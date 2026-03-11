Vyberte si z našich newsletterů

MDŽ dohání Valentýn. Češi kupují víc květin i kosmetiky

MDŽ dohání Valentýn. Češi kupují víc květin i kosmetiky
Kytky od Pepy, užito se svolením
Mezinárodní den žen se v Česku postupně mění v silný nákupní svátek, podobně jako Valentýn. Prodejci květin i kosmetiky navíc oceňují, že okruh obdarovaných je na rozdíl od čistě partnerského svátku širší. Zákazníci nakupují nejen pro partnerky, ale také pro maminky, kolegyně nebo kamarádky.

Od symbolických pozorností se MDŽ postupně posouvá k plnohodnotnému nákupnímu svátku, který obchodníkům zvyšuje tržby podobně jako Valentýn. 

Data sítě květinářství Kytky od Pepy ukazují, že během víkendu kolem 8. března prodala téměř 32 tisíc květin a obsloužila přes 23 tisíc zákazníků. To je více než na Valentýna, kdy se prodalo zhruba 28 tisíc květin. Z hlediska tržeb ale zůstává romantický svátek silnější – letos přinesl 14,5 milionu korun, zatímco MDŽ 13,5 milionu.

Samotná neděle 8. března byla přitom pro květináře nejsilnějším dnem letošního jara. „MDŽ je svátkem spojeným s příchodem jara. Zákazníci chtějí sezónní květiny a jasnou hodnotu. Oproti Valentýnu je méně o romantice a více o poděkování a pozornosti,“ říká Radek Klein, šéf skupiny Twist, pod kterou Kytky od Pepy patří.

Mezinárodní den žen

Lukáš Kovanda: Češi za Mezinárodní den žen utratí zhruba 680 milionů

Money

Mezinárodní den žen, který každoročně připadá na 8. března, si v Česku připomíná více než čtvrtina dospělé populace. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. Pouze zhruba šest procent populace preferuje před oslavou Mezinárodního dne žen připomínku květnového Dne matek. Výdaje Čechů spjaté s Mezinárodním dnem žen letos dosáhnou zhruba 680 milionů korun, jak vyplývá z šetření jejich výdajů v uplynulých letech, z vývoje inflace a spotřebitelských návyků.

Lukáš Kovanda

Podle obchodníků se mění i způsob, jak lidé květiny kupují. „Stále větší oblibu mají hotové vazby, flower boxy nebo elegantní kompozice. Zákazníci dnes častěji hledají kytici, která působí jako kompletní dárek,“ říká provozní ředitelka Kytek od Pepy Jitka Svobodová.

Rostou i prodeje kosmetiky

Podobný trend sledují i e-shopy s kosmetikou. Podle dat online prodejce Notino vzrostl počet objednávek v den svátku o 36 procent. V období od konce února do 8. března evidoval e-shop napříč Evropou přibližně 1,5 milionu objednávek.Češi podle firmy vytvořili kolem 190 tisíc objednávek, což je po Polsku druhý nejvyšší počet v regionu.

„V posledních letech vidíme, že se Mezinárodní den žen posouvá z čistě symbolického svátku do reálného nákupního momentu. Lidé častěji vybírají konkrétní dárek s delší hodnotou – typicky vůni nebo kosmetiku,“ říká mluvčí Notina Alexandra Išuninová.

V období před svátkem nejrychleji rostly prodeje dekorativní kosmetiky, péče o pleť a vlasy.

Nákupy vrcholí na poslední chvíli

Podobně jako u jiných sezónních svátků se i u MDŽ výrazně projevuje efekt nákupů na poslední chvíli. Největší nákupní vlna letos přišla právě v den samotného svátku. Analýza e-commerce platformy Webinterpret navíc ukazuje, že od začátku března rostou denní objednávky zhruba o čtvrtinu oproti zbytku měsíce.

Data obchodníků tak naznačují, že Mezinárodní den žen se postupně posouvá z tradičního svátku směrem k plnohodnotnému nákupnímu momentu – podobně jako Valentýn, jen s širším okruhem obdarovaných.

Byt na Letné

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Reality

Rekonstrukce bytu v Praze nemusí stát miliony. Byt na Letné o velikosti 68 metrů čtverečních prošel proměnou za 360 tisíc korun. Architekt Prokop Hartl vsadil na odstranění necitlivých zásahů, jednoduché materiály a chytrá řešení místo drahých vestaveb.

Petra Nehasilová

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Forbes: Nejbohatší na světě je Musk, Strnad je v první sedmdesátce

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
ČTK
ČTK

Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.

Nejbohatším člověkem planety je podle letošního žebříčku amerického magazínu Forbes zakladatel automobilky Tesla a start-upu xAI Elon Musk. Hodnotu jeho majetku časopis vyčíslil na 839 miliard dolarů (17,6 bilionu korun), proti předchozímu roku je to více než dvojnásobek. V první stovce nejbohatších má Česko jediného zástupce. Je jím zbrojař Michal Strnad. S majetkem 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard korun) se umístil na 69. příčce světového žebříčku.

Strnad přeskočil Kellnerovou

Po vstupu CSG na burzu se hodnota Strnadova majetku podle žebříčku zesedminásobila. Strnad se tak v pořadí dostal i před dědičku investiční skupiny PPF Renátu Kellnerovou. Jako 69. nejbohatší člověk planety je jediným Čechem v první stovce žebříčku. Kellnerovou magazín zařadil na 131. místo s odhadovanou hodnotou majetku 20,2 miliardy dolarů.

Česko je v miliardářské formě. I díky Strnadovi konkuruje Německu a Británii

Leaders

Páteční úspěšný vstup zbrojovky Czechoslovak Group na burzu znamená, že Česko upevňuje své postavení evropské miliardářské mocnosti. V první sedmdesátce nejbohatších Evropanů dle agentury Bloomberg má Česko hned čtyři zástupce, takže více už jich mají jen Německo, Británie a Francie, tedy tři největší ekonomiky starého kontinentu.

Lukáš Kovanda

Seznam mapuje lidi s majetkem v hodnotě alespoň jedné miliardy dolarů a letos zahrnuje celkem 11 Čechů. Třetím nejbohatším Čechem a 316. nejbohatším člověkem na světě je podle žebříčku majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem za 10,3 miliardy dolarů.

Následuje na 323. místě vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem v hodnotě 10,2 miliardy dolarů. Majitel energetické skupiny Sev.en AG Pavel Tykač je podle žebříčku 383. nejbohatší člověk na světě s majetkem za 9,1 miliardy dolarů. Forbes do žebříčku zařadil i premiéra Andreje Babiše, a to na 934. místo. Jeho majetek vyčíslil na 4,6 miliardy dolarů.

Nově se do žebříčku na 2858. místo dostal René Holeček, který je největším akcionářem české zbrojovky Colt CZ (do roku 2022 Česká zbrojovka). Jeho majetek Forbes odhaduje na 1,3 miliardy dolarů.

Za Muskem šéfové Googlu a Bezos

Za Muskem na druhém a třetím místě následují spoluzakladatelé Googlu Larry Page s majetkem za 257 miliard dolarů a Sergey Brin s částkou 237 miliard dolarů. Čtvrtý se s majetkem v odhadované výši 224 miliard dolarů umístil zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos, který žebříčku mnoho let vévodil.

Český kapitálový trh: Když miliardáři mlčí, burza chřadne

Leaders

Proč český kapitálový trh stále není místem, kam si firmy masově chodí pro peníze a z nějž získávají výnosy i běžné domácnosti? Ekonomové mají jasno: na vině je hlavně nezájem českého byznysu sdílet svůj úspěšný příběh.

Ivana Pečinková

Lukáš Kovanda: Benzín za čtyřicet? Řidiči to snesou a stát vydělá

Lukáš Kovanda: Benzín za čtyřicet? Řidiči to snesou a stát vydělá
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Dražší pohonné hmoty mohou výrazně zvýšit příjmy českého státu. Pokud by ceny benzínu a nafty vzrostly zhruba o sedm korun na litr, tedy do úrovně 40 korun za litr, do rozpočtu by měsíčně přitekla téměř miliarda navíc. Vyplývá to z propočtů ekonoma Lukáše Kovandy.

Na dražší ropě může český stát vydělat miliardy. Díky zdražení paliv kvůli Íránu může zvýšit daňové příjmy letos o bezmála deset miliard korun, měsíčně o bezmála miliardu.

Pokud by probíhající válka v Íránu trvaleji zvedla ceny pohonných hmot v Česku, státu se zvýší příslušné daňové inkaso. Pokud tedy vyšší cena pohonných hmot neodradí významnější část motoristů od cestování vozem. Pokud by ale došlo vlivem dražší ropy k růstu cen pohonných hmot modelově z 33 Kč/l na 40 Kč/l, takové výraznější omezování cestování by se ještě konat nemuselo.

Ekonom Pavel Kohout: Benzínky zdražují hned. Bez ohledu na zásoby

Leaders

Studie Mezinárodního měnového fondu (IMF) ukazují, že růst ceny ropy o desetinu zvýší inflaci asi o 0,4 procentního bodu a že tento efekt postupně slábne. Dopad vojenského konfliktu kolem Perského zálivu na růst cen dnes nikdo odhadnout nedokáže. Klíčové totiž je, jak dlouho potrvá. A rekordní inflaci po covidu nezpůsobil jen samotný šok, ale hlavně masivní tisk peněz a fiskální stimulace, připomíná v rozhovoru pro Newstream ekonom a zakladatel společnosti Algorithmic Investment Management Pavel Kohout.

Ivana Pečinková

Kolik stát získá z každého litru benzínu

Při ceně benzínu 33 Kč/l řidič při natankování každého litru na spotřební dani odvede 12,84 Kč a na DPH 5,72 Kč. Z litru benzínu tak státu odvede 18,56 Kč. Při ceně 40 Kč/l to ale už bude 12,84 Kč na spotřební dani a 6,94 Kč na DPH, tedy 19,78 Kč. Při navýšení ceny litru benzínu o sedm korun tak stát z každého prodaného litru získá o 1,22 Kč více.

V Česku se v roce 2024 spotřebovalo 2,383 miliardy litrů automobilového benzínu, plyne z údajů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Při předpokládaném loňském navýšení jeho spotřeby o pět procent (v roce 2024 činil meziroční nárůst spotřeby 7,2 procenta) činí loňská spotřeba 2,5 miliardy litrů.

Pokud by taková spotřeba platila i letos – tedy řidiči by kvůli vyšším cenám spotřebu ponechali na úrovni loňska –, český stát by při zvýšení ceny benzínu o sedm korun na litr získal v ročním vyjádření navíc 3,05 miliardy korun, což odpovídá zhruba 254 milionům korun měsíčně.

Vzhledem k tomu, že v prvních dvou měsících roku byly ceny ještě poměrně nízké a zvyšují se až nyní od začátku března, navýšené inkaso je třeba vztáhnout k deseti měsícům roku, takže představuje 2,5 miliardy korun.

Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky

Šéf měnové sekce ČNB Sklenář: Válka v Perském zálivu nás ovlivňuje nepřímo. Nová inflační vlna Česku nehrozí

Leaders

Válečný konflikt dopadne na Česko pouze zprostředkovaně. Dnešní situace je úplně jiná, než na přelomu let 2021 a 2022, kdy česká ekonomika už delší dobu nebyla v dobré kondici a po invazi Ruska na Ukrajinu jsme zažili energetickou krizi a masivní vzestup inflace. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že velká inflační vlna, která tu byla před pár lety, nám nyní nehrozí,“ říká v rozhovoru pro Newstream ředitel sekce měnové České národní banky (ČNB) Petr Sklenář.

Ivana Pečinková

Podobný efekt u nafty

K tomu je ovšem třeba připočíst navýšené inkaso z nafty. Při ceně motorové nafty 33 Kč/l řidič při natankování každého litru na spotřební dani z ní odvede 9,95 Kč a na DPH 5,72 Kč. Z litru nafty tak státu odvede 15,67 Kč.

Při ceně 40 Kč/l to ale už bude opět 9,95 Kč na spotřební dani, ale už 6,94 Kč na DPH, tedy 16,89 Kč. Při navýšení ceny litru nafty o sedm korun tak stát z každého prodaného litru získá rovněž – stejně jako u benzínu – o 1,22 Kč více.

V Česku se v roce 2024 spotřebovalo 6,372 miliardy litrů motorové nafty. Při předpokládaném loňském navýšení její spotřeby taktéž o pět procent (v roce 2024 činil meziroční nárůst spotřeby nafty 3,4 procenta) činí loňská spotřeba 6,69 miliardy litrů.

Agentura IEA kvůli válce navrhuje rekordní uvolnění ropných rezerv. Na snímku Fatih Birol, výkonný ředitel IEA

Agentura IEA kvůli válce navrhuje rekordní uvolnění ropných rezerv

Politika

Svět čelí jedné z největších ropných krizí posledních let. Mezinárodní agentura pro energii proto navrhla rekordní uvolnění strategických rezerv, píše list Wall Street Journal.

ČTK

Pokud by taková spotřeba platila i letos – tedy řidiči by, stejně jako v případě benzínu, kvůli vyšším cenám spotřebu ponechali na úrovni loňska –, český stát by při zvýšení ceny nafty o sedm korun na litr získal v ročním vyjádření navíc 8,16 miliardy korun, což odpovídá zhruba 680 milionům korun měsíčně.

Vzhledem k tomu, že v prvních dvou měsících roku byly ceny ještě poměrně nízké a zvyšují se až nyní od začátku března, navýšené inkaso je třeba vztáhnout k deseti měsícům roku, takže představuje 6,8 miliardy korun.

Celkový dopad na státní rozpočet

Celkově si tak stát letos od března do prosince, za deset zbývajících měsíců roku, může vylepšit hospodaření díky vyššímu inkasu z prodeje benzínu i nafty dohromady o 9,3 miliardy korun, měsíčně o zhruba 930 milionů korun.

Za celý rok, pokud by hypoteticky navýšené ceny platily hned od začátku ledna, by si přišel dokonce na dodatečných 11,2 miliardy korun.

Další analýzy a komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Ceny benzinu - ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Vládní fiasko. Benzin atakuje rekordní ceny i přes snížení daní

Názory

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda: Řidiči, připravte se. Benzin zdraží o korunu na litr během pár dní

Názory

Lukáš Kovanda

