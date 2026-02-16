Makléřskou společnost Renomia v Polsku povede bývalý šéf Orlen Unipetrolu Wiatrak
Bývalý šéf Orlen Unipetrolu Tomasz Wiatrak (45) povede pojišťovací makléřskou společnost Renomia Group v Polsku. Jeho úkolem bude řídit a rozvíjet aktivity na největším středoevropském trhu, kde má skupina momentálně čtyři dceřiné firmy a více než 120 lidí.
„V plánu je prostřednictvím organického i akvizičního růstu zněkolikanásobit aktuální tržby i počet kolegů,“ uvedl Wiatrak v tiskové zprávě firmy Renomia. Ten má kariérní zkušenosti jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Působil jako generální ředitel polské společnosti Energa IT a vedl český petrochemický gigant Orlen Unipetrol. Působil i jako viceprezident Svazu chemického průmyslu ČR, viceprezident Klubu polského kapitálu v ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Renomia Group vstoupila do Polska v roce 2022 akvizicí toruňské společnosti Alfa Brokers a vzápětí založením dceřiné firmy Renomia sp. z o.o. ve Varšavě. Začátkem roku 2025 přibyla makléřská společnost Modus s kanceláří ve Skierniewicích. Nejčerstvějším členem je varšavská firma IRCA, která se zaměřuje na specializované pojištění v čele s pojištění, jednatelů i manažery firem před finančními nároky na náhradu škody způsobené při výkonu jejich funkce.
Renomia Group působí ve střední a východní Evropě formou dceřiných společností a franšíz ve 29 zemích. Firmy sdružené do skupiny spravují svým klientům pojistné za více než 27,3 miliardy korun. Renomia je akcionářsky propojena se společností Gallagher, která patří mezi tři největší pojišťovací makléře na světě. Skupinu v roce 1993 založila Jiřina Nepalová se svými syny Jiřím a Pavlem.
