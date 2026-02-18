Nestlé mění vedení. Škopová střídá Kernkampa
Od 1. ledna řídí celý česko-slovenský byznys potravinářského gigantu Nestlé Lenka Škopová. Ve funkci vystřídala dlouholetá insiderka Michiela Kernkampa. Nyní přebírá odpovědnost za další růst.
Generální ředitelkou společnosti Nestlé pro Česko a Slovensko se od 1. ledna 2026 stala Lenka Škopová. Dosud působila jako finanční ředitelka firmy. Ve funkci střídá Michiela Kernkampa, který vedl český, slovenský i region střední a východní Evropy od roku 2020.
Škopová byla posledních pět let finanční ředitelkou a stala se prvním Čechem na této pozici v rámci regionu. Současně měla odpovědnost za ekonomické řízení a plánování ve střední a východní Evropě. Podle firmy vybudovala regionální tým a zavedla automatizovaný systém ekonomického řízení.
„Novou roli přijímám s respektem a těším se na všechny výzvy, které s sebou přinese. Jsem přesvědčena, že své dlouholeté zkušenosti z místních i mezinárodních trhů dokážu strategicky využít tak, abychom společně s česko-slovenským týmem pokračovali v rozvoji společnosti Nestlé,“ uvedla Škopová.
Mezinárodní zkušenosti
Ve společnosti působí více než dvacet let. V letech 2013–2015 pracovala v centrále Nestlé ve Švýcarsku jako kontrolorka trhů střední a východní Evropy a dohlížela na kategorii Nescafé Dolce Gusto pro evropský region. Zkušenosti má i mimo firmu – působila jako manažerka ekonomického řízení pro střední a východní Evropu ve společnosti LEGO.
Ve své kariéře se zaměřovala především na rozvoj talentů a využívání digitalizace v řízení firmy.
Nástupkyní Škopové na pozici finanční ředitelky Nestlé pro Česko a Slovensko je Ipek Erdemliová. Do Prahy přichází z regionu jižní Evropy, kde působila jako finanční kontrolorka značky Purina.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.