Trump u krále Karla III.: Velkolepé přijetí kalí protesty

Trump na státní návštěvě Británie
Profimedia
ČTK
ČTK

Prezident USA Trump v úterý večer přiletěl na svou druhou státní návštěvu Británie. Trumpa a jeho manželku Melanii dnes přivítají ve Windsoru princ William s chotí Kate, kteří následně prezidentský pár doprovodí ke králi Karlovi III. a královně Camille. Ve čtvrtek se Trump setká s britským premiérem Keirem Starmerem.

Trump je vůbec prvním prezidentem, který vykoná druhou státní návštěvu Británie. Poprvé tuto oficiální cestu podnikl v červnu 2019 za svého prvního prezidentství, kdy ho hostila královna Alžběta II. Britský premiér Keir Starmer, který Trumpovi v únoru v Bílém domě dopis s pozváním od krále Karla III. osobně předal, událost označil za mimořádnou a jedinečnou. Původně se cesta měla uskutečnit od 17. do 19. září, vzhledem k prezidentově vytížení byl termín upraven a program zkrácen.

Oficiální program začne dnes (ve středu), kdy Trumpa a jeho manželku Melanii přivítají ve Windsoru princ William s chotí Kate, kteří následně prezidentský pár doprovodí ke králi Karlovi III. a královně Camille.

Následovat bude oběd ve státní jídelně, po kterém vezmou členové královské rodiny manžele Trumpovy na prohlídku královské sbírky. Prezident a první dáma poté navštíví kapli sv. Jiří, kde položí věnec na hrob královny Alžběty II. Čeká je také prohlídka kaple a vystoupení sboru.

Odpoledne proběhne vojenská ceremonie, kde se k prezidentskému páru připojí premiér Keir Starmer s manželkou. Pokud bude dobrá viditelnost, uskuteční se také slavnostní přelet britských a amerických stíhacích letounů.

Večer se na hradě Windsor (v Buckinghamském paláci probíhá rekonstrukce) bude konat tradiční slavnostní banket, na němž promluví král i Trump. 

Ve čtvrtek ráno se Trump ve Windsoru formálně rozloučí s králem a odjede do venkovského sídla britských premiérů Chequers, kde se setká se Starmerem.

Trump se podle stanice BBC může těšit na velkolepé královské přijetí, jásající davy jako při červencové státní návštěvě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ho ale vítat nebudou. Důvodem jsou bezpečnostní rizika a také obavy z protestů.

Již v úterý večer aktivisté promítali na britský královský hrad Windsor fotografie amerického prezidenta Donalda Trumpa s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Policie zadržela čtyři osoby, které jsou ve vazbě.

„Jakoukoli neoprávněnou aktivitu v okolí Windsorského hradu bereme velmi vážně,“ uvedla šéfka místní policie Felicity Parkerová. Policisté rychle zareagovali a projekci zastavili, napsala agentura DPA.

