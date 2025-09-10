Investička miliardáře Schönfelda má finanční problémy. Strnad má zájem
Investiční skupina RSBC se dostala do potíží s hotovostí a není schopná splácet všechny své splatné závazky. Vyplývá to z dopisu zakladatele a majitele skupiny Roberta Schönfelda klientům a investorům. V tiskové zprávě ve středu RSBC uvedla, že kvůli svému ozdravení zahajuje restrukturalizaci vybraných divizí, jejímž cílem je stabilizace strategických částí. Současně jedná o vstupu nového investora. Aktiva fondů podle ní zůstávají nedotčena.
V posledních letech RSBC zúžila své portfolio. Takto revidovaná strategie, doplněná o řadu provozních opatření, by měla podle RSBC přinést plánovaný růst a vytvořit základ pro dlouhodobou stabilizaci. V ostatních segmentech se skupina snaží vyrovnat s některými historickými akvizicemi, zejména v případě zemědělských projektů na Ukrajině, v Bělorusku a Rusku, které i z geopolitických důvodů nemohly dosáhnout očekávaných výsledků, dodala RSBC.
„Majetek ve fondech založených RSBC, konkrétně RSBC SICAV, Podfond RSBC Defence a Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti, není přijatými opatřeními nikterak ovlivněn, podkladová aktiva obou fondů jsou od majetku RSBC striktně oddělena,“ uvedla RSBC.
Investiční fondy jsou na skupině RSBC plně nezávislé, bez jakýchkoli pohledávek vůči skupině, a jejich správu zajišťují investiční společnosti pod dohledem České národní banky. Peněžitý majetek investorů je uložen u depozitářských bank a v souladu se zákonem a statuty fondů je přísně oddělen od majetku zakladatelů i správcovských společností.
Do holdingu RSBC patří například rakouská zbrojovka Steyr Arms nebo slovinský výrobce pistolí Arex. Podle ověřených informací serveru Seznam Zprávy se o zbrojní část RSBC zajímá skupina CSG miliardáře Michala Strnada.
Základem portfolia české investiční skupiny RSBC jsou rezidenční a komerční nemovitosti, úrodná půda, realitní fondy či průmyslové a zemědělské společnosti v ČR i v zahraničí. Skupina byla původně založena za účelem správy restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Aktuálně jsou součástí skupiny RSBC desítky společností, její majetek činí zhruba osm miliard korun. Skupina RSBC se bude nadále soustředit na rozvoj projektů v obranném průmyslu a u nemovitostí, uvedla v tiskové zprávě.
V Česku se rodí další zbrojařský magnát, Robert Schönfeld. Jeho investiční skupina RSBC kupuje rakouského výrobce pušek Steyr Arms. Schönfeld se tak zařadí mezi zbrojařskou první ligu, které vládne miliardář Michal Strnad, majitel CSG a úspěšně mu sekunduje René Holeček, který vlastní Colt.
Další slavná zbrojovka bude v českých rukou, tentokrát podnikatele Schönfelda
Zprávy z firem
V Česku se rodí další zbrojařský magnát, Robert Schönfeld. Jeho investiční skupina RSBC kupuje rakouského výrobce pušek Steyr Arms. Schönfeld se tak zařadí mezi zbrojařskou první ligu, které vládne miliardář Michal Strnad, majitel CSG a úspěšně mu sekunduje René Holeček, který vlastní Colt.
Novým generálním ředitelem investiční skupiny RSBC se stal od května Petr Oršulík. Zakladatel investiční skupiny Robert Schönfeld se nyní více zaměří na strategii firmy a filantropické aktivity, uvedla RSBC.
RSBC povede Petr Oršulík, zakladatel Robert Schönfeld se zaměří na strategii
Zprávy z firem
Novým generálním ředitelem investiční skupiny RSBC se stal od května Petr Oršulík. Zakladatel investiční skupiny Robert Schönfeld se nyní více zaměří na strategii firmy a filantropické aktivity, uvedla RSBC.
Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.
Miliardář Strnad pomohl maďarskému miliardáři, oblíbenci Viktora Orbána
Leaders
Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.