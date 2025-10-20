Apple je blízko tržní hodnotě čtyř bilionů dolarů
Akcie Applu vystoupaly na maximum. Výrobce chytrých telefonů je blízko celkové tržní hodnotě čtyř bilionů dolarů (83 bilionů korun), které by dosáhl jako teprve třetí podnik v historii, připomněla agentura Reuters. Společnosti pomáhá velká poptávka po iPhonu 17.
Prodej přístrojů řady iPhone 17 v Číně a ve Spojených státech prozatím překonává starší modely chytrých telefonů od Applu, ukázala data analytické společnosti Counterpoint. Nejnovější modely podle nich překonaly v prvních deseti dnech od uvedení na trh v těchto dvou zemích prodejní výsledky série iPhone 16 o 14 procent.
Akcie Applu posilovaly kolem 19:00 středoevropského letního času o více než čtyři procenta na zhruba 263 dolarů. To jim dávalo tržní kapitalizaci přibližně 3,9 bilionu dolarů. Výrobce chytrých telefonů tak byl druhou nejcennější společností na světě po gigantu v oblasti čipů pro umělou inteligenci, společnosti Nvidia. Kromě této firmy se dříve povedlo překonat hranici čtyř bilionů dolarů i Microsoftu. Dosáhl toho letos na konci července, aktuálně přesahuje čtyři biliony dolarů jen Nvidia.
Na francouzském trhu se uskuteční obří deal. Společnost Kering vlastnící řadu luxusních značek včetně Gucciho prodává svou kosmetickou divizi. Kupcem je L’Oréal, který podle Bloombergu zaplatí 4,7 miliardy eur.
