Dalibor Martínek: Babiš prý zlepší život lidí. Bydlení bude výjimkou

Dalibor Martínek: Babiš prý zlepší život lidí. Bydlení bude výjimkou

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš nemá názor na klimatickou změnu, neřeší válku na Ukrajině. Jak neustále prohlašuje, jeho hlavním úkolem je zlepšit život v Česku. Tvrdí, že na tom už maká, ale vesměs jde jen o přísliby. Klíčovým tématem země je nedostatečná bytová výstavba. Vláda má souhrn opatření, bydlení mezitím dál zdražuje a zdražovat bude.

Podle nejnovějších dat ČSOB nemovitosti v loňském roce zdražily na nová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinných domů o 9,5 procenta a pozemků o 7,2 procenta. Růst cen, možná trošku pomalejší, se čeká i letos.

Vládní strategie Karla Havlíčka předjímá zvýšit výstavbu o dvacet tisíc bytů ročně. To je o dvě pětiny víc, než se staví nyní. Podle statistického úřadu se v Česku v roce 2025 dostavělo 33 tisíc bytů.

Pokud dokážeme stavět levněji, rychleji a tam, kde je poptávka, tak se můžeme prostavět k prosperitě, zasnili se ministři. Uvedená větší výstavba má přinést navýšení HDP až o tři procenta, přes 60 miliard do státního rozpočtu navíc, tisíce pracovních míst, vyšší konkurenceschopnost země. Ve stavu, v jakém je například stavební řízení, jde o blouznění.

Mikrobyt

Bydlení dál zdražuje. Nejvíce rostou ceny mikrobytů

Reality

Nemovitosti loni opět zdražily a dostaly se na nová cenová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinné domy zdražily o 9,5 procenta a pozemky o 7,2 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Hlavním důvodem růstu je podle analýzy silná poptávka při nedostatečné nabídce. Letos by však tempo zdražování mělo zpomalit.

nst

Přečíst článek

Kdy bude líp?

Vláda mluví o vysněných výkonech ekonomiky, ale jejím domácím úkolem je zrychlit, zjednodušit povolování. Novela stavebního zákona sice nyní prochází sněmovnou, ale funkční má být až od roku 2027. Reálně by se její vliv na rychlost výstavby mohl projevit nejdřív ke konci funkčního období této vlády.

Je přitom velkým otazníkem, zda nová struktura úřadů skutečně přinese revoluční změnu v povolování. Úředníci ze stavebních úřadů odcházejí, některé úřady jsou doslova v troskách. Noví lidé nepřibývají. Snížení počtu úřadů na třetinu a jejich převod pod státní správu navíc stávající pracovníky nepřevychová.

Ministr Igor Červený a zmocněnec Filip Turek

Michal Nosek: Politická meteorologie jednoho ministerského jmenování

Názory

Jmenování nového ministra životního prostředí připomínalo spíš napínavý seriál než rutinní ústavní akt. Mezi Hradem, Strakovou akademií a Motoristy se přelévaly tlaky, padaly nepěkné výroky a nakonec přišlo řešení, které by meteorologové popsali jako proměnlivo, místy pragmatično.

Michal Nosek

Přečíst článek

Dobrým záměrem novely je velké projekty převézt do zrychleného řízení a snížit dosah věčných rebelantů. Povolování spousta bytových projektů vázne na prudičích, kteří řízení neustále napadají. Bohužel, často je to právě veřejná správa, která záměrům klade různé překážky, chce kontribuce, méně pater. To všechno spolu s délkou povolování ve výsledku zvyšuje konečnou cenu za metr.

Stavební materiály budou dál zdražovat, minimálně o inflaci. Ve stavebnictví chybí desítky tisíc lidí, což vede jedině ke zdražování jejich práce. Do toho se ještě střílí do vlastní nohy, když chce víc šikanovat kontrolami živnostníky, kterých pracuje ve stavebnictví velké množství.

Vláda v duchu, že papír snese všechno, slibuje levnější výstavbu. Nemá šanci. Investoři do bytů mohou být v klidu. Po celé funkční období této vlády bude bydlení zdražovat.

Ministr Igor Červený a zmocněnec Filip Turek

Největší kryptoaktivum světa se začalo chovat poněkud nečekaně. Na špatné zprávy z geopolitiky již také reaguje poklesem. Přitom donedávna při podobných zprávách hodnota bitcoinu rostla. Podle odborníků se na tom projevuje i aktivita velkých hráčů, kteří nechtějí nechat padnout cenu bitcoinu.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

