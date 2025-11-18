Nový magazín právě vychází!

Vztahy mezi Tokiem a Pekingem jsou na bodu mrazu. A Japonce to může přijít draho

Japonská premiérka Sanae Takaičiová
ČTK
nst
nst

Japonská ekonomika, již oslabená americkými cly a poklesem investic do nemovitostí, čelí dalšímu úderu kvůli eskalujícímu diplomatickému napětí mezi Tokiem a Pekingem. Diplomatický rozruch vyvolala japonská premiérka Sanae Takaičiová, když začátkem měsíce zákonodárcům řekla, že případný čínský útok na Tchaj-wan by mohl ohrozit samu existenci Japonska a vyvolat jeho vojenskou reakci. Podle čínské strany šlo o hrubé vměšování do jejích vnitřních záležitostí.

Peking reagoval výzvou, aby se čínští občané cestám do Japonska vyhnuli. To okamžitě otřáslo akciemi firem závislých na přílivu turistů. Znepokojení analytici přitom upozorňují, že dlouhodobé důsledky mohou být ještě výraznější. Čínští návštěvníci tvoří klíčovou část příjezdového turismu: letos do října jich bylo zhruba 5,7 milionu, tedy téměř 23 procent všech zahraničních hostů, uvádí server CNBC.

Podle Takahide Kiuchiho z Nomura Research Institute by současné napětí mohlo snížit japonské HDP až o 1,79 bilionu jenů během jednoho roku, což představuje 0,29procentní pokles. Již dříve se ukázalo, že cestovní ruch je pro čtvrtou největší ekonomiku světa zásadním tahounem – loni přispěl k růstu HDP 0,4 procentního bodu. 

Podle Stefana Angricka z Moody’s Analytics by případné snížení příjezdů z Číny o polovinu – což se již v minulosti stalo – stlačilo růst HDP o dalších 0,2 procentního bodu. „Nešlo by o katastrofu, ale pro ekonomiku, která se už tak těžko zvedá, by to byl nepříjemný zásah,“ dodává analytik. Japonsko se přitom v posledním čtvrtletí dostalo do první kontrakce po šesti obdobích, když jeho hospodářství kleslo mezičtvrtletně o 0,4 procenta.

Analytici se shodují, že konflikt může trvat měsíce. Premiérka Takaichiová, která má aktuálně podporu kolem 69 procent, si nemůže dovolit ustoupit ze svých vyjádření – hrozilo by, že bude vnímána jako slabá. Podobně však nemůže ustoupit ani Peking, pro který je Tchaj-wan klíčovým strategickým tématem. Někteří odborníci proto varují, že současná krize může přerůst v dlouhodobé ochlazení vztahů.

Takaičiová, známá svými protchajwanskými názory a tvrdými postoji vůči Číně, se svými výroky odchýlila od přístupu předchozích japonských vlád. Ty se veřejné diskusi na podobné téma tradičně vyhýbaly, aby neprovokovaly Peking, který si na samostatně a demokraticky spravovaný Tchaj-wan činí nárok. Premiérka odmítla svá slova vzít zpět s tím, že je pronesla na základě předpokladu nejhoršího scénáře. Čína proto podala proti jejím výrokům oficiální protest a čínské ministerstvo obrany prohlásilo, že sáhne-li Japonsko při možném zásahu na Tchaj-wanu k síle, utrpí od čínské armády zdrcující porážku.

Lukáš Kovanda: Drahé povolenky, drahá Evropa. Uhlíkové clo zvýší ceny všeho — od bytů po letenky

Společná evropská měna
ČTK/AP
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Emisní povolenky na dovoz čili uhlíkové clo, které EU bez výraznějšího zájmu médií naplno zavádí za půldruhého měsíce, hned zkraje roku 2026, zásadně poškodí některé sektory české ekonomiky. Ohrozí zaměstnanost a vyvolá inflační tlaky, aniž by země mimo EU byly zásadněji dotčeny. Plyne to z článku v odborném žurnálu Energy Economics, který dopady uhlíkového cla podrobuje zevrubné analýze.

Definitivně bylo uhlíkové clo schváleno v květnu 2023 coby součást balíku Fit for 55 a například produkce cementu v Česku klesne kvůli těmto novým povolenkám na dovoz o 15 procent, výroba oceli dokonce o 20 procent. Na Slovensku podle zmíněné analýzy ale produkce oceli klesne dokonce o 55 procent a v Maďarsku zase výroba hnojiv o více než 40 procent. To bude mít nepříznivý dopad na zaměstnanost v daných sektorech.

V Česku už je nyní vážně ohrožena prvovýroba oceli, která tak může po 160 let z českých zemí zcela zmizet. Klíčovým důvodem jsou právě povolenky.

Nové povolenky na dovoz dále podpoří inflační tlaky, které budou nejen v uvedených zemích sílit kvůli dražší výstavbě nemovitostí či dražší zemědělské výrobě nebo třeba zvýšení cen vstupů autoprůmyslu, již tak nyní v EU těžce zkoušeného. V důsledku tak v Česku zdraží bydlení, potraviny, ale také třeba cestování, resp. letenky, neboť letecká doprava a související infrastruktura představují velkého konzumenta oceli (upotřebené na výrobu letadel i součástí do nich, výstavbu letištních hal či hangárů, přistávacích ploch atp.)

Nové povolenky EU na dovoz jsou sice primárně namířeny proti zemím mimo EU, které produkují bez emisních povolenek nebo při jejich výrazně nižší ceně. Tyto ekonomiky ale uhlíkové clo EU paradoxně zdaleka nepoškodí tolik jako ekonomiky samotné EU, zejména její východní části. Důvodem je fakt, že EU postupně s náběhem povolenek na dovoz ukončí přidělování průmyslových povolenek EU ETS1 zdarma. Volné přidělování Brusel umožňuje z velké části v obavě eurounijního průmyslu ze ztráty konkurenceschopnosti vůči zemím mimo EU, které povolenky nezavedly nebo je mají levnější. Tato obava však podle Bruselu začne být se zavedením uhlíkového cla lichá.

Ukončení přidělování povolenek EU ETS1 zdarma bude tlačit cenu těchto povolenek vzhůru, což zasáhne zejména země východní části EU, které jsou obecně chudší a stále si s sebou táhnou zátěž energeticky nehospodárné průmyslové výroby z doby socialismu před pádem železné opony. Tento druhý efekt stažení povolenek zdarma v řadě sektorů, a zejména v zemích východní části EU, převáží první ochranářský efekt v podobě vzestupu protekcionismu v souvislosti se zavedením uhlíkového cla.

Dopad na jednotlivá nejvíce zatížená odvětví zachycují grafy níže, které pocházejí ze zmíněného odborného článku v žurnálu Energy Economics, jenž vyšel letos v únoru. Grafy zachycují také to, že dopad na některé země EU bude mnohem tíživější než na země mimo EU (které jsou v pravé části daných grafů).

Emisní povolenky EU na dovoz se zpočátku budou týkat odvětví produkce základních surovin cementu, oceli a železa, hliníku, hnojiv, elektřiny a vodíku. Sazba uhlíkového cla neboli cena povolenek na dovoz se bude vypočítávat tak, že se od průměrné týdenní aukční ceny průmyslových povolenek EU ETS1 odečte nákladnost výrobního využití oxidu uhličitého, případně dalších skleníkových plynů v zemích, které do EU vyvážejí. Přitom, samozřejmě, čím vyšší bude obsah uhlíku či jeho ekvivalentu ve zboží dováženém do EU ze zemí mimo ni, tím vyšší bude sazba uhlíkového cla čili cena potřebných emisních povolenek na dovoz.

EU bude představovat „světovou laboratoř“ pro posouzení dopadu emisních povolenek na dovoz. Podobné opatření totiž dosud nikde na světě zavedeno nebylo, s určitou výjimkou amerického státu Kalifornie a kanadské provincie Quebec, které se však s uhlíkovým clem rozhodly experimentovat v omezenější míře, než se chystá EU, a v přirozeně menším rozsahu daném velikostí dotčených trhů.

Německo pošle dalších 60 milionů eur, tedy 1,45 miliardy korun, do fondu, který má zvláště postiženým zemím pomáhat se zvládáním klimatických změn. Na závěrečné fázi jednání klimatické konference OSN COP30 v brazilském Belému to podle agentury DPA oznámil německý ministr životního prostředí Carsten Schneider.

„Kde se společnosti neumí přizpůsobit novým klimatickým podmínkám, hrozí hlad, chudoba a lidé jsou nuceni opouštět svou vlast,“ uvedl v projevu k delegátům Schneider.

Zvyšující teploty na planetě činí pravděpodobnějšími záplavy, sucha, lesní požáry i bouře, připomíná DPA. Na 1,2 miliardy eur (29 miliard korun) z fondu, který má pomáhat s přizpůsobením se klimatickým změnám, už podle ní podpořilo zhruba 200 projektů ve 108 zemích, a pomohlo tak více než 50 milionům lidí. Berlín i na loňské klimatické konferenci v Baku oznámil příspěvek ve výši 60 milionů eur.

Na konferenci dnes vystoupil také český ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík. Vyjádřil přesvědčení, že přizpůsobení se klimatickým změnám už není volbou, ale nutností, a dal najevo solidaritu Česka s nejvíce zasaženými zeměmi. ČR je podle něj na dobré cestě snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990.

