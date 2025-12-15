Draško Lazović se stal novým generálním ředitelem řetězce Penny v Česku
Novým generálním ředitelem obchodního řetězce Penny Market v Česku je od začátku listopadu Draško Lazović (42). Nahradil Floriana Naegeleho, který ve funkci skončil po dvou letech na vlastní žádost.
„Je pro mě ctí vést Penny Market, značku, která představuje dostupnost, kvalitu a férové ceny pro české rodiny. Jsem odhodlán stavět na našich silných základech a posunout Penny na další úroveň,“ řekl Lazović. V českém Penny působil jako provozní ředitel, kterým nyní bude Stefan Müller.
Čistý zisk řetězce Penny Market, který je společně s Billou součástí německé skupiny REWE, loni v Česku meziročně vzrostl o 27,1 procenta na zhruba 1,17 miliardy korun. Firma vykázala celkové tržby přibližně 61,9 miliardy korun, což proti roku 2023 bylo o 11,6 procenta více, vyplývá z účetní uzávěrky ve Sbírce listin. Ke konci minulého roku síť Penny Marketu v Česku zahrnovala 431 prodejen, o 11 více než v závěru roku 2023.
