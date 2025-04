Komárkova KKCG získala do svých řad elitní právnické eso

David Koláček, dosavadní partner přední mezinárodní advokátní kanceláře Clifford Chance, se stane na konci dubna novým Group Chief Legal Officerem KKCG. Jde o jeden z nejvýraznějších personálních přesunů na trhu právních služeb za poslední roky. A jaké další novinky hýbou právním byznysem? Třeba neoficiální start „komorové“ kampaně, která přilákala i nové tváře, jak podotýká ve svém právním souhrnu, který bude pravidelně vycházet na newstream.cz, Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.

David Koláček, významná tvář elitních pater českého trhu právních služeb, mění po více než třiceti letech v advokacii dres. Nově nastupuje jako Group Chief Legal Officer do skupiny KKCG. Karel Komárek, zakladatel KKCG řekl, že Koláček nejen dobře rozumí byznysu skupiny, ale v posledních letech také aktivně podporoval její mezinárodní rozvoj.

„David, který má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a s KKCG spolupracuje již řadu let, bude dohlížet na veškeré právní záležitosti napříč skupinou KKCG a jejími společnostmi. Zajistí jednotný a efektivní přístup k čím dál složitějšímu právnímu a regulatornímu prostředí, zatímco KKCG pokračuje v expanzi do dalších zemí a odvětví,“ uvedla skupina.

Jde například o oblasti zábavního průmyslu, energetiky, technologií a nemovitostí, kde v minulosti Koláček skupině pomáhal například loterijnímu Allwynu s převzetím majoritního podílu ve společnosti Novibet nebo na partnerstvích s McLaren Racing a Formulí 1. Skupině pomáhal i při jejím významném investičním vstupu ze strany Apollo Global Management a akvizici technologické společnosti Avenga.

David Koláček aktuálně působí jako partner v advokátní kanceláři Clifford Chance, která se v loňském roce osamostatnila – přestala být „oficiální pobočkou“ a navázala místo toho „dlouhodobé a úzce provázané působení ve společnosti Clifford Chance“. Do firmy Koláček přišel v roce 2008. Předtím strávil 15 let v kanceláři White & Case.

Advokátní komora hledá lídry

Není bez zajímavosti, že je David Koláček aktuálně také členem Dozorčí rady České advokátní komory (kde zřejmě bude moci zůstat, pokud bude v rámci skupiny KKCG fungovat jako samostatný advokát). Právě advokátní komoru totiž čekají za pět měsíců volby do nejvyššího vedení. I když budeme znát kandidáty do představenstva oficiálně až v červenci, už teď se řada z nich (zejména z dvou hlavních „táborů“) rozhodla kandidaturu oznámit na sociální síti LinkedIn. A začít tak sbírat podporu. Zdá se, že půjde o souboj těch nejsilnějších jmen a značek, které komora pamatuje.

Pod hlavičkou platformy Moderní advokacie se o místo ve vedení komory bude ucházet kromě současných členů představenstva Moniky Novotné z Rödl & Partner (usilující o post předsedkyně), Lukáše Trojana z kanceláře Sokol, Novák tdpa, Ondřeje Trubače z Bříza & Trubač a Kamila Blažka z Kinstellar také osm osobností z domácí i mezinárodní advokacie. Na kandidátce naopak chybí současní členové představenstva Tomáš Sokol a Martin Maisner a zejména Robert Němec, aktuální předseda komory.

Ale zpět k novým tvářím. Jde o vskutku zajímavý mix. Kandidují například Dušan Sedláček z Havel & Partners a Jan Hrazdira z HKDW HOLASEK. Pamětníci vzpomenou, že zakladatelé těchto právnických firem (Jaroslav Havel & Jan Holásek) tvořili dlouhé roky byznys duo. Ostatně před jejich rozdělením tato právnická firma navázala (dodnes) úspěšnou exkluzivní spolupráci v oblasti trestního práva s kanceláří Filipa Seiferta, dalšího z kandidátů do představenstva.

Pozornost si zaslouží také čtveřice žen, které patří k předním expertkám z uznávaných a oceňovaných kanceláří – Karolína Horáková ze Skils, Jiřina Procházková z Deloitte Legal, Barbora Vlachová z Portos a Pavla Krejčí z DBK Partners. Opomenout nesmím ani Jana Kohouta z PRK Partners, který tak zachovává alespoň formální kontinuitu „vyslance“ této elitní právní firmy poté, co Robert Němec znovu kandidovat nebude.

Zajímavý příběh letos píše také další z kandidátů, Jan Malý z kanceláře Hartmann Jelínek Malý Moreno a partneři. Pokud vás název této kanceláře překvapil, nejste sami. Ještě v loňském roce totiž fungovala v jiné sestavě – původní právnická firma Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři se od letošního 1. ledna „po zralé úvaze rozdělila na dvě samostatné advokátní kanceláře, s různým zaměřením“ (tou druhou kanceláří je Fráňa a partneři) a jméno Jana Malého se tak dostalo nově do samotného názvu firmy. Kancelář se navíc spojila se španělským advokátem Guillermo Moreno Jaureguízarem a jeho týmem, který vedl s loni zesnulým Václavem Vlkem.

Druhá z nejsilnějších „kandidátských platforem“ do vedení stavovské organizace advokátů, Komora 2.0, už také představila své volební tváře. V šestici figurují oba současné členové představenstva, Michala Plachká z Pure Legal a Pavel Kroupa z Kroupalidé. S nimi kandidují také partnerka Pierstone Jana Pattynová a společník advokátní kanceláře Constelius Jan Mašek.

Poslední dvojice Komory 2.0 pak má zajímavou vazbu na „konkurenční“ Moderní advokacii. David Uhlíř, emeritní ústavní soudce, nastoupil po svém odchodu z Brna do Hartmann Jelínek Malý Moreno a partneři, kde působí Jan Malý. Další kandidát Komory 2.0 Jan Spáčil, dnes samostatný advokát, byl pak až do roku 2023 řídícím partnerem Deloitte Legal, kde působila a působí Jiřina Procházková.

Přestup po dvou dekádách

No a aby toho nebylo v tomto právním souhrnu málo, výraznou novinkou je přesun Jana Procházky, který po 21 letech v Deloitte Legal přijal nabídku na partnerské místo v Havel & Partners. Jan, který se specializuje na oblasti bankovnictví a financí, bude mít v kanceláři na starosti další rozvoj této specializované praxe (mimochodem Jan je manželem Jiřiny Procházkové a aktuálně je v týmu společně s Dušanem Sedláčkem – oba jsou kandidáti Moderní advokacie).

„Bankovnictví a finance představují pro naši kancelář jednu z klíčových specializací, která dlouhodobě roste. Jan k nám přináší nejen své detailní odborné znalosti a bohaté zkušenosti, ale i schopnost propojovat regulatorní poradenství s aktuálními požadavky trhu. Jeho příchod nám umožní dále rozvíjet špičkovou expertízu a ještě efektivněji reagovat na potřeby bank, pojišťoven, investičních fondů i fintech společností,“ uvedl k přestupu Jaroslav Havel, řídící partner kanceláře.

