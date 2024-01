Amazon možná bude muset vycouvat z akvizice iRobotu

Amazon narazil v Bruselu. Evropská komise (EK) plánuje zablokovat plán americké technologické společnosti převzít za 1,4 miliardy dolarů (téměř 32 miliard korun) firmu iRobot, která je výrobcem vysavače Roomba. S odvoláním na své zdroje o tom ve čtvrtek informoval deník The Wall Street Journal (WSJ). Akcie firmy iRobot na zprávu zareagovaly propadem téměř o 40 procent.

Reklama

Představitelé EK na čtvrtečním jednání upozornili zástupce Amazonu, že dohoda bude pravděpodobně zamítnuta, napsal WSJ. Společnost Amazon se k věci nevyjádřila.

Americký technologický gigant do 10. ledna nenabídl nápravná opatření, která by reagovala na obavy antimonopolního úřadu, že by dohoda mohla omezit hospodářskou soutěž na trhu robotických vysavačů, uvedla EK.

EK měla také obavy ohledně ochrany soukromí majitelů vysavače Roomba, který iRobot vyrábí. Ten je totiž kromě uklízení schopen také zaznamenávat údaje o prostoru v domácnosti. A na internet už dříve unikly snímky pořízené tímto vysavačem/špiónem.

Brusel znepokojuje fúze Amazonu a výrobce „špionážního“ vysavače Zprávy z firem Evropská komise (EK) má v úmyslu prošetřit plán americké společnosti Amazon převzít za 1,7 miliardy dolarů (37,6 miliardy korun) firmu iRobot, která je výrobcem vysavače Roomba. Informoval o tom list Financial Times (FT). Odvolává se přitom na zdroje, podle nichž unijní exekutiva poslala Amazonu ohledně chystané transakce podrobný dotazník. ČTK Přečíst článek

„Pokud je cílem větší konkurence v odvětví domácích robotů, nedává to smysl,“ řekl Matt Schruers, který je prezidentem lobbistické skupiny Computer and Communications Industry Association. „Zablokování dohody může způsobit, že spotřebitelé budou mít méně možností. Regulační orgány nemohou tuto skutečnost zamést pod koberec,“ dodal.

Amazon akvizici oznámil v srpnu 2022. Společnost se snaží rozšířit si portfolio chytrých zařízení, mezi něž patří hlasový asistent Alexa, chytré termostaty, bezpečnostní zařízení a nástěnné monitory.

Akvizici už schválil britský antimonopolní úřad CMA. Návrhem transakce se zabývá také Federální obchodní komise (FTC) ve Spojených státech.

Konec uštvaných pošťáků a doručovacích firem? Vánoční dárky mohou už brzy rozvážet roboty Zprávy z firem Uštvaní pošťáci a pracovníci doručovacích firem si teď konečně vydechnou – objednané dárky k Vánocům už byly doručeny, asi ještě zbývá dovézt nějaké opožděné zásilky a bude možné si i chvíli sednout. V příštích letech by však mohl tento vánoční rituál vypadat jinak: dárky mohou přivážet roboty. Josef Tuček Přečíst článek

Amazon za miliardy koupí výrobce „pandemického miláčka” mezi vysavači, společnost iRobot Zprávy z firem Společnost Amazon získá za 1,7 miliardy dolarů společnost iRobot, nejvíce známou pro svůj robotický vysavač Roomba. Akvizice je čtvrtým největším obchodem Amazonu, uvedl server CNBC. duk Přečíst článek