Šéfkou zdravotnické skupiny EUC bude Jana Thomas Cílková

Šéfkou zdravotnické skupiny EUC bude Jana Thomas Cílková

Jana Thomas Cílková
EUC, užito se svolením
ČTK
ČTK

Generální ředitelkou zdravotnické skupiny EUC bude od ledna příštího roku Jana Thomas Cílková, uvedla firma v tiskové zprávě. Firma provozuje síť ambulantních poliklinik, laboratoře, lékárny nebo domácí péči. Do funkce nastoupí po Janu Blaškovi, který skupinu s předloňským obratem 5,4 miliardy korun od dubna 2025 dočasně vedl.

Thomas Cílková v roce 2019 nastoupila jako ředitelka EUC Laboratoří, od roku 2023 je členkou představenstva. Stála za klíčovými strategickými změnami, včetně akvizice a následné poskytovatelů domácí péče Advantis Medical a Domácí péče Včelka.

EUC chce jejím jmenováním posilovat pozici lídra v oblasti ambulantní péče. „Letošní rok byl pro nás plný změn. Budovali jsme nové vedení a posilovali týmy,“ uvedla Thomas Cílková. „Do nového roku vstupujeme s posíleným týmem lidí, které jsem si osobně vybrala a kterým věřím,“ dodala nastupující ředitelka.

Jiří Šperl

Novým generálním ředitelem KB Penzijní společnosti se stane Jiří Šperl

Zprávy z firem

Jiří Šperl se stane generálním ředitelem a předsedou představenstva KB Penzijní společnosti. Do ní přichází z mateřské Komerční banky, kde řadu let působil na mnoha vrcholových pozicích, naposledy jako finanční ředitel.

nst

Přečíst článek

Vedení firmy přebírá Jana Thomas Cílková od jednoho z jejích vlastníků, který ji dočasně vedl po rezignaci předchozího vedení. Jan Blaško začal budovat skupinu EUC původně pod hlavičkou PPF v roce 2010, předtím pro ni tři roky působil v Číně, kde postavil základy společnosti Home Credit. O rok později pak EUC odkoupil. Zároveň vede logistickou společnost C.S.Cargo, která má roční obrat devět miliard korun.

Skupina EUC sdružuje 25 zdravotnických zařízení od ambulancí, lékáren, klinik, laboratoří, mamografického screeningu, domácí péče po prémiovou zdravotní péči, zaměstnává na 2700 zdravotníků.

Lukáš Kovanda: Debakl Evropské komise. Financování války na Ukrajině z ruských rezerv Japonci odmítli

EU, ilustrační foto
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Evropská komise zoufale usiluje poslat tisíce miliard korun Ukrajině na další dva roky války, ale naráží na odpor zemí, které zmrazené ruské rezervy – z nichž mají finance jít – drží. Nyní Evropská komise nepochodila ani v Japonsku, které drží ruské rezervy za 630 miliard korun.

Tokio využití ruských rezerv na fakticky bezúročný a s největší pravděpodobností i nevratný převod na ukrajinské účty zjevně odmítá z podobného důvodu jako Belgie, která drží suverénně nejvíce zmrazeného ruského majetku, zhruba 3,8 bilionu korun. Japonsko se obává, že by v případě rozmrazení ruských aktiv muselo peníze mezitím poskytnuté Ukrajině splatit Rusku „ze svého“.

Za peníze poskytnuté Ukrajině se ale odmítá zaručit dokonce i Evropská centrální banka. Plán Evropské komise ovšem odmítají také samotné Spojené státy a některé další země EU, vedle Belgie jde hlavně o Maďarsko a vlastně i Slovensko.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Evropa je skupina národů v rozkladu, vedená slabými lidmi, řekl Trump

Leaders

Americký prezident Donald Trump označil v rozhovoru se serverem Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit válku na Ukrajině. Šéf Bílého domu podle serveru naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu.

ČTK

Přečíst článek

Studená sprcha

Japonské odmítnutí ovšem pro Evropskou komisi představuje skutečnou „studenou sprchou“, protože odhaluje, že plán nemá podporu ani na mezinárodní neamerické spojenecké scéně. Evropská komise tedy rozjela historicky neozkoušený experiment, pro nějž neměla vyjednánu širší podporu, takže celý plán stále silněji působí jako zfušovaná hurá-akce.

Debakl Evropské komise ale obnažuje fundamentální krizi vládnutí EU; její demokratický deficit. Vlády, které jsou zodpovědné přímo svým voličům a zároveň reálně spravují jejich daně, jako je ta belgická nebo japonská, totiž plán Evropské komise odmítají. Zato Evropská komise, která se žádnému voliči přímo nezodpovídá, přímo prakticky žádné daně nespravuje, ve svém velikášství morálně hazarduje s penězi, za jejichž případnou ztrátu sama žádnou odpovědnost neponese – na rozdíl od Belgie, Japonska, ba svým způsobem i Evropské centrální banky.

Je znakem pokročilé demokracie, do níž se Evropská unie ráda stylizuje, že o zásadních, potenciálně historicky přelomových věcech si činí nárok rozhodovat lidé, vlastně pouhopouzí byrokraté, kteří nejsou přímo voleni a voličům se ani přímo nezodpovídají? Vždyť takové nastavení otevírá dveře morálnímu hazardování, hazardu s penězi daňových poplatníků, jak demonstruje zmíněný postoj Belgie či Japonska.

Brusel se ostře pouští do Googlu. Firma měla zvýhodnit vlastní AI
Aktualizováno

Brusel se ostře pouští do Googlu. Firma měla zvýhodnit vlastní AI

Zprávy z firem

Evropská komise začala vyšetřovat americkou společnost Google. Firmu podezírá, že při používání on-line obsahu pro účely umělé inteligence porušuje pravidla hospodářské soutěže. Případná pokuta může dosáhnout až deseti procent celosvětových ročních příjmů firmy. Google se k vyšetřování bezprostředně nevyjádřil.

ČTK

Přečíst článek

Neměla by se Evropská komise vrátit zpátky na zem a místo gest a siláctví, k němuž evidentně nemá přirozený mandát, být raději opět jen servisním, úředním orgánem skutečně volených vlád členských zemí EU? Evropská komise by se měla dovtípit, že hrát si na Churchilla je sice možná líbivé, ale převážně jen z hlediska nepoučených – ti ostatní dobře vědí, že Churchill svůj rezolutní, nakonec vítězný postoj za druhé světové války opíral o přirozený, přímý mandát od voličů.

Churchill riskoval osud svůj i celého národa, jenž mu k tomu ovšem dal mandát, Evropská komise vlastně nic neriskuje – jen morálně hazarduje s penězi, které nejsou její, ani jí jejich správu daňoví poplatníci přímo nesvěřili...

Válka na Ukrajině

Finanční injekce pro Ukrajinu. Část peněz ze zmrazených ruských aktiv by mohla dostat již letos

Money

ČTK

Přečíst článek

Obří čínská investice míří na Tachovsko. Gold Cup otevře v Plané svůj první závod v Evropě

transformátor
iStock
ČTK
ČTK

Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun, řekl mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle něj začala, stejně jako nábor prvních 70 zaměstnanců.

„V Plané vznikne moderní provoz zaměřený na výrobu magnetických vodičů pro transformátory, elektromotory a zařízení využívající obnovitelné zdroje energie v sektoru nové energetiky. Celková výše investice přesáhne dvě miliardy korun,“ uvedl mluvčí.

„Zahájení výroby je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2026 s počáteční kapacitou přibližně 8000 tun. Po dosažení plné kapacity v roce 2028 se celkový roční objem produkce zvýší až na 20 tisíc tun,“ řekl mluvčí. V té době tam má pracovat 200 lidí.

„Upřednostňujeme zaměstnávání místních obyvatel a poskytujeme jim specializované školení i rekvalifikaci. Nabízíme také kariérní růst pro absolventy a další kvalifikované pracovníky. Naším cílem je podpořit dlouhodobý rozvoj regionu prostřednictvím stabilních technických pozic,“ řekl Fred Feng, generální ředitel Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire s.r.o.

Americký prezident Donald Trump

Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Zprávy z firem

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

ČTK

Přečíst článek

Podle Veseckého se společnost zavázala k aktivní spolupráci s městem a k zapojení do místních komunitních projektů. „Naším cílem je, aby se závod stal přirozenou součástí města, vytvářel nové pracovní příležitosti a přispíval k rozvoji regionu,“ uvedla Martina Němečková (STAN), starostka Plané s 5700 obyvateli.

Provoz bude zaměřen na magnetické vodiče pro velké transformátory a vodiče pro novou generaci trakčních elektromotorů elektrických vozidel. Výrobní proces bude vysoce automatizovaný s minimálními nároky na lidskou manuální práci. Podle mluvčího bude výroba v modernizovaných halách s omezením hlukové zátěže a regulovanou logistikou uvnitř areálu.

„Gold Cup se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu magnetických vodičů včetně CTC - kontinuálně transponovaných vodičů, a dále papírem izolovaných a smaltovaných vodičů. Je klíčovým dodavatelem pro čínská zařízení ultravysokého napětí pro přenos a transformaci energie a integrovaným poskytovatelem plochých vodičů využívaných v trakčních elektromotorech nových elektrických vozidel,“ řekl Vesecký. Mezi její zákazníky patří Siemens, Hitachi, GE, Toshiba a Taihan. Zajišťuje také dodávky pro vysoce přesné průmyslové motory.

Dosavadní produkce pochází podle mluvčího výhradně z Číny. „Závod v Plané představuje první vstup firmy na výrobní trhy mimo Asii a zásadní krok v její globální expanzi. Jde o historický okamžik i pro Česko, kde se tyto typy magnetických vodičů budou vyrábět poprvé,“ řekl.

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

sta

Přečíst článek

Podle Fenga zažívá Evropa rychlý růst poptávky po vysoce účinných elektromotorech a transformátorech, které jsou klíčové pro přechod k čisté energii. „Česká republika nám díky své poloze, silné průmyslové infrastruktuře a transparentnímu podnikatelskému prostředí umožňuje následovat tento trend a rychleji a pružněji reagovat na požadavky klíčových klientů,“ řekl.

Gabriela Bauerová, ředitelka odboru CzechInvestu uvedla, že agentura v posledních letech sleduje zájem zahraničních firem přesouvat výrobu blíže k zákazníkům, což pro region střední a východní Evropy představuje příležitost získat technologicky vyspělé zahraniční investice.

Gold Cup Electric Apparatus byla založena v roce 1999 ve městě Čchang-ša ve vnitrozemské provincií Chu-nan. Patří mezi nejvýznamnější hráče tamního "kabelářského" průmyslu a je zařazena mezi 500 předních soukromých výrobních podniků v Číně. Její produktové portfolio zahrnuje silové kabely, holé vodiče, samonosné izolované vodiče, kabely pro elektrotechnická zařízení, vinuté vodiče a specializované kabely. Produkty jsou využívány ve výrobě, přenosu a transformaci energie, v nových zdrojích energie, distribuci elektrické energie, kolejové dopravě, elektromobilech, stavebnictví, průmyslové výrobě a petrochemii. Zaměstnává 5000 lidí a její výrobky směřují do více než 35 zemí.

Doporučujeme