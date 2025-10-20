Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Apple je blízko tržní hodnotě čtyř bilionů dolarů

Apple je blízko tržní hodnotě čtyř bilionů dolarů

Apple přišel o pozici jedničky mezi prodejci mobilů v Číně, je třetí
ČTK
ČTK
ČTK

Akcie Applu vystoupaly na maximum. Výrobce chytrých telefonů je blízko celkové tržní hodnotě čtyř bilionů dolarů (83 bilionů korun), které by dosáhl jako teprve třetí podnik v historii, připomněla agentura Reuters. Společnosti pomáhá velká poptávka po iPhonu 17.

Prodej přístrojů řady iPhone 17 v Číně a ve Spojených státech prozatím překonává starší modely chytrých telefonů od Applu, ukázala data analytické společnosti Counterpoint. Nejnovější modely podle nich překonaly v prvních deseti dnech od uvedení na trh v těchto dvou zemích prodejní výsledky série iPhone 16 o 14 procent.

Akcie Applu posilovaly kolem 19:00 středoevropského letního času o více než čtyři procenta na zhruba 263 dolarů. To jim dávalo tržní kapitalizaci přibližně 3,9 bilionu dolarů. Výrobce chytrých telefonů tak byl druhou nejcennější společností na světě po gigantu v oblasti čipů pro umělou inteligenci, společnosti Nvidia. Kromě této firmy se dříve povedlo překonat hranici čtyř bilionů dolarů i Microsoftu. Dosáhl toho letos na konci července, aktuálně přesahuje čtyři biliony dolarů jen Nvidia.

L'Oréal se chystá koupit kosmetickou divizi Keringu
Aktualizováno

Otřes ve světě kosmetiky. L’Oréal kupuje kosmetickou divizi Keringu

Zprávy z firem

Na francouzském trhu se uskuteční obří deal. Společnost Kering vlastnící řadu luxusních značek včetně Gucciho prodává svou kosmetickou divizi. Kupcem je L’Oréal, který podle Bloombergu zaplatí 4,7 miliardy eur.

sta

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Jak se bude vyvíjet Praha? Město zveřejnilo Metropolitní plán. Lidé se k němu mohou vyjádřit do prosince

Praha
iStock
ČTK
ČTK

Praha zveřejnila aktuální návrh nového územního plánu, který zahrnuje zapracované připomínky z posledního kola veřejného připomínkování. Lidé se s ním mohou seznámit on-line nebo v Centru architektury a městského plánování, zároveň se k němu mohou do 3. prosince opět vyjádřit. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Zastupitelstvo by ho mělo schvalovat v polovině příštího roku.

Současný plán platí od roku 1999 a beze změny zákona může platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo v roce 2013 za primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09), o pět let později městský Institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil jeho návrh a magistrátní odbor začal s projednáváním.

„Chceme ochraňovat hodnoty města a zároveň umožnit novou moderní výstavbu v místech, kde je to vhodné,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Dodal, že současný plán je již překonaný.

Nyní bude následovat další kolo připomínek, které je možné podávat digitálně přes Portál Pražana. Město připravilo také pět školení pro veřejnost, jak připomínky podávat, a lidé si budou moci návrh prohlédnout a nechat si ho vysvětlit na výstavě, která potrvá do ukončení připomínkování 3. prosince v Centru architektury a městského plánování v sídle IPR v areálu emauzského kláštera. Dvě veřejná projednání se pak budou konat na stejném místě 19. a 26. listopadu.

V prvním kole veřejného připomínkování v roce 2018 dorazilo k návrhu asi 45 tisíc připomínek či námitek, po očištění od duplicit jich zbylo asi 15 tisíc. Magistrátní odbor je zapracoval a následovalo další kolo v roce 2022, kdy podle vyjádření ředitele magistrátního odboru územního rozvoje Filipa Foglara podnětů přišlo asi 18 300. Bez duplicit jich zůstalo asi 11 tisíc a úředníci podle ředitele vyhověli či částečně vyhověli asi třem čtvrtinám z nich.

Prostor pro stovky tisíc bytů

Nový plán má podle vyjádření IPR zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu dokumentu zahrnuje výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu, zároveň počítá se vznikem nových čtvrtí na nynějších brownfieldech. Podle informací IPR je v plánu prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů.

Plán také podle institutu přináší férovější podmínky pro developery s podílem na financování veřejné vybavenosti s pomocí takzvaných plánovacích smluv a zavádí nový výpočet hrubé podlažní plochy, takže stavebníci budou vědět, jak intenzivně mohou stavět. V plánu jsou zaneseny i významné dopravní projekty od výstavby metra a městského okruhu po nové tramvajové tratě a vysokorychlostní železnici.

Natáčení podcastu s Janem Hrubým

Remax hlásí rekordní rok: realitní trh v Česku jede na plné obrátky

Reality

Největší realitní síť v zemi dosáhla miliardového obratu za osm měsíců, plánuje expanzi a varuje: bydlení ve městech bude pro většinu Čechů čím dál nedostupnější.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Asociace developerů dnes označila zveřejnění aktualizované verze plánu za významný krok v dlouholetém úsilí o moderní a předvídatelné plánování rozvoje hlavního města. „Doufáme, že výsledný dokument bude srozumitelný pro své uživatele – úředníky, odborníky i investory – a že nebude zatížen přehnanou regulací, která by jeho praktické využití komplikovala,“ uvedl generální sekretář asociace Zdeněk Soudný.

Návrh plánu v minulosti kritizovaly například ekologické nebo památkářské organizace. Zpočátku kolem jeho přípravy panovaly spory, kvůli nimž v IPR mimo jiné dočasně skončil jeho hlavní autor, architekt Roman Koucký. Nakonec se do čela týmu institutu připravujícího plán po vítězství ve výběrovém řízení vrátil a návrh dokončil.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Ondřej Boháč, šéf IPRu a Petr Hlaváček, náměstek primátora

Šéf pražských plánovačů: Stavební zákon přinesl jen elektronizaci, nikoli digitalizaci

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek
Primátor Bratislavy Matúš Vallo

Primátor Bratislavy: Praha je pro nás inspirací, ze slovenské metropole chci udělat bezpečné město

Leaders

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Ondřej Boháč, ředitel IPR

Šéf pražských plánovačů: Magistrála se zužovat nebude. Ideální je ji obestavět, má ekonomický potenciál

Reality

pej

Přečíst článek

Potvrzeno. Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků
ČTK
ČTK
ČTK

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek, schválili to radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé, především turisté, nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Ředitel poskytovatele koloběžek Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr uvedl, že firmu rozhodnutí mrzí a v Praze se zaměří na sdílená elektrokola. Bolt zvažuje, že služby zaměřené na mikromobilitu v Praze ukončí.

Nový systém regulace připravuje město od loňska a bude založený na smlouvách mezi městskou Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na k tomu určených místech. Sdílené elektrokoloběžky tuto možnost mít nebudou, čímž se fakticky znemožní jejich poskytování. TSK je podle schváleného materiálu bude v případě neoprávněného parkování v ulicích odstraňovat.

Poskytovatelé povolených dopravních prostředků budou městu platit za využívání míst pro parkování poplatek 25 korun měsíčně za každé kolo či elektrokolo. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) materiál radním předložil již letos v červnu, nepodpořili jej však jeho koaliční partneři ze Spolu a STAN. V září pak zastupitelé radě uložili, aby zavedení systému schválila v říjnu s platností od ledna.

Mrzí nás to, zní z Lime

„Rozhodnutí nás nepřekvapilo, ale přesto nás mrzí - zvláště když vidíme, že v jiných světových metropolích, kde město s provozovateli bikesharingu umí vést konstruktivní dialog, mohou koloběžky velice dobře fungovat a sloužit občanům,“ uvedl ředitel Lime Petr. Firma podle něj v metropoli od roku 2021 provozuje kromě koloběžek i elektrokola. „Tento segment sdílené mikromobility se nám dlouhodobě osvědčuje i v dalších evropských městech a plánujeme do něj dále investovat i v Praze,“ řekl ředitel. Dodal, že firma se chce zaměřit na jednání s městem o nastavení pravidel pro bikesharing.

„S ohledem na dnešní rozhodnutí zvažujeme v sektoru mikromobility odchod z Prahy,“ uvedl manažer Boltu pro mikromobilitu Marek Pazderka. Dodal, že zákaz podle něj nic neřeší. „Bez odpovídající infrastruktury a důsledného vymáhání ze strany policie tak situace zůstane stejná – jen se přesune jinam. Stejní lidé jednoduše přesedlají na e-kola nebo běžná sdílená kola, která navíc nemají žádná technologická omezení. Výsledkem může být více nehod, více jízd po chodníku a větší zábor parkovacích míst,“ uvedl.

Soukromoprávní postup, který město zvolilo, podle dřívějších Hřibových vyjádření ve společném stanovisku doporučila ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. Sdílené elektrokoloběžky mají podle předloženého materiálu řadu negativních dopadů, jako je vysoká nehodovost, porušování dopravních předpisů či narušování veřejného pořádku.

Město chce podle dokumentu podporovat sdílenou mobilitu Pražanů, ale elektrokoloběžky nejsou často využívány jako dopravní prostředek, ale spíše zdroj zábavy na místech, které nejsou určeny k provozu jakéhokoli dopravního prostředku, jako jsou parky či chodníky. Zvolený postup se nemá dotknout soukromě vlastněných koloběžek Pražanů.

Elektrokoloběžky dlouhodobě kritizuje radnice Prahy 1, která k tomuto a dalším tématům ohledně turistického ruchu souběžně s uplynulými sněmovními volbami uspořádala místní referendum. V tom obyvatelé první městské části podpořili snahy o omezení, ale zároveň i úplný zákaz elektrických koloběžek v centru. Praha 1 také v srpnu umístila značky zakazující vjezd elektrickým koloběžkám do Nerudovy ulice.

Bar Forbína

RECENZE: Setkání divadla, umění a chutí. Bar Forbína je důkazem, že pražská barová scéna dospěla

Enjoy

Z foyer legendární kavárny Slavia se vstupuje za sametovou oponu, kde Praha ztrácí hlasitost a svět se mění v tichou scénu vůní, světel a chutí. Bar Forbína, který navazuje na Národní divadlo nejen polohou, ale i duchem, je poctou scénám, příběhům a dokonalé režii večera.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Sdílené koloběžky

Stanislav Šulc: Hřibova prohra s koloběžkami. Turisté budou moci dál brázdit Prahou, a je to tak dobře

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme