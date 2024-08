Vlašimské Sellier & Bellot stouply tržby o půl miliardy. S výrobou munice bude pomáhat na Ukrajině

Evropa zbrojí a výrobci zbraní a střeliva si mnou ruce. Výjimkou není ani vlašimská Sellier & Bellot. Loni firma dosáhla rekordních výsledků. Letos změnila majitele a čeká další růst.

Vlašimskému výrobci munice Sellier & Bellot loni vzrostly tržby z prodeje výrobků a služeb na 6,7 miliardy korun z předloňských 6,1 miliardy. Čistý zisk stoupl na 1,2 miliardy korun, předloni přesáhl miliardu. Společnost se 1630 zaměstnanci, která je od května součástí skupiny Colt CZ Group, počítá s dalším růstem, řekl novinářům generální ředitel Sellier & Bellot Radek Musil.

Připomněl, že firma v minulých 20 letech vyráběla na plnou strojní kapacitu. Loni v lednu otevřela novou halu, kterou zaplňuje výrobní technologií. „Z roku 2022 na rok 2023 byl náš nárůst v munici zhruba o 500 milionů korun. Vzhledem k tomu, že si veškeré stroje vyrábíme sami, veškerou technologii - což je naše výhoda a umožňuje nám to mimo jiné vstup na Ukrajinu - tak se chystáme dál pokračovat v růstu,“ dodal Musil.

Zástupci českých a ukrajinských zbrojovek podepsali minulý měsíc po jednání vlád smlouvy o přesunu výroby na Ukrajinu, jde o malorážkovou munici Sellier & Bellot nebo pušky Bren 2 České zbrojovky, která je také součástí Colt CZ.

Sellier & Bellot má pro výrobu střeliva na Ukrajině dodat technologii. Podle Musila to neznamená, že se bude v Česku vyrábět méně. Totéž se týká České zbrojovky, řekla ve středu novinářům mluvčí Colt CZ Group Eva Svobodová. „Pro skupinu Colt CZ Group Ukrajina tvoří jednotky procent celkových tržeb,“ dodala.

Sellier & Bellot je tradičním českým výrobcem munice. Nabízí sportovní i lovecké náboje. Řadí se mezi nejstarší zbrojařské společnosti v ČR i ve světě. Historie podniku sahá do roku 1825, začínal nedaleko Prahy ve zrušeném Zbraslavském klášteře, později přesídlil do usedlosti na Parukářce na Žižkově, nová továrna ve Vlašimi začala fungovat v roce 1936. Od roku 2009 firma patřila do skupiny brazilské společnosti CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos S.A.

Skupina Colt CZ dokončila akvizici Sellier & Bellot letos v květnu. Podnik získala od CBC za 350 milionů dolarů (téměř osm miliard korun) v hotovosti a prostřednictvím nové emise kmenových akcií ve výši 353 milionů dolarů. V součtu tak celková cena činila 703 milionů dolarů (16 miliard korun), po odečtení čistého dluhu Sellier & Bellot.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Systems. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 3600 lidí. Z 53,3 procenta je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, z 26,3 procenta společností CBC Europe S.à r.l. a podíl 20,4 procenta tvoří veřejně obchodované akcie. Loni společnost vykázala za celý rok rekordní výnosy téměř 14,856 miliardy korun. Čistý zisk holdingu dosáhl bezmála 2,043 miliardy korun.

