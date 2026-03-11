MDŽ dohání Valentýn. Češi kupují víc květin i kosmetiky
Mezinárodní den žen se v Česku postupně mění v silný nákupní svátek, podobně jako Valentýn. Prodejci květin i kosmetiky navíc oceňují, že okruh obdarovaných je na rozdíl od čistě partnerského svátku širší. Zákazníci nakupují nejen pro partnerky, ale také pro maminky, kolegyně nebo kamarádky.
Od symbolických pozorností se MDŽ postupně posouvá k plnohodnotnému nákupnímu svátku, který obchodníkům zvyšuje tržby podobně jako Valentýn.
Data sítě květinářství Kytky od Pepy ukazují, že během víkendu kolem 8. března prodala téměř 32 tisíc květin a obsloužila přes 23 tisíc zákazníků. To je více než na Valentýna, kdy se prodalo zhruba 28 tisíc květin. Z hlediska tržeb ale zůstává romantický svátek silnější – letos přinesl 14,5 milionu korun, zatímco MDŽ 13,5 milionu.
Samotná neděle 8. března byla přitom pro květináře nejsilnějším dnem letošního jara. „MDŽ je svátkem spojeným s příchodem jara. Zákazníci chtějí sezónní květiny a jasnou hodnotu. Oproti Valentýnu je méně o romantice a více o poděkování a pozornosti,“ říká Radek Klein, šéf skupiny Twist, pod kterou Kytky od Pepy patří.
Mezinárodní den žen, který každoročně připadá na 8. března, si v Česku připomíná více než čtvrtina dospělé populace. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. Pouze zhruba šest procent populace preferuje před oslavou Mezinárodního dne žen připomínku květnového Dne matek. Výdaje Čechů spjaté s Mezinárodním dnem žen letos dosáhnou zhruba 680 milionů korun, jak vyplývá z šetření jejich výdajů v uplynulých letech, z vývoje inflace a spotřebitelských návyků.
Lukáš Kovanda: Češi za Mezinárodní den žen utratí zhruba 680 milionů
Money
Mezinárodní den žen, který každoročně připadá na 8. března, si v Česku připomíná více než čtvrtina dospělé populace. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. Pouze zhruba šest procent populace preferuje před oslavou Mezinárodního dne žen připomínku květnového Dne matek. Výdaje Čechů spjaté s Mezinárodním dnem žen letos dosáhnou zhruba 680 milionů korun, jak vyplývá z šetření jejich výdajů v uplynulých letech, z vývoje inflace a spotřebitelských návyků.
Podle obchodníků se mění i způsob, jak lidé květiny kupují. „Stále větší oblibu mají hotové vazby, flower boxy nebo elegantní kompozice. Zákazníci dnes častěji hledají kytici, která působí jako kompletní dárek,“ říká provozní ředitelka Kytek od Pepy Jitka Svobodová.
Rostou i prodeje kosmetiky
Podobný trend sledují i e-shopy s kosmetikou. Podle dat online prodejce Notino vzrostl počet objednávek v den svátku o 36 procent. V období od konce února do 8. března evidoval e-shop napříč Evropou přibližně 1,5 milionu objednávek.Češi podle firmy vytvořili kolem 190 tisíc objednávek, což je po Polsku druhý nejvyšší počet v regionu.
„V posledních letech vidíme, že se Mezinárodní den žen posouvá z čistě symbolického svátku do reálného nákupního momentu. Lidé častěji vybírají konkrétní dárek s delší hodnotou – typicky vůni nebo kosmetiku,“ říká mluvčí Notina Alexandra Išuninová.
V období před svátkem nejrychleji rostly prodeje dekorativní kosmetiky, péče o pleť a vlasy.
Nákupy vrcholí na poslední chvíli
Podobně jako u jiných sezónních svátků se i u MDŽ výrazně projevuje efekt nákupů na poslední chvíli. Největší nákupní vlna letos přišla právě v den samotného svátku. Analýza e-commerce platformy Webinterpret navíc ukazuje, že od začátku března rostou denní objednávky zhruba o čtvrtinu oproti zbytku měsíce.
Data obchodníků tak naznačují, že Mezinárodní den žen se postupně posouvá z tradičního svátku směrem k plnohodnotnému nákupnímu momentu – podobně jako Valentýn, jen s širším okruhem obdarovaných.
Rekonstrukce bytu v Praze nemusí stát miliony. Byt na Letné o velikosti 68 metrů čtverečních prošel proměnou za 360 tisíc korun. Architekt Prokop Hartl vsadil na odstranění necitlivých zásahů, jednoduché materiály a chytrá řešení místo drahých vestaveb.
Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů
Reality
Rekonstrukce bytu v Praze nemusí stát miliony. Byt na Letné o velikosti 68 metrů čtverečních prošel proměnou za 360 tisíc korun. Architekt Prokop Hartl vsadil na odstranění necitlivých zásahů, jednoduché materiály a chytrá řešení místo drahých vestaveb.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.