Tokio chce do amerického protiraketového projektu Golden Dome

Japonská premiérka Sanae Takaičiová by měla příští týden při návštěvě Washingtonu oznámit, že se Tokio chce připojit k americkému projektu protiraketového štítu Golden Dome. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na japonská média.
Deník Jomiuri šimbun s odkazem na anonymní vládní zdroje uvedl, že Takaičiová plánuje o iniciativě jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vyjádřit zájem Japonska zapojit se do projektu. Spojenci by podle listu mohli společně vyvíjet stíhací systémy a satelitní síť určenou k obraně proti hypersonickým kluzákům (HGV), které vyvíjejí Čína a Rusko. Tyto zbraně by měly být schopné dosahovat rychlosti přes 6000 kilometrů za hodinu.
Japonsko chce účastí na projektu posílit své obranné schopnosti. Země v posledních letech postupně zmírňuje svůj dlouhodobý pacifistický postoj a zároveň zvýšila vojenské výdaje na zhruba dvě procenta hrubého domácího produktu.
Okupace je také válka, jen v jiné podobě, říká ukrajinská dokumentaristka ruských zločinů
Ukrajinská aktivistka a dokumentaristka válečných zločinů Maria Tomak začínala jako novinářka. Později se začala věnovat lidským právům a po ruské anexi Krymu a válce na Donbase začala mapovat válečné zločiny. V rozhovoru pro ČTK řekla, že okupace je také formou války – jen se odehrává jinak než na frontové linii.
V prosinci japonská vláda schválila rekordní rozpočet na fiskální rok začínající 1. dubna. Na obranu je v něm vyčleněno přibližně devět bilionů jenů (asi 1,2 bilionu korun). Tokio zároveň plánuje posílit svou vojenskou přítomnost v jihozápadní části země – například rozmístěním raket dlouhého doletu. Do března 2031 chce navíc na ostrově Jonaguni nedaleko Tchaj-wanu umístit také protiletadlové střely středního doletu.
Projekt Golden Dome oznámil americký prezident Donald Trump loni 20. května. Program v hodnotě 175 miliard dolarů (zhruba 3,7 bilionu korun) má poprvé zahrnovat také zbraňové systémy schopné zneškodnit útočící rakety přímo ve vesmíru a ve všech fázích jejich letu. Cílem je posílit ochranu Spojených států především před hrozbami z Ruska a Číny. O zapojení do projektu už dříve projevila zájem také Kanada. Koncept Golden Dome je inspirován izraelským obranným systémem Iron Dome.
Související
Nejvíce ocenění Český lev získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové. Scénář napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandovou. Snímek o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi z 15 nominací uspěl ve čtyřech kategoriích. Za hlavní roli Kafky byl oceněn Idan Weiss, dále snímek získal cenu za nejlepší scénografii, kostýmy a masky. Tři ocenění ze 13 nominací získal snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka. Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, proměnil dvě z 11 nominací. Ceny organizátoři předali v pražském Kongresovém centru.
Po třech cenách ceny získaly i dokumentární film Raději zešílet v divočině o bratrech Klišíkových žijících na Šumavě a minisérie Studna režisérky Terezie Kopáčové. Studna získala cenu České filmové a televizní akademie (ČFTA) za nejlepší minisérii nebo seriál. V hereckých kategoriích uspěli i herci z tohoto šestidílného seriálu, který je inspirován skutečným příběhem. Nejlepší herečkou v hlavní roli v seriálovém díle byla vyhlášena Johana Matoušková za roli Marie Jelínkové, držitelem Českého lva pro herce v hlavní seriálové roli se stal David Švehlík. „Jsem vděčný za silný, působivý a přitom nepodbízivě ztvárněný příběh, sdělil v děkovné řeči Švehlík.
Za vedlejší ženskou roli v seriálovém díle obdržela Českého lva Kristýna Ryška za roli roli Vlasty Žákové v seriálu Král Šumavy 2 - Agent chodec. Cenu za vedlejší mužskou roli získal Jan Nedbal, který ve stejném seriálu ztvárnil příslušníka SNB/státní bezpečnosti.
Cenu za nejlepší ženský výkon v hlavní roli si z předávání Českých lvů odnesla Kateřina Falbrová, představitelka hlavní role ve filmu Sbormistr. „Bez vás bych tady nestála,“ poděkovala své rodině.
Cenu Český lev za nejlepší herečku ve vedlejší roli získala Juliána Brutovská za roli ve filmu Karavan. Českého lva za nejlepší výkon ve vedlejší mužské roli si převzal Nguyen Dung za roli ve filmu o vietnamské komunitě Letní škola, 2001. „Jsem dojatá, děkuju (režisérce) Zuzaně Kirchnerové za příležitost a důvěru, mým hereckým partnerům, za vše co jsme prožili, bylo to dobrodružství,“ uvedla Brutovská.
Cenu České filmové a televizní akademie Český lev za nejlepší scénář získali Dužan Duong, Jan Smutný a Lukáš Kokeš za snímek Letní škola, 2001. Cenu Český lev za nejlepší režii získala Katarína Gramatová za film Nahoře nebe, v dolině já, který se odehrává v prostředí vyloučené vesnice Utekáč. „Děkuji akademikům, že podporují nové tvůrce,“ sdělila debutující režisérka. Ocenění České filmové akademie Český lev za nejlepší animovaný film získal koprodukční snímek Pohádky po babičce režiséra Davida Súkupa natočený podle knižní předlohy Arnošta Goldflama. Nestatutární cenu za nejlepší studentský film obdržela režisérka Terézie Halamová za snímek Pes a vlk.
V rámci 24 statutárních kategorií do závěrečného kola hlasování 33. ročníku postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií uvedených v premiéře v roce 2025. Do hlasování se v letošním 33. ročníku zapojilo 197 ze 435 členů ČFTA. Alespoň jednu nominaci obdrželo 32 děl z 94, které členové filmové akademie posuzovali. Ceremoniálem televizní diváky i hosty v sále poprvé provázela stand-up komička Bianca Cristovao. Předávání doprovázela hudba skladatele Adriána Čermáka. Hlavní tematickou linkou letošního slavnostního udílení Českých lvů byla budoucnost české kinematografie a nastupující generace tvůrců.
V roli předávajících se objevily například herečky Klára Melíšková, Antonie Martinec Formanová, Marika Šoposká nebo Anna Polívková, dále pak ceny předávali herci Jiří Štěpnička, Petr Uhlík, Filip Březina a Matyáš Řezníček. Někteří vystupující vyzvali k podpoře České televize a kritizovali poměry v kultuře na Slovensku.
Pořádající Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) již dříve oznámila, že Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii obdrží bývalá dlouholetá ředitelka Státního fondu kinematografie a Státního fondu audiovize Helena Bezděk Fraňková.
ČFTA už v lednu vyhlásila nestatutární ceny Českého lva. Snímek Na plech režiséra a scenáristy Martina Pohla získal Cenu filmových fanoušků, na níž se podílí portál csfd.cz. Cenu za nejlepší filmový plakát obdržel Michal Čermín, autor plakátu k filmu Franz.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Slovensko přestalo blokovat prodloužení evropských sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy, píše agentura AFP s odvoláním na své diplomatické zdroje. Sankce země EU pravidelně každých šest měsíců prodlužují a pokud by nyní nebyly potvrzeny do nedělní půlnoci, přestaly by platit. Slovensko se dosud spolu s Maďarskem stavělo proti, potřeba je jednomyslný souhlas všech členských států unie.
Na sankčním seznamu Evropské unie je nyní více než 2500 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Důvodem pro uvalení sankcí byl podle EU podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Slovensko usilovalo o vyřazení ruských miliardářů Michaila Fridmana a Ališera Usmanova z tohoto seznamu, přičemž Maďarsko tento požadavek podporovalo. Bratislava hrozila, že pokud nebudou vyřazeni, bude prodloužení sankcí vetovat.
Nejmenovaný diplomatický zdroj AFP sdělil, že Slovensko od tohoto požadavku ustoupilo a že již byla zahájena písemná schvalovací procedura. Její výsledek by mohl být znám později dnešní den.
Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na web maďarského parlamentu. Kyjev dnes podle agentury AFP obvinil Budapešť z vážného porušení práv sedmi ukrajinských bankovních pracovníků, které maďarské úřady dočasně zadržely.