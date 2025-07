Starmer a Trump se setkají ve Skotsku, řešit budou cla i situaci v Gaze

Britský premiér Keir Starmer se dnes ve Skotsku setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle britských médií bude usilovat o snížení amerických cel na britskou ocel a skotskou whisky. S šéfem Bílého domu chce také hovořit o situaci v Pásmu Gazy poté, co byla přerušena jednání o příměří.

Británie letos v květnu jako první uzavřela dohodu o snížení cel s USA. Dohoda potvrdila kvóty a celní sazby na britské automobily a zrušila cla na britský letecký průmysl. Ponechala také v platnosti cla na ocel. Deník Financial Times (FT) v pátek uvedl, že Starmer při jednání s Trumpem bude chtít dojednat snížení cel na britskou ocel a že bude také usilovat o snížení cel na skotskou whisky. Americká cla na britskou ocel jsou v současnosti nastavena na 25 procent, což je méně než 50procentní clo, které USA uplatňují na ocel z jiných zemí.

Sám Trump ale po příletu do Skotska uvedl, že v obchodní dohodě mezi USA a Spojeným královstvím nic nechybí, a poznamenal, že se Starmerem bude jednat o jiných tématech než o již dojednané dohodě. Setkání se zřejmě uskuteční v Trumpově golfovém klubu v Turnberry v západním Skotsku, kde Trump tráví čtyřdenní soukromou návštěvu.

V neděli Trump jednal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a po schůzce oznámil, že USA s EU uzavřely obchodní dohodu, jejíž součástí bude uvalení cla ve výši 15 procent na dovoz zboží z EU do USA. Dohoda se nicméně nevztahuje na léčiva. Stejně tak i pokud jde o ocel a hliník, cla zůstávají, dodal Trump.

