Novým jednatelem Lasselsbergeru Plzeň se stal Jiří Malkus

Novým jednatelem Lasselsbergeru Plzeň se stal Jiří Malkus

Lasselsberger
Novým jednatelem plzeňského Lasselsbergeru s.r.o., předního evropského výrobce keramických obkladů a dlažeb, je od 1. ledna padesátiletý Jiří Malkus, který působil ve významných společnostech v ČR i v cizině. Převzal řízení a strategický rozvoj firmy. Ve vrcholovém vedení nahradil Romana Blažíčka, který Lasselsberger vedl přes 20 let.

Blažíček, který významně přispěl k růstu společnosti na domácím i zahraničním trhu, bude dále působit v mateřské skupině Lasselsberger Group. Zaměří se na zastupování jejích zájmů při tvorbě legislativy na podporu energeticky náročného průmyslu.

Jiří Malkus je podle mluvčí uznávaným odborníkem na transformace společností, zvyšování jejich výkonnosti, zavádění automatizací a digitalizací procesů. „Bude se společně s týmem soustředit na dlouhodobý rozvoj výrobních závodů, posilování partnerských vztahů a pokračující růst společnosti,“ uvedla Nováková, podle níž je Malkus členem týmu firmy od loňského září.

„Soustředím se na dlouhodobý strategický rozvoj společnosti, inovace výrobků RAKO, neustálé zvyšování provozní efektivity a vytváření prostředí, které podporuje růst, motivaci a profesní rozvoj našich zaměstnanců,“ řekl Malkus. RAKO je podle něj silná značka s dlouholetou tradicí a výborným postavením na trhu a chce dále posilovat její pozici doma i v zahraničí.

Plzeňský Lasselsberger prodal předloni 20 milionů metrů čtverečních keramických obkladů, meziročně o pět procent více. Jako jeden z mála evropských výrobců, který vyváží zhruba 70 procent produkce do více než 90 zemí, zaznamenal meziroční nárůst. Většina italských a španělských továren byla meziročně v minusu, řekl Blažíček. Tehdy také očekával loňský růst do pěti procent.

Podle firmy je Lasselsberger s.r.o. jediným výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR a řadí se k největším evropským výrobcům obkladových materiálů. Jeho obchodní značka RAKO je na trhu už 140 let. Výrobní závody má v Lubné u Rakovníka, Chlumčanech, Borovanech a Horní Bříze. Zaměstnává 1200 pracovníků.

Mateřská skupina Lasselsberger Group, jejíž sídlo je v rakouském Pöchlarnu, produkuje suroviny, stavební materiály a keramické dlaždice v Evropě a částečně i v Asii. Výrobní závody má převážně ve střední a východní Evropě. Nejvíce produkce jde na trhy západní Evropy.

Hlavními tahouny otevření mají být „dokončovačky“. Především dálnice D35, budovaná jako strategická alternativa k přetížené D1, má v roce 2026 nabídnout další souvislé úseky mezi Hradcem Králové a východními Čechami. Právě zde se nejlépe ukazuje ekonomický efekt infrastruktury: kratší časy přepravy, menší zdržení v obcích a vyšší atraktivita území pro průmysl i logistiku.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl koncem loňského roku uvedl, že by se úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí navzdory aktuálnímu harmonogramu, který počítá s rokem 2027, mohl otevřít už na konci letošního roku. „Věřím, že se nám to podaří zrychlit, intenzivně o tom jednáme se zhotovitelem,“ řekl Mátl v podnikovém rozhovoru.

Cesta do Rakouska

Významné jsou také hraniční úseky. Na jihu Čech se má dálnice D3 přiblížit až k rakouské hranici u Dolního Dvořiště, na severu pak D11 směrem k Polsku. Tyto stavby nejsou dlouhé, ale mají vysokou návratnost. Otevírají přímé napojení na zahraniční síť a podporují přeshraniční obchod i cestovní ruch. Podobně je tomu u D6 na Karlovarsku nebo u D48 na severu Moravy, kde jde o odstranění dlouhodobých dopravních špuntů.

Ještě důležitější než to, co se otevře, je však to, co se v roce 2026 začne stavět. ŘSD počítá se zahájením staveb v souhrnné délce přes sto kilometrů. To je objem, který výrazně zaměstná stavebnictví i navazující obory – od projekčních kanceláří po dodavatele materiálů. Z makroekonomického pohledu jde o stabilizační prvek v době, kdy jiné veřejné investice mohou kolísat.

Symbolickým projektem má být pokračování D35 v úseku mezi Svitavami a Mohelnicí, kde se počítá s využitím modelu PPP. Ten umožňuje rozložit finanční zátěž státu do delšího období a udržet tempo výstavby i v situaci, kdy je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury napjatý. Podobná logika stojí i za plánovanými starty na D11 nebo D55, tedy na trasách, které mají potenciál změnit dopravní mapu celých regionů.

Právě finance budou v roce 2026 největší neznámou. Řada projektů je připravena, ale jejich skutečný start bude záviset na tom, kolik peněz stát dokáže uvolnit a zda se podaří udržet tempo povolovacích procesů. „Praxe minulých let ukazuje, že technická připravenost sama o sobě nestačí – rozhodující je stabilita financování a schopnost státu dodržet vlastní harmonogramy,“ říká projektový inženýr Jiří Dobrovský ze společnosti Swietelsky stavební, která realizuje část dostavby dálnice D7. 

Akciové trhy těží ze zajetí Madura. Daří se ropným gigantům a zbrojařům

ExxonMobil
Akciové trhy reagují na víkendové události kolem Venezuely zatím klidně a v pozitivním duchu, výrazně zpevňují akcie zbrojařských firem. Za růstem cen akcií amerických těžebních firem Chevron a ExxonMobil stojí očekávání investorů ve změnu pravidel hry na trhu s ropou, vyplývá z vyjádření analytiků. Zlato podle nich zdražilo kvůli eskalaci geopolitického napětí až o tři procenta.

Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.

„Futures na americký akciový index S&P 500 s nejbližším dodáním v březnu se obchoduje o 0,26 procenta výše, zatímco stejný futures kontrakt na technologický index Nasdaq 100 posiluje o 0,61 procenta,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Akciové trhy jako celek ale příliš nereagují, doplnil analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

Evropská centrální banka

Východní Evropa chce do vedení ECB: letos má šanci prolomit západní dominanci

Money

Východní Evropa podniká dosud nejrazantnější pokus získat zastoupení v nejužším vedení Evropské centrální banky. Kandidáti z Estonska, Lotyšska a Chorvatska se ucházejí o post místopředsedy, který v květnu uvolní Luis de Guindos. I v případě neúspěchu se však regionu otevírá další příležitost – do konce roku 2027 se uvolní ještě tři ze šesti míst ve výkonné radě ECB.

nst

Přečíst článek

Prostor pro strategické investice

Výjimkou jsou podle něj někteří těžaři, kteří by teoreticky ze zvýšení produkce ve Venezuele mohli profitovat. Akcie Chevronu před oficiálním začátkem obchodování v USA přidávaly více než devět procent, akcie Conoco Phillips přes osm procent, dodal. Otevírá se jim prostor pro strategické investice v oblasti ropné infrastruktury, na které jsou firmy jako Exxon či Chevron díky své velikosti výborně připraveny, upozornil Cverna. Dlouhodobé vyhlídky investorů tak překonávají krátkodobý tlak, který přichází s nižšími cenami ropy, podotkl.

Cena zlata vzrostla téměř o tři procenta, cena stříbra o více než šest procent, upozornil analytik Portu Marek Malina. Výrazně posilovaly také akcie zbrojařských společností, protože investoři budou očekávat další zvyšování obranných rozpočtů v době stupňujícího se napětí. Index STOXX Europe Targeted Defence dopoledne přidával až 4,6 procenta. Některé konkrétní zbrojařské akcie i více, například Hensoldt až 7,7 procenta, Rheinmetall 6,4 procenta, Kongsberg šest procent a Leonardo 5,8 procenta.

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Trhy

Ceny zlata a dalších drahých kovů se výrazně zvyšují. Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy totiž zvýšilo geopolitické napětí a podpořilo poptávku investorů po bezpečných aktivech. Dnes ráno vykazovala cena zlata nárůst více než dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 4425 dolarů (zhruba 91 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

V Asii vykazovaly devítiprocentní růst akcie IHI, akcie Mitsubishi Heavy Industries přidávaly 8,4 procenta, akcie Kawasaki Heavy Industries pak 7,9 procenta. „Operace jinak investory moc nevyrušila. Eurozónový Euro Stoxx 50 vzrostl o jedno procento a japonský Nikkei 225 až o tři procenta,“ uvedl.

„Vedle výrazného růstu zlata a ještě silnějšího pohybu u stříbra vidíme také růst ceny bitcoinu o 3,6 procenta. Současně posílil i takzvaný index strachu VIX, zhruba o pět procent,“ řekl analytik BHS Timur Barotov. To ve světě akcií signalizuje totéž co růst zlata nebo bitcoinu, tedy snahu části investorů snížit rizikovost portfolia. V širším kontextu jde ale podle něj stále spíše o marginální pohyby, nic extrémního.

Hlavní ekonom Portu Marek Malina uvedl, že dnes zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na globálním dluhopisovém trhu měla panovat zvýšená nervozita. To podle něj podtrhuje udržení pozitivní nálady, kterou vidí u růstu asijských a evropských akcí. Futures na americké akcie pak naznačují, že trh zahájí obchodování růstem, poznamenal.

