa, případové studie, diskusní panely, reportážní vstupy, interakce a rozšířené networkingové části.
Světové hvězdy na jednom pódiu
Keynote řečníkem konference bude Howard Saunders - světová retailová superstar, vizionář a retailový futurista, který patří mezi nejvlivnější hlasy budoucnosti v globálním retailu. Radí největším globálním hráčům a inspiruje značky, aby se neztratily ve světě technologií, ale znovu objevily svou lidskost. Na POPAI DAY přiveze exkluzivní prezentaci šitou na míru českému publiku, ve které se zaměří na budoucnost retailu v éře umělé inteligence a objasní, jak neztratit lidskost v digitální džungli a co odlišuje značky, které přežijí a které zmizí.
Dalším unikátním hostem bude Bert Martin Ohnemüller, mezinárodně uznávaný kouč a autor, který se ve své přednášce „The Return on Kindness“ soustředí na retail a leadership v kontextu lidskosti a empatie. Očekávejte inspirativní pohled na to, jak propojit výkon, smysl a lidskost v moderním podnikání.
Účastníci se mohou také těšit na další osobnosti, kterými budou například Petr Mára, technologický evangelista a popularizátor digitálních trendů nebo Filip Linek, podnikatelský vizionář, který kombinuje bohaté zkušenosti z HoReCa segmentu s technologickými inovacemi a mění budoucnost tohoto oboru pomocí AI a robotiky.
Tři prestižní soutěže, které inspirují retailový trh
Program POPAI DAY 2025 obohatí tři jedinečné soutěžní expozice, které představí to nejkreativnější a nejúspěšnější z oblasti retailu a marketingové komunikace.
Již posedmnácté ocení soutěž POPAI AWARDS nejlepší komunikační realizace v retailu za poslední rok. Tato mezinárodně uznávaná přehlídka představuje špičková, inovativní řešení a koncepce v oblasti in-store komunikace. Soutěž zároveň otevírá dveře k výhodné účasti v prestižních mezinárodních kláních – POPAI AWARDS Paris a Shop! Global Awards.
V jubilejním 25. ročníku soutěže o nejlepší reklamní a dárkové předměty Hvězda 3D reklamy budou soutěžit dodavatelé reklamních a dárkových předmětů, agentury, zadavatelé reklamy, zástupci retailu. Mohou tak získat prestižní ocenění v jediné soutěži oboru 3D reklamy u nás.
Soutěž POPAI STUDENT AWARD 2025 je příležitostí pro mladé talenty z řad studentů. Studenti soutěží o nejlepší návrhy komunikačních projektů v retailu dle zadaných briefů od partnerů soutěže. Jde o 3D designérské a grafické 2D návrhy POP materiálů a také o návrhy komunikační kampaně se zaměřením na POP média.
Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním galavečeru s výjimečnou atmosférou, inspirativními příběhy a bohatým cateringem.
Networking bez hranic
POPAI DAY 2025 poskytne bohatý prostor pro osobní setkávání, sdílení zkušeností a navazování nových partnerství. V rámci programu akce mohou účastníci využít rozšířených networkingových bloků, navštívit partnerské expozice, ochutnávky i další interaktivní formáty. Akci podporuje více jak 40 klíčových partnerů z oboru.
Další informace o POPAI DAY 2025 jsou k dispozici na stránkách akce.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.