Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Colt CZ získává Synthesii. Obří zbrojařská akvizice za 23 miliard má zelenou

Colt CZ získává Synthesii. Obří zbrojařská akvizice za 23 miliard má zelenou

Výroba munice
iStock
ČTK
ČTK

Zbrojařská skupina Colt CZ může koupit pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesia Power. Firmy transakci oznámily na konci srpna. Synthesii Nitrocellulose kupuje Colt za 22 miliard korun, Synthesii Power za 1,4 miliardy korun. Majitelem Synthesie, jednoho z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe, je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.

Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu malorážové i velkorážové munice. Pardubická chemička je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a oxycelulózy, která má využití ve zdravotnictví.

„Vzhledem k výši tržních podílů, kterých spojující se soutěžitelé dosahují na trzích výroby a prodeje energetické nitrocelulózy a výroby a prodeje střeliva na území EU i celosvětově, úřad konstatoval, že je nepravděpodobné, aby toto propojení aktivit spojujících se soutěžitelů mělo za následek narušení hospodářské soutěže,“ uvedl úřad. Rozhodnutí je pravomocné.

Společnost Synthesia Nitrocellulose (SNC) byla založena loni v prosinci, byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která patří finanční skupině Kaprain. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba 40 procent vydáním nových kmenových akcií. Kaprain se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.

Ukrajina díky Česku získala miliony granátů. Budoucnost iniciativy je však nejistá

Politika

Český model muniční iniciativy pro Ukrajinu je výrazně efektivnější než obdobný estonský projekt, řekl končící vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš iniciativu dlouhodobě kritizuje a mluvil o jejím zrušení, možném převzetí Severoatlantickou aliancí (NATO) či minimálně jejím auditu. Média také na podzim informovala o možném převzetí iniciativy Estonskem.

ČTK

Přečíst článek

Divize energetiky chemičky Synthesia, vyčleněná letos v dubnu do společnosti Synthesia Power, zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví na Pardubicku. Colt CZ za ni zaplatí formou nových kmenových akcií. „Dokončení této části transakce se očekává v první polovině roku 2026 a proběhne nejprve nabytím 51procentního akciového podílu, přičemž zbývajících 49 procent Colt CZ získá za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu,“ uvedla zbrojovka dříve v tiskové zprávě.

Colt CZ vyrábí ruční palné zbraně a munici pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává přibližně 4000 lidí. Od roku 2020 se s jejími akciemi obchoduje na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

Kaprain je česká investiční skupina, kterou Karel Pražák založil v roce 2013. Soustředí se na šest průmysl, nemovitosti, sport a zábava, finance, maloobchod a média. V současnosti má přes 6000 zaměstnanců, obhospodařuje majetek v hodnotě přes 50 miliard korun. Průmyslová divize skupiny Kaprain se soustředí především na chemický průmysl. Tvoří ji ústecká Spolchemie, pardubická Synthesia, slovenský Fortischem a gumárenské závody Rubena a Trelleborg Bohemia.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Paramount proti Netflixu: boj o Warner Bros. mění pravidla globálního mediálního trhu

Paramount proti Netflixu: boj o Warner Bros. mění pravidla globálního mediálního trhu
ČTK
Michal Nosek
nos

Paramount spustil jednu z nejagresivnějších akvizičních bitev posledních let. Nabídkou na převzetí Warner Bros. ve výši zhruba 108 miliard dolarů se pokouší zastavit dříve oznámenou dohodu mezi Warner Bros. a Netflixem.

Výjimečnost celé transakce spočívá nejen v její velikosti, ale také v neobvykle širokém okruhu finančních partnerů. Ten sahá od amerických investičních skupin přes miliardáře až po státní fondy Perského zálivu. Hollywood se tak ocitl v centru geopolitické i technologické rivality, která může přetvořit celý mediální průmysl.

Paramount v nabídce argumentuje především robustním financováním, které má firmě umožnit transakci dokončit rychleji a s menšími regulatorními riziky než Netflix. Kapitálový balíček ve výši 40,7 miliardy dolarů zajišťují státní investiční fondy Saúdské Arábie, Kataru a Abú Zabí společně s newyorskou investiční firmou RedBird a Jaredem Kushnerem prostřednictvím jeho fondu Affinity Partners. Klíčovou roli v celé transakci hraje také Larry Ellison, zakladatel Oracle a jeden z nejbohatších lidí světa, jehož rodinný trust garantuje velkou část vlastního kapitálu. Paramount zdůrazňuje, že investoři se vzdali nároků na řízení nebo představenstvo, aby minimalizovali zásahy amerického Výboru pro zahraniční investice (CFIUS), uvádí agentura Bloomberg.

Paramount nabízí rychlejší jednání

Nabídka Paramountu tedy stojí na jednoduchém sdělení: transakce bude rychlejší, bezpečnější a regulatorně čistší než ta, kterou nabízí Netflix. Právě regulatorní aspekt může být zásadní. Netflix se zaměřuje na pořízení hollywoodských studií a streamovací divize WBD, a financuje akvizici nezajištěným dluhem ve výši téměř 60 miliard dolarů. To vyvolává otázky ohledně budoucího zadlužení i konkurence v oblasti streamingu, kde Netflix dominuje. Není proto překvapivé, že se k tématu v neobvykle otevřené formě vyjádřil i americký prezident Donald Trump, který upozornil na možné antimonopolní problémy, byť později své komentáře zmírnil.

Dopad akvizice je přitom širší než jen hollywoodská rovina. Warner Bros. vlastní rozsáhlou knihovnu filmových a televizních titulů, sportovní práva a kabelové kanály – aktiva, která jsou zásadní pro budoucnost streamingu. Získání těchto práv je klíčem ke konsolidaci mediálního trhu, který se po pandemii i propadu filmových tržeb nachází v období nejistoty. Souboj dvou technologicko-mediálních aliancí tak dobře ilustruje, jak se hranice mezi Hollywoodem, Silicon Valley a globálním kapitálem postupně stírá.

Zatím není jisté, zda se představenstvo Warner Bros. vydá cestou vyšší nabídky Paramountu, nebo udrží původně dohodnutý obchod s Netflixem. Jasné však je, že rozhodnutí zásadně ovlivní uspořádání mediálního trhu na další dekádu. Případný úspěch Paramountu by vytvořil jeden z nejsilnějších konglomerátů v zábavním průmyslu. Úspěch Netflixu by naopak posílil jeho pozici globální jedničky a posunul streaming do nové éry dominance nad tradičními studii.

Současná bitva tak představuje zlomový okamžik, kdy vstup státních fondů, miliardářského kapitálu a geopolitických vlivů mění charakter hollywoodského byznysu z kulturního fenoménu na globální strategickou infrastrukturu, dodává Bloomberg.

Warner Bros
Aktualizováno

Netflix kupuje část Warner Bros, získá HBO i práva na Harryho Pottera

Zprávy z firem

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.

ČTK

Přečíst článek

Netflix

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Názory

Takový deal Hollywood neviděl přinejmenším od roku 2019. Tehdy totiž dotáhl do konce Walt Disney akvizici konkurenčního studia 20th Century Fox, čímž vzniklo jednak největší filmové studio světa, ale také největší studnice postav pod copyrightovými zákony vůbec. Nyní Netflix kupuje tradiční hollywoodskou dvojku Warner Bros. Otřes ve světě filmu nemusí být poslední.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Netflix

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zelenskyj čelí tlaku z USA, aby přistoupil na významné územní ztráty

Zelenskyj pod tlakem z USA kvůli mírovému plánu
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čelí sílícímu tlaku ze strany Spojených států, aby přistoupil na významné územní ztráty a další ústupky Rusku v rámci mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Server Axios píše, že mu to sdělili dva ukrajinští představitelé. Po týdnech usilovné diplomacie mají Ukrajinci podle Axiosu za to, že současný americký plán zvýhodňuje Moskvu a že Washington tlačí na Zelenského mnohem více než na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Nejmenovaný americký představitel tato tvrzení podle serveru popřel s tím, že USA rovněž naléhají na Putina, aby snížil své nároky.

Jeden ukrajinský činitel Axiosu sdělil, že americký návrh se z pohledu Kyjeva zhoršil poté, co zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner s Putinem minulý týden v Kremlu vedli téměř pětihodinové jednání. Witkoff s Kushnerem podle ukrajinského zdroje od Zelenského následně chtěli jasný souhlas, když s ním v sobotu v dvouhodinovém telefonátu o plánu hovořili. „Zdálo se, že Spojené státy se nám snažili různými způsoby prodat touhu Ruska ovládnout celý Donbas a že Američané chtěli, aby Zelenskyj během telefonátu na vše přistoupil,“ uvedl ukrajinský činitel.

Diplomatická jednání se soustředí především na požadavek Moskvy, aby se Kyjev vzdal celého Donbasu včetně oblastí, které Rusko nedobylo. Zásadním předmětem jednání je také požadavek Ukrajiny na silné bezpečnostní záruky ze strany USA, aby se do budoucna zabránilo další ruské agresi. Zelenskyj v pondělí vyloučil, že by se Ukrajina vzdala svého území ve prospěch Ruska.

Telefonát Američanů se Zelenským následoval po třídenním maratonu rozhovorů Witkoffa a Kushnera s poradci ukrajinského prezidenta v Miami. Ukrajinští i američtí představitelé uvedli, že i když dosáhli jistého pokroku, nenastal průlom ohledně jednání o území či bezpečnostních záruk. Trump tvrdil, že vyjednávačům Zelenského se americký plán líbí, a vyjádřil zklamání ze zpráv, že Zelenskyj si ho nepřečetl. Ukrajinský lídr během telefonátu s Witkoffem a Kushnerem zmínil, že návrh USA obdržel teprve před hodinou a ještě ho nečetl, uvedly americké a ukrajinské zdroje.

Americký plán obsahoval přísnější podmínky než předchozí verze v územních otázkách či kontrole jaderné elektrárny v Záporoží a klíčovou otázku bezpečnostních záruk nechal nezodpovězenou, uvedl podle Axiosu ukrajinský představitel. „Existují důležité otázky o území, které je třeba dále projednat: kdo co kontroluje, kdo kde zůstane, kdo se stáhne, a pokud se Ukrajina stáhne z kontaktní linie, jak zajistit, aby Rusko učinilo to samé a (nepokračovalo) v boji,“ uvedl činitel.

Zelenskyj se v pondělí setkal v Londýně s britským premiérem Keirem Starmerem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem. Mírové rozhovory poté pokračovaly jeho schůzkou s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina a Evropa by chtěly svůj návrh podoby mírového plánu dokončit do dnešního dne, aby ho mohly předat Spojeným státům.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Rána pro Brusel. Tokio odmítá zapojit ruská aktiva do podpory Ukrajiny

Money

Japonsko odmítlo nabídku Evropské unie, aby se připojilo k jejímu plánu použít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny. Tokio tak zmařilo naděje EU, že pro tuto iniciativu získá globální podporu, napsal server Politico.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme