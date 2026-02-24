Vyberte si z našich newsletterů

Pfizer dohání konkurenci: V Číně bude prodávat nový lék na obezitu

Pfizer dohání konkurenci: V Číně bude prodávat nový lék na obezitu
Společnost Pfizer získala exkluzivní práva na komercializaci terapie proti obezitě v Číně, píše agentura Bloomberg. Dohoda s místním startupem Hangzhou Sciwind Bioscience má hodnotu až 495 milionů dolarů a představuje další krok americké farmaceutické firmy k posílení pozice na rychle rostoucím trhu s přípravky na hubnutí.

Předmětem dohody je lék ecnoglutid, který byl nedávno v Číně schválen pro léčbu diabetu a aktuálně prochází regulačním posuzováním pro indikaci obezity. Transakce zahrnuje počáteční platbu i další platby navázané na dosažení stanovených milníků. Podrobnosti o finanční struktuře společnosti nezveřejnily.

Podle prezidenta Pfizeru pro Čínu Jeana-Christopha Pointeaua dohoda urychlí dlouhodobé strategické plánování firmy v oblasti metabolických onemocnění a reaguje na rostoucí potřeby čínských pacientů. Obezita podle něj postihuje 14,1 procenta dospělých v Číně a patří mezi priority vládní kampaně Zdravá Čína.

Jak dohnat konkurenci

Pfizer se snaží dohnat lídry na trhu s léky na hubnutí. Nedávno vynaložil 10 miliard dolarů na akvizici startupu Metsera, zaměřeného na léčbu obezity, a získal také licenci na experimentální lék od jedné z divizí společnosti Shanghai Fosun Pharmaceutical Group.

Firma zároveň čelí tlaku na hledání nových zdrojů příjmů, protože řada jejích klíčových léků čelí rostoucí konkurenci. Její první pokusy o vstup na trh s léčbou obezity nepřinesly očekávané výsledky.

Dohoda se Sciwind by mohla posílit i postavení Pfizeru v Číně, kde v roce 2024 pocházela čtyři procenta celkových tržeb společnosti. Čínská pobočka přitom v posledních letech prošla několika koly restrukturalizace. Na místním trhu bude Pfizer soupeřit jak s globálními farmaceutickými firmami, tak s domácími konkurenty, například společností Innovent Biologics.

Ecnoglutid funguje podobně jako lék Ozempic – napodobuje účinky hormonu GLP-1, který reguluje hladinu cukru v krvi a chuť k jídlu. Podle společnosti má však odlišnou strukturu, jež by mohla zvýšit jeho účinnost a bezpečnost oproti jiným agonistům receptoru GLP-1. V pokročilé fázi klinické studie vedl k úbytku hmotnosti srovnatelnému s přípravkem Zepbound od společnosti Eli Lilly.

Za vývoj, registraci, výrobu a dodávky léku bude i nadále odpovědná společnost Sciwind.

Ukrajinská ekonomika je pod tlakem. Ruské útoky na energetiku dusí průmysl i rozpočet

Ukrajinská ekonomika je v potížích kvůli ruským útokům na energetiku
ČTK
nst
nst

Ukrajinská ekonomika prochází nejtěžším obdobím od prvních měsíců ruské invaze. Intenzivní letecké údery vážně poškodily energetický systém země a firmy napříč odvětvími jsou nuceny omezovat výrobu. Dopady se přelévají i do státního rozpočtu, upozorňuje ve své analýze agentura Reuters.

Průmysl – od oceláren a dolů přes cementárny až po potravinářské podniky – se kromě poklesu produkce potýká také s rostoucími náklady způsobenými omezenými dodávkami energií.

Největší výrobce betonu a stavebních materiálů v zemi, Kovalska Group, uvedl, že naftové generátory nedokážou plně nahradit běžné dodávky elektřiny. „Už déle než dva měsíce pracujeme při nouzových odstávkách bez jakéhokoli předvídatelného harmonogramu,“ sdělila firma. Nedostatek stabilní energie podle ní může v některých úsecích snížit výrobu až o polovinu.

Pokles téměř o třetinu

Ukrajinská ekonomika už v prvním roce války klesla téměř o třetinu. Přestože v dalších letech přišlo určité oživení, výkon hospodářství zůstává výrazně pod úrovní před invazí a je silně závislý na vládních výdajích. Zemi mezitím opustilo téměř šest milionů lidí a další více než tři miliony byly vysídleny uvnitř země – dohromady jde o více než pětinu předválečné populace.

Zhoršující se situaci potvrzuje i index kyjevského institutu pro hospodářský výzkum. Ten se tento měsíc poprvé od roku 2023 dostal do negativního pásma, což signalizuje převahu zhoršujících se podmínek v podnicích.

Ekonomika je přitom klíčová nejen pro financování války, splácení dluhu a výrobu zbraní, ale i pro udržení pracovních míst a budoucí návrat uprchlíků po skončení konfliktu.

Těžařská a hutnická skupina Metinvest upozorňuje, že dlouhé výpadky proudu komplikují obnovu výroby po ruských útocích. Společnost přitom patří k zásadním zdrojům daňových příjmů a k významným producentům oceli pro válečné úsilí.

Podle Centra pro ekonomická studia v Kyjevě převyšovala v lednu a únoru poptávka po energiích nabídku zhruba o 30 procent. Energetická situace se podle analytiků v posledních měsících dramaticky zhoršila.

Firmy nyní čelí kombinaci nižší výroby, vyšších nákladů a narušených dodavatelských řetězců. To oslabuje jejich konkurenceschopnost a zároveň tlačí vzhůru inflaci, která se pohybuje kolem sedmi procent.

Jak poroste HDP?

Ukrajinská centrální banka kvůli energetické krizi snížila odhad letošního růstu HDP z původních dvou procent na 1,8 procenta. Někteří ekonomové jsou ještě skeptičtější – investiční společnost Dragon Capital očekává růst jen kolem jednoho procenta.

Dopady se výrazně promítají i do státního rozpočtu. Premiérka Julija Svyrydenková uvedla, že jen v lednu energetická krize snížila celní a daňové příjmy o zhruba 12 miliard hřiven. Zadlužení země se mezitím navzdory dvěma restrukturalizacím blíží hranici 100 procent HDP, což zneklidňuje investory a tlačí dolů ceny ukrajinských dluhopisů.

Vláda však jedná o nové finanční injekci. Podle premiérky je Ukrajina blízko dohodě s Mezinárodním měnovým fondem o úvěrovém programu za 8,1 miliardy dolarů. Schválení programu by mělo otevřít cestu k další mezinárodní pomoci, včetně půjčky 90 miliard eur od Evropské unie. Maďarsko však pohrozilo, že úvěr zablokuje, pokud Kyjev neobnoví tranzit ruské ropy ropovodem Družba.

Nové sankce proti Rusku neprošly. Fico s Orbánem jsou proti

Viktor Orbán a Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Ministři zahraničí zemí Evropské unie nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. To navíc podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny.

„Nedosáhli jsme dohody o 20. balíčku sankcí. Je to neúspěch a vzkaz, který jsme nechtěli vyslat, ale práce pokračují,“ řekla Kallasová novinářům s tím, že jí to je velmi líto. Evropská unie chtěla dosáhnout shody na nových omezeních vůči Rusku do čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu, které připadá na úterý 24. února, což už se teď nestihne.

Maďarsko nový balík sankcí blokuje kvůli tomu, že Ukrajina podle něj z politických důvodů odmítá přepravu ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska. Budapešť zároveň blokuje i schválení půjčky Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), na které se unijní prezidenti a premiéři shodli na summitu EU loni v prosinci. 

Slováci přerušili pomoc pro Ukrajinu

Slovenský premiér oznámil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny. Bratislava podle něj toto opatření zruší, když Ukrajina obnoví tranzit ropy na Slovensko. Fico současně Kyjevu pohrozil dalšími odvetnými opatřeními, která ale neupřesnil.

„Ode dneška platí, že když se ukrajinská strana obrátí na Slovensko s požadavkem o výpomoc při stabilizaci ukrajinské energetické sítě, takovou pomoc neobdrží,“ uvedl Fico, který ukončením dodávek elektřiny na Ukrajinu pohrozil už o uplynulém víkendu. Tyto dodávky zajišťuje na Slovensku státem kontrolovaný provozovatel přenosové soustavy SEPS, který v minulosti uzavřel se svým ukrajinským partnerem Ukrenerho smlouvu o havarijních dodávkách elektřiny.

Máme oprávnění, hájí krok Fico

Podle Fica má slovenská vláda k uvedenému kroku oprávnění, aniž porušila jakékoliv mezinárodní pravidla a závazky. Portál euractiv.sk napsal, že zastavení vývozu elektrické energie ze Slovenska na Ukrajinu by znamenalo porušení pravidel trhu EU i principu energetické solidarity.

Slovenský premiér dodal, že pokud bude Ukrajina „pokračovat v poškozování zájmů Slovenska při dodávce strategických surovin“, slovenská vláda přehodnotí i dosavadní postoje k členství Ukrajiny v Evropské unii a připraví další opatření. Proti ambicím Kyjeva na vstup do EU vystupuje Maďarsko.

Kvůli přerušení dodávek ropy na Slovensko Ficova vláda minulý týden vyhlásila stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL, nabídla možnost využít až 250 tisíc tun ropy ze státních rezerv.

Slovnaft mezitím objednal ropu z jiných zdrojů a surovinu chce dopravit na Slovensko prostřednictvím ropovodu Adria, který vede z Chorvatska. Bratislavská rafinerie tvrdila, že provozovatel tohoto ropovodu je povinen přepravit i ruskou ropu. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar minulý týden podle médií řekl, že jeho země přepravu ruské ropy nepovolí.

Slovensko a Maďarsko jsou závislé na ruské ropě. Na dovoz této suroviny získaly obě země výjimku od EU. Maďarsko také dostalo výjimku z amerických sankcí, která se podle Bratislavy vztahuje i na Slovnaft.

Opoziční politici na Slovensku už předem kritizovali Fica, že chce při čtvrtém výročí vojenské invaze Ruska do sousední země zastavit Kyjevu dodávky elektřiny. Upozornili rovněž, že Česko se už dříve zbavilo závislosti na ruské ropě.

Fico minulý týden zpochybnil zprávy z Ukrajiny, že za přerušením tranzitu ropy jsou ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska Fico pohrozil Ukrajině už loni, a to poté, co Kyjev neprodloužil smlouvu s Ruskem o přepravě ruského plynu přes své území na Slovensko a dál do západní Evropy. Tehdy ale dodávky elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračovaly.

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Money

ČTK

Přečíst článek
