Prezident Pavel: Příští vláda by měla stanovit čtyři až pět priorit a na ně dávat peníze

Následující vláda bude muset stanovit čtyři až pět priorit, do kterých bude směrovat peníze. Ostatní oblasti budou možná i stagnovat. V diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to řekl prezident Petr Pavel. Zdůvodnil to tím, že Česko má mnoho priorit, a tím pádem vlastně nemá žádné a nemůže investovat do skutečných cílů. O prioritách hovořil v souvislosti se závazkem členských států z nedávného summitu NATO v Haagu zvýšit během deseti let výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu.

Za základní prioritu označil Pavel vnitřní i vnější bezpečnost. Pokud nebudeme žít v bezpečném prostoru, tak ostatní investice částečně ztrácejí smysl, míní. Za druhou prioritu považuje vzdělávání včetně vědy a výzkumu nebo podporu inovací. Třetí prioritou je podle prezidenta podpora energetiky, protože na ní bude záviset rozvoj tuzemské ekonomiky. Za další téma označil zdravotnictví. Ve zdravotnictví podle něj nejsou problémem peníze, ale to, jak se s nimi nakládá.

"Bude určitě na další vládě aby si stanovila čtyři, možná maximálně pět skutečných priorit, do kterých se budou sdružovat prostředky, a ty ostatní budou buď stagnovat, nebo dojde možná i ke snížení," řekl Pavel.

Kde vzít peníze?

Politici by podle prezidenta měli co nejdříve říci, kde na navýšené výdaje na obranu vezmou peníze. "Samozřejmě, cesty budeme hledat. A bude je hledat především vláda," podotkl. Jako jednu z cest vidí účelnější vynakládání peněz, a to v celé Evropě, a to prostřednictvím třeba sdružováním zakázek nebo sdružováním výzkumu a vývoje.

Stínový premiér a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš minulý týden v CNN Prima News připustil, že Česko by za případné vlády ANO nejspíš nedodržovalo zvýšené výdaje na obranu. "Žádných pět procent, je to nonsens," řekl tehdy.

"Já věřím tomu, že v takovém případě by byl Andrej Babiš schopen si sednout z oči v oči s Donaldem Trumpem a vysvětlit mu svoje důvody, proč a jak to nebude dodržovat. Ale pak taky vysvětlit lidem u nás doma, že nebudeme zajišťovat bezpečnost téhle země," uvedl prezident. K myšlence, aby Česko nakoupilo protiletadlové baterie Patriot, řekl, že jsou sice extrémně kvalitní, ale současně drahé a těžko dostupné.

Pavel se vyslovil pro kratší akviziční procesy, průhlednější zakázky i pro dohled nad zbrojařskými firmami, aby nenadsazovaly ceny. "My se trápíme, a to nejenom v oblasti bezpečnosti, se zákonem o veřejných zakázkách. Trápíme se například s extrémně dlouhým povolovacím řízením při výstavbě infrastruktury," popsal. "Když se budeme bavit o složitější technice, jako jsou právě třeba letadla nebo tanky, tak to může trvat třeba deset let. A to je naprosto neúnosné," zdůraznil. Celá Evropa se podle něj bude muset podívat na to, jak tyto procesy maximálně zkrátit.