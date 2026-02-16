Makléřskou společnost Renomia v Polsku povede bývalý šéf Orlen Unipetrolu Wiatrak

Nový magazín právě vychází!

Tomasz Wiatrak
Bývalý šéf Orlen Unipetrolu Tomasz Wiatrak (45) povede pojišťovací makléřskou společnost Renomia Group v Polsku. Jeho úkolem bude řídit a rozvíjet aktivity na největším středoevropském trhu, kde má skupina momentálně čtyři dceřiné firmy a více než 120 lidí.

„V plánu je prostřednictvím organického i akvizičního růstu zněkolikanásobit aktuální tržby i počet kolegů,“ uvedl Wiatrak v tiskové zprávě firmy Renomia. Ten má kariérní zkušenosti jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Působil jako generální ředitel polské společnosti Energa IT a vedl český petrochemický gigant Orlen Unipetrol. Působil i jako viceprezident Svazu chemického průmyslu ČR, viceprezident Klubu polského kapitálu v ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Renomia Group vstoupila do Polska v roce 2022 akvizicí toruňské společnosti Alfa Brokers a vzápětí založením dceřiné firmy Renomia sp. z o.o. ve Varšavě. Začátkem roku 2025 přibyla makléřská společnost Modus s kanceláří ve Skierniewicích. Nejčerstvějším členem je varšavská firma IRCA, která se zaměřuje na specializované pojištění v čele s pojištění, jednatelů i manažery firem před finančními nároky na náhradu škody způsobené při výkonu jejich funkce.

Renomia Group působí ve střední a východní Evropě formou dceřiných společností a franšíz ve 29 zemích. Firmy sdružené do skupiny spravují svým klientům pojistné za více než 27,3 miliardy korun. Renomia je akcionářsky propojena se společností Gallagher, která patří mezi tři největší pojišťovací makléře na světě. Skupinu v roce 1993 založila Jiřina Nepalová se svými syny Jiřím a Pavlem.

Lepší využití domácích pracovních rezerv

Získat pracovníky ze zahraničí je však podle dokumentu zdlouhavé – vyřízení trvá v průměru více než šest měsíců. V Německu či Nizozemsku je tento proces až třikrát rychlejší. Vláda proto navrhuje řízenou migraci podle jasně stanovených kritérií. U vysoce kvalifikovaných pracovníků by se měla doba vyřízení povolení zkrátit na jeden měsíc, u ostatních na dva měsíce. Administrativu má omezit digitalizace. Ministerstvo práce už v minulém volebním období připravovalo bodový systém, který by hodnotil přínos zahraničních pracovníků pro českou ekonomiku.

Kabinet chce zároveň lépe využít domácí pracovní rezervy. Nízké je například zapojení matek malých dětí či lidí před důchodem. „Chybí nám pracovníci na určitých pozicích. A zároveň nám podle mého názoru chybí větší nabídka polovičních úvazků pro maminky, které se chtějí vrátit z rodičovské. Ta je mnohdy štědřejší než to, co zaměstnavatelé nabízejí na částečný úvazek,“ uvedl Juchelka.

Minulá vláda už snížila odvody zaměstnavatelům u zkrácených úvazků například pro rodiče malých dětí, pečující osoby či lidi nad 55 let. Podle strategie by se nyní mohly snížit odvody i zaměstnancům a ubýt by měla administrativa.

Petr Macinka

Macinka svými názory na mnichovské konferenci provokoval Clintonovou i Sikorskiho

Politika

Postup prezidenta Donalda Trumpa ve Spojených státech je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo až příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to v sobotu večer řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas s jeho názorem vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová.

ČTK

Přečíst článek

Dokument počítá také s podporou návratu lidí s exekucemi na legální pracovní trh, například zkrácením oddlužení u dluhů z dětství na dva roky. Úřady práce by se měly více zaměřit na rekvalifikace v regionech, kde hrozí zánik pracovních míst.

Předseda vládní SPD Tomio Okamura uvedl, že zahraniční pracovníci jsou v některých oborech potřeba, ale strategie by podle něj měla obsahovat konkrétní počty přijímaných lidí a přísnější kontrolu jejich příchodu.

