Pfizer dohání konkurenci: V Číně bude prodávat nový lék na obezitu
Společnost Pfizer získala exkluzivní práva na komercializaci terapie proti obezitě v Číně, píše agentura Bloomberg. Dohoda s místním startupem Hangzhou Sciwind Bioscience má hodnotu až 495 milionů dolarů a představuje další krok americké farmaceutické firmy k posílení pozice na rychle rostoucím trhu s přípravky na hubnutí.
Předmětem dohody je lék ecnoglutid, který byl nedávno v Číně schválen pro léčbu diabetu a aktuálně prochází regulačním posuzováním pro indikaci obezity. Transakce zahrnuje počáteční platbu i další platby navázané na dosažení stanovených milníků. Podrobnosti o finanční struktuře společnosti nezveřejnily.
Podle prezidenta Pfizeru pro Čínu Jeana-Christopha Pointeaua dohoda urychlí dlouhodobé strategické plánování firmy v oblasti metabolických onemocnění a reaguje na rostoucí potřeby čínských pacientů. Obezita podle něj postihuje 14,1 procenta dospělých v Číně a patří mezi priority vládní kampaně Zdravá Čína.
Člověk spořádá víc energie než AI, řekl Altman a narazil
Jak dohnat konkurenci
Pfizer se snaží dohnat lídry na trhu s léky na hubnutí. Nedávno vynaložil 10 miliard dolarů na akvizici startupu Metsera, zaměřeného na léčbu obezity, a získal také licenci na experimentální lék od jedné z divizí společnosti Shanghai Fosun Pharmaceutical Group.
Firma zároveň čelí tlaku na hledání nových zdrojů příjmů, protože řada jejích klíčových léků čelí rostoucí konkurenci. Její první pokusy o vstup na trh s léčbou obezity nepřinesly očekávané výsledky.
Dohoda se Sciwind by mohla posílit i postavení Pfizeru v Číně, kde v roce 2024 pocházela čtyři procenta celkových tržeb společnosti. Čínská pobočka přitom v posledních letech prošla několika koly restrukturalizace. Na místním trhu bude Pfizer soupeřit jak s globálními farmaceutickými firmami, tak s domácími konkurenty, například společností Innovent Biologics.
Akcie dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk se propadly až o 15,8 procenta poté, co její nový lék proti obezitě CagriSema ve studii zaostal za konkurenčním přípravkem společnosti Eli Lilly, píše agentura Bloomberg. Naopak akcie americké Lilly v předobchodní fázi v USA posílily až o 4,2 procenta.
Novo Nordisk ztrácí v souboji léků na hubnutí. Akcie prudce klesly
Ecnoglutid funguje podobně jako lék Ozempic – napodobuje účinky hormonu GLP-1, který reguluje hladinu cukru v krvi a chuť k jídlu. Podle společnosti má však odlišnou strukturu, jež by mohla zvýšit jeho účinnost a bezpečnost oproti jiným agonistům receptoru GLP-1. V pokročilé fázi klinické studie vedl k úbytku hmotnosti srovnatelnému s přípravkem Zepbound od společnosti Eli Lilly.
Za vývoj, registraci, výrobu a dodávky léku bude i nadále odpovědná společnost Sciwind.
