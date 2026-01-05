Novým jednatelem Lasselsbergeru Plzeň se stal Jiří Malkus
Novým jednatelem plzeňského Lasselsbergeru s.r.o., předního evropského výrobce keramických obkladů a dlažeb, je od 1. ledna padesátiletý Jiří Malkus, který působil ve významných společnostech v ČR i v cizině. Převzal řízení a strategický rozvoj firmy. Ve vrcholovém vedení nahradil Romana Blažíčka, který Lasselsberger vedl přes 20 let.
Blažíček, který významně přispěl k růstu společnosti na domácím i zahraničním trhu, bude dále působit v mateřské skupině Lasselsberger Group. Zaměří se na zastupování jejích zájmů při tvorbě legislativy na podporu energeticky náročného průmyslu.
Jiří Malkus je podle mluvčí uznávaným odborníkem na transformace společností, zvyšování jejich výkonnosti, zavádění automatizací a digitalizací procesů. „Bude se společně s týmem soustředit na dlouhodobý rozvoj výrobních závodů, posilování partnerských vztahů a pokračující růst společnosti,“ uvedla Nováková, podle níž je Malkus členem týmu firmy od loňského září.
Novým generálním ředitelem obchodního řetězce Penny Market v Česku je od začátku listopadu Draško Lazović (42). Nahradil Floriana Naegeleho, který ve funkci skončil po dvou letech na vlastní žádost.
Draško Lazović se stal novým generálním ředitelem řetězce Penny v Česku
Zprávy z firem
Novým generálním ředitelem obchodního řetězce Penny Market v Česku je od začátku listopadu Draško Lazović (42). Nahradil Floriana Naegeleho, který ve funkci skončil po dvou letech na vlastní žádost.
„Soustředím se na dlouhodobý strategický rozvoj společnosti, inovace výrobků RAKO, neustálé zvyšování provozní efektivity a vytváření prostředí, které podporuje růst, motivaci a profesní rozvoj našich zaměstnanců,“ řekl Malkus. RAKO je podle něj silná značka s dlouholetou tradicí a výborným postavením na trhu a chce dále posilovat její pozici doma i v zahraničí.
Plzeňský Lasselsberger prodal předloni 20 milionů metrů čtverečních keramických obkladů, meziročně o pět procent více. Jako jeden z mála evropských výrobců, který vyváží zhruba 70 procent produkce do více než 90 zemí, zaznamenal meziroční nárůst. Většina italských a španělských továren byla meziročně v minusu, řekl Blažíček. Tehdy také očekával loňský růst do pěti procent.
Generální ředitelkou zdravotnické skupiny EUC bude od ledna příštího roku Jana Thomas Cílková, uvedla firma v tiskové zprávě. Firma provozuje síť ambulantních poliklinik, laboratoře, lékárny nebo domácí péči. Do funkce nastoupí po Janu Blaškovi, který skupinu s předloňským obratem 5,4 miliardy korun od dubna 2025 dočasně vedl.
Šéfkou zdravotnické skupiny EUC bude Jana Thomas Cílková
Leaders
Generální ředitelkou zdravotnické skupiny EUC bude od ledna příštího roku Jana Thomas Cílková, uvedla firma v tiskové zprávě. Firma provozuje síť ambulantních poliklinik, laboratoře, lékárny nebo domácí péči. Do funkce nastoupí po Janu Blaškovi, který skupinu s předloňským obratem 5,4 miliardy korun od dubna 2025 dočasně vedl.
Podle firmy je Lasselsberger s.r.o. jediným výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR a řadí se k největším evropským výrobcům obkladových materiálů. Jeho obchodní značka RAKO je na trhu už 140 let. Výrobní závody má v Lubné u Rakovníka, Chlumčanech, Borovanech a Horní Bříze. Zaměstnává 1200 pracovníků.
Mateřská skupina Lasselsberger Group, jejíž sídlo je v rakouském Pöchlarnu, produkuje suroviny, stavební materiály a keramické dlaždice v Evropě a částečně i v Asii. Výrobní závody má převážně ve střední a východní Evropě. Nejvíce produkce jde na trhy západní Evropy.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.