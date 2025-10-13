Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Čínský nápor na evropské výrobce aut, hrozí zavírání továren

Čínský nápor na evropské výrobce aut, hrozí zavírání továren

Jak ven z německé automobilové krize?
ČTK
ČTK
ČTK

Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou představuje například automobilka BYD. S odkazem na poradenskou společnost AlixPartners to napsala agentura Bloomberg.

Automobilky na celém evropském kontinentě využívají své kapacity v průměru pouze na 55 procent, uvádí poradenská společnost, kterou cituje Bloomberg. A zdůrazňuje, že závody, které pracují na méně než tři čtvrtiny kapacity, firmám snižují zisky. Za nejvíce zasaženou považuje AlixPartners italsko-americkou automobilku Stellantis, jejíž evropské závody vyrábějící vozy Alfa Romeo pracují asi na 45 procent kapacity.

„Evropští výrobci automobilů v příštích letech ztratí jeden až dva miliony vozidel ve prospěch čínských značek,“ uvedl generální ředitel AlixPartners v Německu Fabian Piontek. „Čínští výrobci automobilů dosáhnou letos v Evropě tržního podílu kolem pěti procent,“ dodal.

Ferrari

Ferrari předvedlo svůj první elektromobil. A hned nato ztratilo miliardy

Trhy

Den, který měl být pro Ferrari oslavou technologického pokroku, skončil historickým pádem na burze. Akcie italské automobilky se ve čtvrtek propadly o více než 15 procent – nejvíc od vstupu firmy na trh před devíti lety.

nst

Přečíst článek

Zavřít továrnu je nákladné a vyžaduje dlouhá vyjednávání s vlivnými zástupci zaměstnanců. AlixPartners odhaduje, že uzavření velké továrny s přibližně 10 tisíci zaměstnanci s sebou nese náklady přibližně 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy korun). Celý proces může trvat jeden až tři roky.

Evropské automobilky po desítkách let trvajícího růstu ruší tisíce pracovních míst a omezují výrobu, poptávka se nevrátila na úroveň před pandemií covidu-19. Volkswagen tento měsíc na týden uzavřel závod v německém Zwickau, zatímco Stellantis dočasně pozastavuje výrobu v závodech, které vyrábějí modely jako Fiat Panda a Alfa Romeo Tonale.

Poptávka po vozech Škoda roste

Škodě Auto rostou prodeje. Velký zájem je o elektromobily

Zprávy z firem

Automobilka Škoda Auto ve třetím čtvrtletí zvýšila odbyt meziročně o 15,1 procenta na 256 tisíc vozidel. Oznámil to mateřský koncern Volkswagen.

ČTK

Přečíst článek

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvádí, že odbyt aut v Evropě se loni zvýšil pouze o 0,9 procenta přibližně na 13 milionů vozidel. Čínské značky jako BYD a SAIC Motor by do roku 2030 mohly získat desetiprocentní podíl na trhu, což zvýší tlak na snižování kapacit, uvádí AlixPartners.

Podle poradenské firmy jsou automobilové továrny obecně ziskové, pokud jsou navrženy tak, aby ročně vyrobily alespoň 250 tisíc vozidel. Pokud by čínští výrobci do roku 2030 prodávali v Evropě přibližně dva miliony automobilů ročně, přebývalo by na kontinentě podle výpočtů AlixPartners asi osm továren.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Jsem oddán míru, uvedl Netanjahu. Na summit do Egypta však nedorazí

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
ČTK
ČTK
ČTK

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu před izraelským parlamentem označil iniciativu amerického prezidenta Donalda Trumpa za zásadní pro mír v Pásmu Gazy. Trumpovi, který je jednání Knesetu přítomen, Netanjahu řekl, že je tomuto míru oddán stejně jako Trump sám a společně jej také zajistí. Na schůzku světových státníků, která se za přítomnosti Trumpa uskuteční v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch však nepojede.

Premiér Trumpovi také poděkoval za návrh dohody, která zajistila návrat všech izraelských rukojmích zpět domů. Poslední dvě desítky živých rukojmích se do Izraele z Pásma Gazy vrátily dnes.

Netanjahu to řekl v projevu, který předchází očekávanému vystoupení amerického prezidenta. Netanjahu Trumpovi poděkoval za přesun americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, za uznání izraelské suverenity nad okupovanými Golanskými výšinami, za zprostředkování takzvaných Abrahámovských dohod, za zapojení USA do červnových úderů proti Íránu a za uznání izraelského práva na okupovaný Západní břeh.

Netanjahu také uvedl, že Trumpova dohoda o příměří otevírá dveře historickému rozšíření míru v regionu i mimo něj. Mír podle něj díky Trumpově vedení zavládne dříve, než si lidé myslí. Netanjahu se vyslovil pro rozšíření Abrahámovských dohod, které v minulosti normalizovaly vztahy mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi.

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst
Aktualizováno

Ocenění rozdána. Nobelova cena za ekonomii putuje k trojici vědců

Leaders

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Oznámila to švédská Královská akademie věd. Po týdnu tak skončilo vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění, kdy byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.

ČTK

Přečíst článek

Na schůzku světových státníků, která se i za přítomnosti Trumpa uskuteční v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch, však Netanjahu nepojede. Informovala o tom Netanjahuova kancelář, podle které by se tato cesta uskutečnila těsně před začátkem židovského svátku.

Dnes při západu slunce v Izraeli začíná svátek Simchat Tóra, jehož smyslem je slavnostní ukončení ročního cyklu čtení Tóry a začátek nového cyklu.

O tom, že Netanjahu na summit do Egypta přijede, informoval dříve mluvčí egyptského prezidenta Abdala Fataha Sísího. Cílem schůzky, které budou společně předsedat Trump a Sísí, je, aby garanti Trumpova mírového plánu pro Pásmo Gazy souhlasili s obecnými principy současného rámce plánu. Garanty jsou Spojené státy, Egypt, Katar a Turecko. Podle Sísího mluvčího na ní bude šéf palestinské samosprávy Mahmúd Abbás.

Související

Kijonková podpořila americký startup, který se zaměřuje na prevenci rakoviny prsu

Investorka Simona Kijonková a investiční manažerka JSK Investments Petra Cihlářová (vlevo)
JSK Investments, užito se svolením
nst
nst

Simona Kijonková rozšiřuje své investiční aktivity za oceán. Skupina JSK Investments manželů Kijonkových nově podpořila americký startup iSono Health, který vyvíjí první nositelný 3D ultrazvuk prsu. Projekt usiluje o to, aby ženy po celém světě měly snadný přístup k preventivnímu vyšetření – bez bolesti, dlouhého čekání a i tam, kde chybí moderní nemocnice. Za inovativní technologií stojí dvě ženy, které se rozhodly změnit přístup k diagnostice po osobní zkušenosti s rakovinou v rodině. Spolupráce mezi českou a americkou firmou tak spojuje byznys, inovace i lidskost. Kijonková za blíže neupřesněný podíl ve startupu iSono zaplatila desítky milionů korun, uvedly to Seznam Zprávy.

Skupina JSK Investments vedená Simonou Kijonkovou investovala do amerického startupu iSono Health, který stojí za průlomovou technologií ATUSA™ – prvním plně automatizovaným, přenosným a nositelným 3D ultrazvukem prsu. Inovativní systém má zpřístupnit preventivní vyšetření prsou i ženám v regionech s omezenou zdravotnickou infrastrukturou, stojí v tiskové zprávě investičky. 

Každoročně je na světě diagnostikováno přes dva miliony nových případů rakoviny prsu a včasná diagnostika přitom zásadně zvyšuje šanci na přežití. ATUSA™, schválená americkým úřadem FDA, umožňuje lékařům prohlížet 3D snímky tkáně na libovolném zařízení s internetem. Díky automatickému snímání a analýze zkracuje vyšetření na pouhé dvě minuty a je vhodná pro nemocnice, kliniky i domácí použití.

Kijonková oznámila vstup do amerického startupu v podcastu Ve vatě. Prozradila, že za blíže neupřesněný podíl zaplatila desítky milionů korun a počítá s investičním horizontem deset a více let. „Ten příběh mě hodně oslovil, protože obě zakladatelky jsou vědkyně a obě ztratily blízké kvůli rakovině prsu,“ řekla investorka serveru Seznam Zprávy.

Kijonková spouští vlastní fond pro kvalifikované investory

Money

Český investiční trh má nový fond kvalifikovaných investorů. JSK Investments manželů Kijonkových spouští SICAV s počátečním kapitálem dvě miliardy korun a ambicí růst na násobky této částky. Startupy, středně velké firmy i rodinné podniky – to jsou cíle nového fondu. A podnikatelka Simona Kijonková slibuje investorům výnos až 15 procent ročně.

nst

Přečíst článek

Spojení žen, které mění preventivní péči 

„Jsem přesvědčena, že bychom si měli vážit kvalitního zdravotního systému, který v Česku máme – není to samozřejmost ani ve vyspělých zemích. U nás je ročně diagnostikováno přibližně sedm tisíc žen s rakovinou prsu a včasná diagnostika zvyšuje šanci na vyléčení na více než 90 procent. Apeluji na všechny ženy: po 45. roce máte nárok jednou za dva roky na preventivní mamografické vyšetření. Využijte toho,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka a managing partner JSK Investments.

Startup iSono Health získal ocenění Frost & Sullivan 2023 United States New Product Innovation Award a v první polovině roku 2025 uzavřel financování ve výši pěti milionů dolarů. Společnost zároveň spustila klinickou studii financovanou americkým NIH (Národním ústavem zdraví) pro validaci AI technologie. Do investorského konsorcia vedeného fondy Draper Associates a Transform VC se nyní připojila i JSK Investments.

Kijonková vidí novou byznys příležitost. Ve zdraví

Zprávy z firem

Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.

nos

Přečíst článek

„Jsme nadšeni, že JSK Investments je naším silným evropským partnerem. Sdílíme společnou misi – zpřístupnit ženám po celém světě vyšetření prsou jednoduše, rychle a s využitím špičkových technologií. Jde o osobní i společenské téma a krásný symbol spolupráce dvou firem vedených ženami,“ dodává Neda Razavi, CEO iSono Health.

Investici vede v JSK investiční manažerka Petra Cihlářová (na úvodním snímku vlevo), odpovědná za oblast Venture Capital. „Zdravotnictví je obor s obrovským potenciálem a iSono Health je pro nás prvním americkým vstupem. Důležitý je pro nás vždy i příběh zakladatelů – v tomto případě dvou žen, které přišly o blízkého člena rodiny kvůli pozdě detekované rakovině prsu,“ uvádí Cihlářová.

 

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Dalibor Martínek: Jeden hezký příběh končí. Kijonková odešla ze Zásilkovny, bude si užívat peníze

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Vítězové letošního ročníku soutěže SME EnterPRIZE

Soutěž pro udržitelné podnikatele zná letošního vítěze, je jím firma vyrábějící ekodrogerii

Zprávy z firem

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek
Doporučujeme