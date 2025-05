Bývalý šéfdesignér Applu jde pracovat pro Altmana. Nechal si královsky zaplatit

Americká společnost OpenAI kupuje start-up s názvem io Products, který založil Jony Ive stojící za úspěchem výrobků iPhone či iPod od společnosti Apple. Z bývalého šéfa designu Applu nyní OpenAI udělá kreativního ředitele.

Ive má pomoct vytvářet zařízení přizpůsobená éře generativní umělé inteligence (AI), oznámila OpenAI na svém webu. Hodnota transakce podle informovaného zdroje činí 6,5 miliardy dolarů (bezmála 143 miliard korun), uvedla agentura Reuters.

Ive a jeho firma uvedli, že s Altmanem spolupracují poslední dva roky. Podle agentury Bloomberg je oznámená transakce největší v historii OpenAI.

„Mám stále silnější pocit, že všechno, co jsem se za posledních 30 let naučil, mě dovedlo až sem a do tohoto okamžiku,“ řekl Ive ve společném rozhovoru s Altmanem. „Je to vztah a způsob spolupráce, který podle mě přinese výrobky, výrobky a výrobky,“ dodal.

Ive byl mnoho let designérem v Applu. Se svým týmem, jehož součástí jsou další bývalí designéři této firmy, se nyní připojí k OpenAI. Jejich úkolem bude navrhnout rodinu propojených zařízení, která usnadní používání AI, uvedl ve videu na síti X generální ředitel OpenAI Sam Altman. Dodal, že technicky vzato bude mladá společnost io založená Ivem pohlcena firmou OpenAI. Ta stojí za populárním chatovacím programem ChatGPT.

