Návrat na obrazovky. V programu je zpět talk show Jimmyho Kimmela

Talk show Jimmyho Kimmela, která byla minulý týden ve Spojených státech pozastavena po jeho komentářích k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se v úterý vrátí do vysílání. Napsaly to dnes světové agentury s odvoláním na stanici ABC a její mateřskou společnost Walt Disney. Zatímco americký prezident Donald Trump rozhodnutí stáhnout pořad přivítal, řada kulturních osobností a moderátorů ho kritizovala jako útok na svobodu projevu.

„Minulou středu jsme se rozhodli pozastavit produkci pořadu, abychom se vyhnuli dalšímu rozdmýchání napjaté situace v emotivním okamžiku pro naši zemi,“ uvedla v prohlášení společnost Walt Disney podle listu The New York Times. „Toto rozhodnutí jsme učinili, protože jsme měli pocit, že některé komentáře byly špatně načasované, a tudíž necitlivé,“ uvedla dále firma. Podotkla, že v posledních dnech hovořila s Kimmelem a po těchto rozhovorech se rozhodla show do vysílání vrátit.

Kimmel, který už dříve vraždu Kirka na sociálních sítích odsoudil, minulé pondělí ve své talk show prohlásil, že „banda kolem Trumpova hnutí MAGA“ se snaží na Kirkově vraždě vydělat politické body. Na jeho komentář reagoval předseda Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci. Krátce nato skupina stanic přidružených k ABC prohlásila, že nebude noční talk show „Jimmy Kimmel Live!“ vysílat a společnost Walt Disney pak těsně před vysíláním pořad stáhla.

Diskuze o svobodě projevu

Ve Spojených státech to vyvolalo bouři diskusí o svobodě projevu. Známí moderátoři amerických nočních talk show odsoudili pozastavení populárního pořadu. Stephen Colbert, Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon a David Letterman kritizovali společnost Walt Disney, Carra i Trumpa. Stovky nejen hollywoodských hvězd - mezi jinými Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anistonová, Selena Gomezová, Tom Hanks či Meryl Streepová - v otevřeném dopise vyzvaly Američany, aby bojovali za obranu a zachování ústavou zaručených práv.

Šéf Bílého domu Trump, který býval podle agentury AP jedním z častých cílů v Kimmelově show, rozhodnutí o stažení pořadu naopak uvítal, označil ho za „skvělou zprávu pro Ameriku“ a samotného moderátora za břídila.

Jedenatřicetiletého Kirka, konzervativního aktivistu a Trumpova podporovatele, 10. září zastřelil útočník na univerzitě Utah Valley University ve městě Orem, když diskutoval se studenty. Střelcem byl podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson, kterému za to v Utahu hrozí trest smrti. Ve Spojených státech se po vraždě rozhořela ostrá debata o tom, do jaké míry se lze vyjadřovat ke smrti Kirka, který sám budil řadu kontroverzí svými někdy extrémně konzervativními tvrzeními.

Tusk: Sestřelíme všechna ruská letadla a drony, která naruší polský vzdušný prostor

Polský premiér Donald Tusk
ČTK
ČTK
ČTK

Polsko sestřelí jakékoliv ruské letadlo nebo dron, pokud takový stroj naruší jeho vzdušný prostor, řekl polský premiér Donald Tusk podle serveru Politico. Tusk se takto vyjádřil v návaznosti na řadu incidentů, kdy ruské drony nebo válečná letadla vnikly do vzdušného prostoru NATO.

„Chci, aby to bylo jasné. Létající objekty, které naruší náš vzdušný prostor a přeletí nad Polskem, bez diskuse sestřelíme,“ řekl Tusk. Podle Politico dodal, že chce mít stoprocentní jistotu, že spojenci Polska v NATO budou reagovat stejně. Premiér uvedl, že nechce, aby v případě eskalace konfliktu Polsko zůstalo osamoceno.

Tusk podle Politico řekl, že v případě, kdy situace nebude jasná, bude nutné postupovat velmi opatrně. „Musíte si to dvakrát rozmyslet, než se rozhodnete pro akci, která by mohla spustit akutní fázi konfliktu,“ řekl.

Ruské drony nebo stíhačky v posledních týdnech narušily například vzdušný prostor Polska nebo Rumunska. Minulý týden tři ruské letouny MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor, kde zůstaly téměř 12 minut, než NATO v reakci vyslalo do vzduchu své stíhačky.

Tyto provokace ze strany Ruské federace zvýšily bezpečnostní obavy na východním křídle NATO, píše Politico. Začátkem tohoto měsíce vniklo do polského vzdušného prostoru 21 ruských dronů. V reakci na tento incident generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil zahájení mise Eastern Sentry, která má posílit protivzdušnou obranu aliance, dodává web.

Mezi investory, kteří převezmou americké aktivity sociální sítě TikTok dosud provozované čínskou společností ByteDance, budou mimo jiné mediální magnáti Lachlan a Rupert Murdochovi nebo Michael Dell, který je zakladatelem technologické společnosti Dell. Televizní stanici Fox News to řekl americký prezident Donald Trump.

Trump nejprve potvrdil účast zakladatele společnosti Oracle Larryho Ellisona. Bílý dům už o víkendu uvedl, že Oracle bude v celém projektu amerického TikToku garantovat bezpečnost dat.

„Nerad vám to říkám, ale je v tom zapojený muž jménem Lachlan. Víte, kdo je Lachlan?“ cituje Trumpa BBC. „A v té skupině bude pravděpodobně i Rupert,“ dodal prezident.

Lachlan Murdoch nedávno převzal řízení rodinného mediálního impéria v podobě společností Fox a News Corp. Jeho 94letý otec Rupert Murdoch z čela obou společností odstoupil před dvěma lety. Podle dvou zdrojů agentury Reuters by Murdochovi případně do odštěpené společnosti TikTok U.S. investovali prostřednictvím společnosti Fox

Agentura Bloomberg o víkendu s odvoláním na vysokého představitele Bílého domu uvedla, že mezi nové investory budou patřit společnosti Oracle, Andreessen Horowitz a společnost soukromého kapitálu Silver Lake Management.

Média už dříve informovala, že podíl ByteDance zřejmě bude činit 19,9 procenta, což vyhovuje zákonným požadavků, podle nich musí být podíl čínské společnosti v takovém podniku nižší než 20 procent. Televize CNBC dříve uvedla, že na transakci se budou podílet i dosavadní američtí investoři firmy ByteDance.

TikTok už v roce 2022 kvůli obavám o bezpečnost a rostoucímu politickému tlaku v USA přesunul data amerických uživatelů do cloudu společnosti Oracle. Média v minulém týdnu spekulovala, že pokračování tohoto uspořádání je součástí dosud nezveřejněné dohody.

Trump minulý týden v pátek po rozhovoru s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem naznačil, že Čína souhlasí s převzetím aktivit čínské sociální sítě v USA konsorciem amerických vlastníků. Oba státníci se podle něj osobně sejdou na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji.

Dosažení rámcové dohody s Čínou minulý týden v pondělí oznámil americký ministr financí Scott Bessent, což následně potvrdil hlavní čínský vyjednavač Li Čcheng-kang. Telefonické jednání prezidentů mělo sloužit k dojednání podrobností a dokončení dohody.

Americký prezident krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Následovaly ještě další tři odklady, poslední z nich minulý týden. Lhůta tak má uplynout až 16. prosince.

Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Podle agentury Reuters jde konkrétně o obavy, že by čínská vláda mohla mít přístup k datům amerických uživatelů a následně v zemi prostřednictvím aplikace provádět vlivové operace.

