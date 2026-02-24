Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Kreml: Operace na Ukrajině bude pokračovat, cílů jsme zatím nedosáhli

Kreml: Operace na Ukrajině bude pokračovat, cílů jsme zatím nedosáhli

Ruské útoky v Záporoží
ČTK
ČTK
ČTK

Ruská vojenská operace na Ukrajině zatím nedosáhla svých cílů a bude pokračovat. Moskva chce především ochránit lidi v Donbasu. Podle ruské státní agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Hovořil v den čtvrtého výročí zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu.

„Cílů ještě nebylo dosaženo, proto pokračuje speciální vojenská operace,“ řekl Peskov s odkazem na oficiální ruské označení invaze do sousední země, která začala 24. února 2022.

Ruská vojenská operace podle Peskova postupně přerostla z akce proti vládě v Kyjevě ve střet s celým Západem. Hlavním cílem je ale nadále zajistit bezpečnost lidí na východě Ukrajiny, dodal mluvčí.

Co chtějí Rusové?

K jednáním o dosažení míru v rusko-ukrajinské válce Peskov uvedl, že nyní vše závisí na Kyjevu. Z ruských požadavků vůči Kyjevu jmenoval neutrální a bezjaderný status Ukrajiny, uznání ruské anexe oblastí na východě Ukrajiny a „vzdání se neonacistických norem“.

Argument ochrany ruskojazyčného obyvatelstva Donbasu a nutnosti takzvané denacifikace vlády v Kyjevě použila Moskva jako jednu z hlavních záminek pro zahájení své vojenské operace v roce 2022.

Peskov také uvedl, že nemůže potvrdit termíny a místo dalšího kola třístranného jednání mezi Ruskem, Spojenými státy a Ukrajinou o ukončení rusko-ukrajinské války.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v projevu ke čtvrtému výročí začátku rozsáhlé ruské invaze uvedl, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin svých cílů nedosáhl a že Ukrajina ubránila svou nezávislost.

Válka na Ukrajině ČTK

Diplomatické snahy o ukončení války zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměn válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným sporným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.

Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Ve válce zahynuly statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy.

Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.

Petr Fiala (ODS)

Fiala tlačí na Babiše: Česko by mělo znovu přispět na munici pro Ukrajinu

Politika

Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) vyzval svého nástupce Andreje Babiše (ANO), aby přehodnotil rozhodnutí vlády nepodílet se finančně na muniční iniciativě pro Ukrajinu. V předvečer čtvrtého výročí ruské invaze Fiala připomněl, že na Ukrajině se podle něj bojuje i za svobodnou a demokratickou budoucnost České republiky.

nst

Přečíst článek

Viktor Orbán a Robert Fico
Aktualizováno

Nové sankce proti Rusku neprošly. Fico s Orbánem jsou proti

Politika

Ministři zahraničí zemí Evropské unie nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. To navíc podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny.

ČTK

Přečíst článek

Související

Je zlatý věk Ameriky opravdu za rohem? Trump promluví v době rostoucích problémů

Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump před oběma komorami Kongresu přednese tradiční projev o stavu unie. Projev pro něj představuje největší příležitost přesvědčit skeptické Američany, že jeho politika funguje a že slibovaný ekonomický zlatý věk je hned za rohem, poznamenala k tomu zpravodajská televize CNN. Trump totiž každoroční řeč shrnující dosavadní úspěchy i nejbližší plány administrativy přednese v době, kdy klesá jeho popularita, rostou obavy z konfliktu s Íránem a Američané se potýkají s rostoucími životními náklady. Někteří opoziční demokraté předem ohlásili, že budou Trumpův projev bojkotovat.

Projev v hlavním vysílacím čase přichází uprostřed obzvláště obtížného období pro prezidenta, který čelí řadě výzev doma i v zahraničí. Podle CNN jeho politiku schvaluje 36 procent voličů oproti 48 procentům před rokem. V listopadu přitom USA čekají kongresové volby v polovině volebního období.

Celá řada problémů

Třaskavých problémů, kterým nyní Trump a jeho administrativa čelí, je celá řada. Nejvyšší soud v pátek odmítl jeho plošná cla a chaotická situace panuje ohledně financování ministerstva vnitřní bezpečnosti, které je do značné míry paralyzováno kvůli sporu mezi republikány a demokraty v Kongresu kvůli agresivní imigrační politice administrativy. Podle agentury Reuters by dnešní projev mohl Trumpovi poprvé nabídnout příležitost přesvědčit veřejnost o nutnosti vojenské intervence v Íránu.

FedEx

Miliardová bitva začíná: FedEx si jde pro refundaci Trumpových cel

Zprávy z firem

Americký přepravce zásilek FedEx v pondělí podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Podle agentury Reuters jde o zatím jeden z nejvýznamnějších pokusů o získání náhrady za tato cla a předpokládá se, že bude následovat vlna dalších žalob.

ČTK

Přečíst článek

Dva představitelé Bílého domu agentuře potvrdili, že Trump bude hovořit o svých plánech pro Írán, ale podrobnosti neposkytli. Prezident má rovněž vyzdvihnout výsledky ve zprostředkování mírových dohod a vyjádřit se k dnešnímu čtvrtému výročí ruské invaze na Ukrajinu, tedy o válce, o níž kdysi řekl, že ji dokáže ukončit do 24 hodin.

Trump, který otevřeně touží po Nobelově ceně za mír a zřídil vlastní Radu míru, se podle pozorovatelů blíží vojenskému konfliktu s Íránem kvůli jeho jadernému programu. Washington na Blízký východ přesouvá válečné lodě vyvíjí plány, které by mohly zahrnovat i změnu íránského režimu.

Rétorika Trumpa o Grónsku oslabuje dle odborníka NATO před Ruskem a Čínou ČTK

„Vítězství v ekonomice“

Někteří republikáni zase serveru Politico řekli, že doufají, že se Trump v projevu zaměří na ekonomické otázky a zdůrazní daňové škrty v souvislosti s rostoucími cenami. Jeden z představitelů Bílého domu uvedl, že Trump vyhlásí „vítězství v ekonomice“, což je sdělení, které republikánští zákonodárci usilující o znovuzvolení pravděpodobně neuvítají, napsala agentura Reuters.

Ačkoli demokraté oznámili, že odpověď demokratů na Trumpovu řeč přednese guvernérka Virginie Abigail Spanbergerová, mnozí demokratičtí zákonodárci dali najevo, že budou Trumpovo poselství bojkotovat, a místo toho se zúčastní protestního shromáždění před Kapitolem. Podle Reuters se chystá projev zcela vynechat více než 20 demokratů ve Sněmovně reprezentantů a Senátu. Někteří zákonodárci by navíc mohli mít potíže dostat se do Washingtonu kvůli sněhové bouři. Na druhou stranu však i někteří demokraté chtějí na projev přivést hosty, například lidi postižené rostoucími náklady na zdravotní péči nebo zásahy Trumpovy administrativy proti imigrantům.

Americký prezident Donald Trump

Trump šije do Nejvyššího soudu kvůli clům. A pohrozil dalšími

Politika

Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud za to, že se minulý týden postavil proti jeho plošným clům. Rozhodnutí dnes prezident označil za nesmyslné a hloupé a pohrozil novými cly vydanými na základě jiných právních mechanismů, jakož i poplatky za dovozní licence. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič chce o nejisté situaci kolem cel jednat s ministry obchodu zemí G7, píše agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Podle Reuters se také očekává se, že se prezident se vyjádří k rozhodnutí nejvyššího soudu o celních sazbách s argumentem, že soud pochybil, a nastíní alternativní zákony, které může použít k obnovení většiny celních sazeb. Očekává se přitom, že dnešního Trumpova vystoupení se zúčastní i někteří z devíti soudců Nejvyššího soudu, které Trump minulý týden ostře kritizoval.

Trump, který má sklony k improvizacím, v pondělí upozornil, že jeho projev bude dlouhý. Přitom už jeho stominutová řeč z loňského března byla nejdelším prezidentským projevem ke Kongresu v moderní historii.

Související

Protesty proti Trumpovi

Karel Pučelík: Trump dělá Američany znovu chudými. Jak dlouho mu budou útok na jejich blahobyt trpět?

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Další posila pro Prime Market. KARO Leather získalo souhlas ČNB

KARO Leather
ČTK
ČTK
ČTK

Česká národní banka schválila prospekt zpracovatele kůží KARO Leather pro přestup z trhu Start na hlavní trh pražské burzy. KARO podalo burze žádost o přijetí na trh Prime Market a po schválení se stane dvanáctou společností, jejíž akcie se budou na hlavním trhu obchodovat. Obchodování na hlavním trhu by mělo být zahájeno v pondělí 2. března 2026, informovala společnost Starteepo, která je poradcem transakce.

„Prime Market je pro KARO přirozeným dalším krokem. Věříme, že našim investorům přinese vyšší likviditu, novou úroveň transparentnosti a platformu pro další růst. Doufáme, že nám otevře dveře i k zahraničním investorům,“ řekl člen představenstva KARO Leather Jakub Hemerka. „KARO je unikátní podnikatelský příběh. Společnost vstupovala na burzu jako mikro firma a během pár let se jí podařilo vyrůst mezi českou elitu,“ uvedl ředitel Starteepo František Bostl.

Když KARO v roce 2019 vstupovalo na trh Start, vybralo při své první emisi akcií 40 milionů korun při ocenění 120 milionů korun. Od té doby se ze společnosti stala podle Bostla jednou z nejdynamičtěji rostoucích firem na českém kapitálovém trhu. Objem kapitálových transakcí uskutečněných díky burze dosáhl 700 milionů korun. Dnešní tržní hodnota KARO se pohybuje kolem 1,2 miliardy korun, téměř desetkrát více než při vstupu na burzu.

KARO Leather ČTK

Český kapitálový trh: Když miliardáři mlčí, burza chřadne

Leaders

Proč český kapitálový trh stále není místem, kam si firmy masově chodí pro peníze a z nějž získávají výnosy i běžné domácnosti? Ekonomové mají jasno: na vině je hlavně nezájem českého byznysu sdílet svůj úspěšný příběh.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Hrubý provozní zisk EBITDA společnosti se ze 17 milionů korun v roce 2018 vyšplhal na 97,5 milionu korun v roce 2024 a za fiskální rok 2025 dále výrazně stoupl. Z emisního kurzu akcie firmy 40 korun při úpisu v listopadu 2019 vzrostla její hodnota více než čtyřnásobně a nyní se obchoduje kolem 170 korun. Kapitál získaný na burze umožnil společnosti výrazně rozšířit původní závod v Boršově, koupit brownfield v Brtnici a oživit tam kožedělnou tradici výstavbou moderního výrobního areálu.

Akcionáři KARO Leather schválili přesun akcií firmy na hlavní trh pražské burzy loni v červnu. S akciemi společnosti, která má výrobní závody v Boršově a Brtnici na Jihlavsku, se na trhu Start obchoduje od roku 2019. Skupina se původně zabývala jen obchodem s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Výrobní závod v Boršově má od roku 2015, závod v Brtnici otevřela v roce 2023. Zpracovává hovězí a buvolí kůže. Historie skupiny KARO sahá do poloviny 90. let.

Výloha obchodu Louis Vuitton ve Vídni

Luxusní zboží netáhne, akcie slavných značek padají

Trhy

Evropské akcie jsou v letošním roce poměrně dobrou investiční příležitostí a vynášejí výrazně více než akcie americké. Neplatí to ale pro všechny sektory a například oblast luxusního zboží se v posledních měsících značně trápí. To se pak projevuje také na akciích slavných značek jako LVMH nebo Kering a celém segmentu luxusu. Ten od začátku roku odepsal více než šest procent, konkrétní brandy na tom ale jsou i výrazně hůř, což pociťují i nejbohatší Evropané.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Závod společnosti KARO Leather
Aktualizováno

Zpracovatel kůží se přesouvá „do širších vod“. Akcie KARO Leather míří na hlavní trh pražské burzy

Zprávy z firem

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme