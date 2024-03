Šéf Saxo Bank: Pár firem táhne celý trh. To je velmi znepokojivé

„Trh je velmi polarizován. To je určitě něco znepokojivého,“ říká spoluzakladatel a CEO Saxo Bank Kim Fournais ke skutečnosti, že pouze pár firem v indexu S&P 500 táhne celý trh. V rozhovoru pro newstream.cz dále mluví o tom, jak chce vydělat na nižších poplatcích či zda Saxo Bank nadále usiluje o vstup na burzu.

Reklama

Jaké jsou aktuální trendy v tradingu?

Vidíme, že jen pár firem táhne celkový růst. Jsou to hlavně společnosti z oblasti AI a technologií. Takové firmy jsou na dluhopisovém trhu bezpečnější než řada států a mohou si nadále půjčovat velmi levně. Na druhé straně je spousta firem v potížích, protože úroky šly nahoru. A pokud firma nemají hotovost a pozitivní cashflow, je pro ně situace těžká. Na dluhopisovém trhu si půjčí, bude to ale za vysoký úrok.

Mag7 (označení pro hot akcie současné doby: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta a Nvidia - pozn. red.) byla tím, co táhlo akciové trhy. Sídílíte obavy, že těchto „Sedm statečných“ má na amerických indexech nebezpečně velkou váhu?

Určitě. Je to něco, čeho bychom se měli bát. Nvidia má super byznys, ale v posledních 18 měsících vzrostla cena jejích akcií osminásobně. Vyrábějí čipy, protože dnes chce každý dělat AI. Okolo čipů se v posledních letech točí hodně geopolitických půtek. Je ale Nvidia jediná firma, která je může vyrábět? Asi ne. Může cena jejích akcií opět rychle klesnout? Pravděpodobně ano! To je důvod, proč potřebujeme diverzifikovaný růst. Máme pár firem, kterým se neuvěřitelně daří a řadu firem, které se trápí. Trh je velmi polarizován. To je určitě něco znepokojivého.

Sedm statečných, co vydělává a vydělávat bude dál Trhy Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta a Nvidia. Top technologické akcie, jimž patří dnešek i budoucnost, jak se dočtete v dalším dílu seriálu Psychologie trhu. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Kde vidíte investiční příležitosti?

Opět populární jsou technologické akcie, například v oblasti elektromobility vzniká řada firem. Bohužel, ale z dobrého důvodu, roste také zbrojní sektor.

Jakých chyb se investoři dopouštějí?

Řada lidí kupuje jen pár akcií, ale chybí jim diverzifikace. Mohou mít akcie pouze v jednom sektoru, v jedné zemi. To není dobře, je nutné myslet také na měnové riziko. Pokud nakoupíte americké akcie a dolar spadne o deset procent, může to být problém. Obecně je třeba při stavbě svého portfolia přemýšlet o sektorové a demografické různorodosti. Určitě záleží na tom, jaký máte investiční horizont a rizikový apetit. Nesmíme zapomínat ani na zlaté pravidlo investování, a to sice, že výnosy v minulosti negarantují výnosy budoucí.

Nedávno jste si v Saxo sáhli do marží, když jste přistoupili ke snížení poplatků...

Je to kombinace vyšší efektivity a nižší marže. Věříme, že nižší ceny umožňují klientům diverzifikovat své portfolio a zároveň vydělat. Díky tomu očekáváme, že časem doženeme prozatímní ztrátu z nižších marží, protože klienti udělají více obchodů a nižší poplatky také přilákají více klientů.

A už se strategie vyplácí? Vidíte příliv nových klientů?

Ano, vidíme. Aktuálně máme už 1,15 milionu klientů s vklady v hodnotě více než 100 miliard eur.

Jedinou jistotou je nejistota. Pět lekcí, které rok 2023 udělil investorům Názory Rok 2023 se nesl ve znamení nečekaných zvratů a událostí. Od regionální bankovní krize přes rostoucí geopolitická rizika až po prudký nárůst úrokových sazeb hypoték. Přes všechny tyto výzvy si trhy vedly nečekaně dobře a předpovídaná recese se nikdy nekonala. Co minulý rok začínající investory naučil a v čem ostřílené investiční matadory utvrdil, shrnuje analytik Jakub Kudýn z J&T. Jakub Kudýn Přečíst článek

Jak se daří pražské pobočce Saxo Bank?

Praha pro nás obsluhuje celý region střední a východní Evropy. Je to rozhodně jedna z našich nejvýdělečnějších poboček. Před lety jsme měli spoustu poboček na různých místech, ale rozhodli jsme se vše konsolidovat do Prahy. V regionu lidé hovoří okolo třiceti jazyky, naše pozornost se soustředí na Česko a Polsko a vše obsluhujeme z Prahy. V Praze máme lehce přes 30 zaměstnanců, po světě pak 2500.

Na čem stojí byznys Saxo Bank?

U nás jde především o digitální platformy. První jsme spustili v dubnu 1998, šlo o obchodování měn v reálném čase. Od té doby jsme se rozšířili do všech tříd aktiv, abychom mohli klientům nabídnout diverzifikaci. Diverzifikované portfolio je důležité. Většina bank a brokerů je příliš úzce zaměřená. Třeba na svůj domácí trh či na CFD s vysokou pákou (zisk, ale i ztráta se násobí – pozn. red.), a to není vždy k benefitu klienta. My máme platformu, kde mohou klienti obchodovat celý svět, tj. akcie, dluhopisy, ETF, podílové fondy, futures, opce, forex, CFD a další.

S kolika produkty se nyní dá obchodovat na vašich platformách?

Klient má na výběr okolo 75 tisíc produktů. Je ovšem důležité, jak si jako investor postavíte své portfolio. Aktuálně je zajímavý americký akciový trh, ale zároveň je nyní zájem o dluhopisy.

Loni se hodně mluvilo o možnosti vstupu Saxo na burzu. Je to stále aktuální?

Pár měsíců jsme to zvažovali, ale dospěli jsme k názoru, že to pro nás nemá žádný smysl. Soustředíme se na budování byznysu a IPO se nyní rozhodně nekoná.

Éra levných fabrik v Asii končí. Západ bude platit vyšší ceny Money Mladé Asiaty práce v továrnách neláká. Firmy tak musejí zlepšovat pracovní prostředí a nabídnout zaměstnancům více peněz. Zvýšené náklady nakonec zaplatí západní spotřebitel ve vyšších cenách asijského zboží. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Rána pro hrdou Británii. Saxo Bank ji zařadila mezi rozvíjející se země Money Politická nestabilita, narušení obchodu kvůli brexitu, energetická krize a prudce rostoucí inflace dělají z Velké Británie „zemi rozvíjejících se trhů“. V aktuální analýze to uvedla uznávaná Saxo Bank. Výhled britské ekonomiky je totiž tristní - podle Bank of England vstoupí ve čtvrtém čtvrtletí do nejdelší recese od finanční krize v letech 2008 a 2009, což povede k poklesu HDP o 2,1 procenta, a inflace v říjnu vystoupí na 13 procent, uvedl server CNBC. duk Přečíst článek

Šéf Saxo Bank: Doba přeje intradenním obchodníkům. Nezkušení akcioví investoři panikaří Money Propady na finančních trzích v posledním roce znervózněly řadu nezkušených investorů. Především těch, kteří s investováním začali během covidových lockdownů a po téměř dva roky nezažili nic jiného než strmý růst. „Bohužel vidíme mnoho investorů, kteří se zbavují svých investic, když jsou ceny na dně. To je jedna z největších chyb, jakou může investor udělat,“ říká Vitali Butbaev, šéf Saxo Bank pro střední a východní Evropu. Naopak současná situace podle něj přeje intradenním obchodníkům. Zdeněk Pečený Přečíst článek