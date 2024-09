E-shop Notino vyrostl o 28 procent. Dělá miliardový obrat, v eurech

Notino má za sebou další úspěšný rok. Obrat internetovému prodejci kosmetiky a parfémů vzrostl o víc než pětinu. Největší obrat dělá v Polsku. Klíčovým trhem je ale také Itálie. Notino zároveň usiluje o to se etablovat i ve Francii, v kolébce parfémů.

Reklama

Prodejce kosmetiky a parfémů Notino za uplynulý finanční rok, který trval od května 2023 do dubna 2024, meziročně zvýšil obrat o 28 procent na přibližně 1,34 miliardy eur (asi 33,7 miliardy korun). Český trh se na obratu podílel ze 14 procent. Firma to uvedla v tiskové zprávě. V účetním roce 2023/2024 odeslala 26 milionů balíčků, což byl meziroční nárůst o pětinu.

Klíčové trhy

Původem česká firma Notino působí na 27 evropských trzích. Tržby jí vzrostly ve všech zemích, přičemž nejvíce - zhruba dvojnásobně - v Estonsku, následovalo Švýcarsko s růstem o 82 procent. Největším zahraničním trhem je pro Notino Polsko, které se na obratu podílelo z 15 procent.

„Itálie patří mezi naše klíčové trhy, na obratu se podílela z 8,6 procenta. Díky otevření tamního nového distribučního centra jsme výrazně zefektivnili doručení zásilek nejen v Itálii, ale i v dalších zemích jižní Evropy,“ uvedl generální ředitel společnosti Zbyněk Kocián. Letos firma otevřela další distribuční centrum v polském Gluchówě. Notino provozuje také kamenné prodejny, v sedmi zemích jich má 26.

Reklama

Nejvíce balíčků, tedy 138 tisíc, české Notino v uplynulém účetním roce odeslalo 18. prosince. Oproti dennímu průměru to byl asi dvojnásobek. „Technologicky se přizpůsobujeme tak, aby bylo Notino odolné a připravené na kontinuální růst. Musíme si uvědomit, že se zvýšeným objemem objednávek se zvyšuje i nápor na naše interní IT systémy a logistiku,“ řekl Kocián.

Společnost v roce 2004 pod názvem Parfums.cz založil podnikatel Michal Zámec. Z informací v poslední účetní uzávěrce ve Sbírce listin k finančnímu roku 2022/2023 vyplývá, že jejím plným vlastníkem je firma Notino Limited se sídlem na Kypru.

Šéfka Zásilkovny Kijonková končí. Vrhne se na investice Leaders Oceňovaná manažerka a zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková končí s podnikatelskými aktivitami. Po exitu ze skupiny Packeta ji čeká především dráha investorky. ČTK Přečíst článek

Notino míří do kolébky parfémů. Francii hodlá obsluhovat ještě letos Zprávy z firem I přes krizi beauty byznys jen kvete, ukazují výsledky e-shopu Notino. Prodejce parfémů a kosmetiky v posledním finančním roce rostl obratově o třetinu na více než miliardu eur (asi 23,8 miliardy korun). Před sebou má velké cíle. Ještě letos by chtělo expandovat do kolébky parfémů - Francie. ČTK Přečíst článek