Šéfkou zdravotnické skupiny EUC bude Jana Thomas Cílková
Generální ředitelkou zdravotnické skupiny EUC bude od ledna příštího roku Jana Thomas Cílková, uvedla firma v tiskové zprávě. Firma provozuje síť ambulantních poliklinik, laboratoře, lékárny nebo domácí péči. Do funkce nastoupí po Janu Blaškovi, který skupinu s předloňským obratem 5,4 miliardy korun od dubna 2025 dočasně vedl.
Thomas Cílková v roce 2019 nastoupila jako ředitelka EUC Laboratoří, od roku 2023 je členkou představenstva. Stála za klíčovými strategickými změnami, včetně akvizice a následné poskytovatelů domácí péče Advantis Medical a Domácí péče Včelka.
EUC chce jejím jmenováním posilovat pozici lídra v oblasti ambulantní péče. „Letošní rok byl pro nás plný změn. Budovali jsme nové vedení a posilovali týmy,“ uvedla Thomas Cílková. „Do nového roku vstupujeme s posíleným týmem lidí, které jsem si osobně vybrala a kterým věřím,“ dodala nastupující ředitelka.
Jiří Šperl se stane generálním ředitelem a předsedou představenstva KB Penzijní společnosti. Do ní přichází z mateřské Komerční banky, kde řadu let působil na mnoha vrcholových pozicích, naposledy jako finanční ředitel.
Novým generálním ředitelem KB Penzijní společnosti se stane Jiří Šperl
Zprávy z firem
Jiří Šperl se stane generálním ředitelem a předsedou představenstva KB Penzijní společnosti. Do ní přichází z mateřské Komerční banky, kde řadu let působil na mnoha vrcholových pozicích, naposledy jako finanční ředitel.
Vedení firmy přebírá Jana Thomas Cílková od jednoho z jejích vlastníků, který ji dočasně vedl po rezignaci předchozího vedení. Jan Blaško začal budovat skupinu EUC původně pod hlavičkou PPF v roce 2010, předtím pro ni tři roky působil v Číně, kde postavil základy společnosti Home Credit. O rok později pak EUC odkoupil. Zároveň vede logistickou společnost C.S.Cargo, která má roční obrat devět miliard korun.
Skupina EUC sdružuje 25 zdravotnických zařízení od ambulancí, lékáren, klinik, laboratoří, mamografického screeningu, domácí péče po prémiovou zdravotní péči, zaměstnává na 2700 zdravotníků.
