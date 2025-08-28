Komárek se spojuje s J&T. Prodává jí minoritní podíl v sázkovce Allwyn
Komárkova skupina KKCG prodává J&T 4,27procentní podíl v Allwynu za 500 milionů eur, transakce celou sázkovku naceňuje na 11,2 miliardy eur. Podíl se formálně stane součástí fondu J&T Arch Investments.
Na českém trhu dochází k dalšímu velkému pohybu. Skupina KKCG prodává minoritní podíl v herní společnosti Allwyn. Novým vlastníkem 4,27 procent Allwynu se stává J&T, konkrétně fond J&T Arch Investments. Ten od svého založení před téměř pěti lety získal podíly v řadě významných českých i zahraničních společností, včetně impéria Daniela Křetínského.
KKCG Karla Komárka získala za podíl 500 milionů eur, celou společnost transakce naceňuje na 11,2 miliardy eur, uvádí společnost KKCG v tiskové zprávě, v níž transakci oznámila.
„Pro Allwyn jde o další významný krok. Tato transakce ukazuje důvěru investorů v růstovou strategii Allwynu, která je založena na vizi a podpoře ze strany mateřské skupiny KKCG. Vidím v Allwynu další příležitosti k významné a udržitelné tvorbě hodnoty a jsem rád, že se k nám nyní mohou připojit i další investoři,“ komentoval transakci předseda představenstva Allwynu a zakladatel KKCG Karel Komárek.
„Vstup J&T ARCH do Allwynu je vyvrcholením dlouholetých obchodních vztahů s Karlem Komárkem, kterému se spolu s jeho týmem podařilo z původně domácího hráče vybudovat mezinárodní zábavní platformu. Další skvělý příběh českého kapitálu a tuzemského lídra, na jehož budoucím růstu se mohou nyní naši investoři podílet,“ doplnil jej hlavní akcionář skupiny J&T Patrik Tkáč.
Miliardový úspěch
Allwyn je přední nadnárodní provozovatel loterií, který působí v Rakousku, České republice, Řecku, na Kypru, v Itálii, Velké Británii a Spojených státech. V roce 2024 Allwyn dosáhl upravené EBITDA ve výši 1,5 miliardy eur. Do svého portfolia také přidal předního dodavatele instantních her Instant Win Gaming a oznámil záměr získat kontrolní podíl v online sázkové a herní společnosti Novibet, čímž posílil svůj potenciál inovovat, stejně jako ambici nabízet jedinečné zážitky všem zákazníkům na mezinárodních trzích.
„Allwyn je zejména díky svému geografickému rozkročení v oblasti provozování národních loterií světově unikátní. Naše portfolio tak získává investici v sektoru, který je charakteristický odolností vůči ekonomickému cyklu a vysokou konverzí zisku do volných peněžních toků. Allwyn je ve výborné pozici pokračovat v další expanzi a růstu,“ říká Adam Tomis, člen investičního výboru J&T Arch Investments.
