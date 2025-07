Brexit firmy odradil, Trumpova cla je mohou vrátit zpět do Británie

Spojené království se po letech nejistoty spojené s brexitem ocitá ve výhodné obchodní pozici. Podle stanice CNBC by mohlo těžit z aktuálního napětí mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Prezident Donald Trump totiž hrozí zavedením 30procentních cel na evropské zboží, pokud nebude do 1. srpna dosaženo nové obchodní dohody. Pokud ke clům skutečně dojde, část evropských firem by mohla přesunout výrobu do Velké Británie, která má s USA příznivější celní podmínky.

Po referendu v roce 2016, ve kterém Britové rozhodli o vystoupení z EU, došlo k odlivu firem a investic do jiných evropských zemí. Mnohé společnosti přesunuly své sídlo nebo výrobu do členských států EU, aby si zachovaly přístup na jednotný trh a vyhnuly se byrokratickým překážkám. Zasaženy byly zejména finanční služby – banky jako Goldman Sachs či JPMorgan přemístily část aktivit do Frankfurtu, Amsterdamu nebo Paříže.

Dnes však analytici vidí příležitost pro částečný návrat. Alex Altmann, partner poradenské společnosti Lubbock Fine, uvedl, že v případě zavedení vysokých cel na zboží z EU by britské podniky měly výhodnější přístup na americký trh. „Spojené království má po brexitu volné kapacity ve výrobě. Pokud budou cla opravdu tak vysoká, otevře se prostor pro návrat Británie jako evropského výrobního centra,“ uvedl pro CNBC Altmann.

Británie má s USA uzavřenou obchodní dohodu, která mimo jiné snižuje clo na automobily na 10 procent a zajišťuje nízké poplatky na dovoz oceli. Londýn rovněž uzavřel takzvanou „resetovací“ dohodu s EU, kterou připravila vláda premiéra Keira Starmera. Tato dohoda částečně napravuje dopady brexitu a zmírňuje obchodní bariéry, které vznikly po vystoupení z jednotného trhu.

Navzdory těmto pozitivním signálům panuje mezi odborníky skepse ohledně toho, jak rychle se investice do Británie skutečně vrátí. Carsten Nickel, analytik společnosti Teneo, upozorňuje, že případné přesuny výroby z EU do Británie by trvaly roky. „Mluvíme tu o rozhodnutích, která mají mnohaletý horizont. Přemístit výrobu z Německa nebo Švýcarska do Británie není něco, co firma udělá ze dne na den,“ upozorňuje Nickel.

Dále poukazuje na to, že britská ekonomika není silně zaměřena na exportní výrobu, na rozdíl od Německa nebo Itálie. Velkou výhodou Británie zůstává silný finanční sektor, nikoliv průmyslová výroba. Navíc není jisté, zda Trump svá cla skutečně zavede – v minulosti hrozil i 50procentní sazbou, ale reálné zavedení cel je stále nejisté a závisí na výsledku jednání s EU.

Ekonomové se shodují, že brexit měl na britskou ekonomiku negativní dopad. Podle britského Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost je HDP Spojeného království přibližně o 5 procent nižší, než by byl, kdyby země zůstala členem EU. Očekává se také, že objem exportu i importu bude v dlouhodobém horizontu o zhruba 15 procent nižší.

Přesto se Londýn snaží těžit ze současných změn v globálním obchodě. Pokud Trumpovy cla vejdou v platnost a rozdíly v podmínkách mezi Británií a EU budou dostatečně výrazné, mohla by se část výrobních kapacit – zejména v automobilovém či strojírenském sektoru – skutečně přesunout zpět do Spojeného království.

Do jaké míry se tyto scénáře naplní, ukáže až čas. Jisté však je, že postbrexitové období, které bylo dlouho charakterizováno ekonomickou nejistotou, se nyní začíná měnit v období nových příležitostí. Spojené království stojí na rozcestí a bude záležet na jeho strategii i vývoji v USA, zda se mu podaří přetavit aktuální geopolitické napětí ve vlastní ekonomický zisk.

