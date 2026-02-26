Luxusní sektor zpomaluje růst a sází na kvalitu. Klíčem má být umělá inteligence a udržitelnost
Luxusní průmysl vstupuje po letech dynamického růstu do nové fáze. Podle studie společnosti Deloitte s názvem Global Powers of Luxury 2026 se firmy stále více zaměřují na skutečnou hodnotu pro zákazníky, efektivitu a posilování značek místo rychlé expanze. Průzkum vychází z odpovědí 420 vrcholových manažerů z deseti zemí.
Zatímco v minulosti byl hlavním cílem co nejrychlejší růst tržeb a otevírání nových prodejen, nyní se důraz přesouvá na kvalitu vztahu se zákazníkem a autenticitu značky. Podle experta Deloitte Michala Černého bude zásadní roli hrát umělá inteligence, která firmám umožní lépe předvídat preference zákazníků, zefektivnit provoz a přinášet nové formy kreativity. Budoucnost podle něj patří značkám, které dokážou propojit tradiční řemeslo s moderními technologiemi.
Manažeři zůstávají optimističtí
Navzdory očekávanému zpomalení růstu převažuje mezi manažery optimismus. Stabilní či rostoucí tržby očekává 66,9 procenta respondentů a 70,7 procenta předpokládá zlepšení provozních marží. Tahounem dalšího vývoje nemá být expanze, ale hodnotově orientované řízení.
Zákaznická zkušenost se podle studie stává hlavní růstovou příležitostí. Téměř třetina oslovených manažerů ji označila za klíčový faktor letošního roku. Značky proto investují do zážitkových konceptů vlajkových prodejen a personalizace, která má posílit loajalitu klientů.
Použité zboží jako nový standard
Roste také význam segmentu použitého luxusního zboží. Z doplňkové aktivity se stává stabilní součást obchodních modelů. Opravy a renovace dnes nabízí 68,3 procenta firem, více než polovina provozuje certifikované programy zboží z druhé ruky a 44,5 procenta spolupracuje s platformami pro další prodej. Tento trend podporuje udržitelnost a zároveň oslovuje mladší generace.
Tři hlavní trendy: AI, cirkulární modely a inovace
Studie identifikuje tři klíčové faktory, které letos ovlivní celý sektor. Prvním je generativní umělá inteligence. Konkrétně ji využívá 41,2 procenta firem a téměř 12 procent ji implementuje napříč klíčovými funkcemi. AI mění design produktů, marketing, personalizaci i řízení zásob.
Druhým faktorem jsou cirkulární modely podnikání, které se stávají běžnou součástí luxusního ekosystému. Třetím je udržitelnost vnímaná jako zdroj inovací. Čtvrtina manažerů označila výzkum a vývoj za hlavní udržitelnou prioritu, zejména v oblasti nových materiálů, digitalizace dodavatelských řetězců a nízkoemisní výroby.
Tahouny růstu: Asie a Blízký východ
Nejsilnější růst globální poptávky se očekává v Číně, Japonsku, na Blízkém východě a v Indii. Tyto regiony těží z rostoucí domácí spotřeby a přibývajících movitějších zákazníků. Největší potenciál má podle 36 procent manažerů luxusní cestování.
Český trh: Pařížská zůstává symbolem luxusu
Globální trendy se promítají i do Česka. Pražská Pařížská ulice si udržuje pozici nejprestižnější nákupní třídy a značky zde investují do modernizace butiků a zážitkového retailu. Podobný vývoj je patrný i v ulici Na Příkopě či v prémiové části centra Westfield Chodov.
Podle Michala Černého se mění i struktura klientely. Zatímco dříve dominovali zákazníci z Ruska a Číny, dnes převažují klienti z Evropy a Blízkého východu. Praha si tak podle něj nadále udržuje postavení významného centra luxusu ve střední Evropě.
Podobné trendy v celém retailu
Obdobný vývoj čeká i širší retailový sektor. Studie 2026 Retail Industry Global Outlook uvádí, že většina obchodníků očekává růst tržeb i marží, zároveň se však připravuje na změnu zákaznického chování a rychlou adopci umělé inteligence.
Sedm z deseti lídrů retailu považuje hodnotově orientované chování zákazníků za dlouhodobou strukturální změnu. Až 87 procent firem plánuje rozšířit cenově dostupnější sortiment a 78 procent zvýšit investice do privátních značek.
Umělou inteligenci chce v příštích 12 až 24 měsících nasadit 68 procent retailových společností, zejména v oblasti cenotvorby, personalizace, plánování zásob a zákaznické péče. Luxus i běžný retail tak podle studie vstupují do období, kdy budou klíčovou roli hrát technologie, efektivita a důraz na hodnotu pro zákazníka.
