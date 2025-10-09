Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů
Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.
Akcie Porsche se v roce 2025 ocitly v krizi. Od svého burzovního debutu v roce 2022 ztratily více než 40 procent a musely dokonce opustit prestižní německý akciový index DAX. Kombinace slabší poptávky v Číně, odkládaného přechodu na elektromobilitu a rostoucích nákladů stlačila marže i zisky na nejnižší úroveň v historii značky.
V první polovině letošního roku klesly tržby meziročně o 6,7 procenta na 18,2 miliardy eur, zatímco provozní zisk se propadl o více než 65 procent na jednu miliardu eur. Marže spadla z 16 na 5,5 procenta. Stojí ve výsledkové zprávě podniku, v níž Porsche představilo i sérii transformačních opatření, která zahrnují restrukturalizaci portfolia, tj. prodloužení výroby vozů se spalovacími a hybridními motory a odložení uvedení některých elektrických modelů, i zvýšené výdaje na další vývoj.
Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Pád legendy. Porsche už není součástí akciové elity
Trhy
Podle generálního ředitele Porsche Olivera Blumeho, který je současně generálním ředitelem celého koncernu Volkswagen, se automobilka snaží přizpůsobit novým tržním podmínkám a měnícím se požadavkům zákazníků.
Porsche navzdory propadu navrhuje dividendu kolem 2,3 eur na akcii, ale její udržitelnost je podle analytiků nejistá.
Symbol krize luxusních automobilek
„Akcie Porsche procházejí nejtěžším obdobím od svého vstupu na burzu. I přes prestiž značky zatím chybí jasný katalyzátor obratu,“ říká Lukáš Raška z Portu.cz. Podle něj je Porsche symbolem širší krize luxusních automobilek, které vsadily na elektromobilitu, ale narážejí na realitu trhu. „Firma má silný brand i podporu koncernu Volkswagen, ale musí dokázat, že umí růst i v době, kdy luxus a elektromobilita přestávají být jistotou,“ dodává.
Trumpova cla i konkurence z Číny
„Akciím Porsche v současných podmínkách nepomáhá ani punc prémiovosti,“ upozorňuje Tomáš Cverna, analytik XTB. Podle něj sentiment investorů zhoršila i celní politika Donalda Trumpa a slabá poptávka v Číně.
„Západní výrobci ztrácí konkurenční výhodu nejen v masovém, ale i prémiovém segmentu. Jedním z hlavních soupeřů Porsche je dnes čínské Xiaomi, které dokáže nabídnout větší míru personalizace a agresivní ceny,“ dodává Cverna.
„Porsche už třikrát zhoršilo svůj výhled pro rok 2025. Tržby v Číně klesly o 42 procent, což srazilo ziskovost i cenu akcie,“ připomíná Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital.
„Marže se propadla z pěti až sedmi procent na dvě. Přesto dnes akcie považuji za relativně levné – s cílovou cenou kolem padesáti eur nabízí potenciál zhodnocení až o třicet procent a dividendový výnos přes pět procent,“ dodává Míšek.
Podle Míška by po přesunu do středně velkého indexu MDAX, ke kterému došlo letos 22. září, mohl technický tlak odeznít. K obratu by však Porsche muselo znovu přesvědčit investory, že dokáže udržet krok s konkurencí v elektromobilitě.
Zatímco Evropa a Asie hlásí pokles, Severní Amerika zůstává pro Porsche klíčovým trhem. Silný odbyt luxusních spalovacích modelů alespoň částečně tlumí propad jinde.
Akcie Porsche tak momentálně představují titul s vysokým rizikem, ale i potenciálem. Vše bude záviset na tom, zda se automobilka dokáže adaptovat na novou éru, kde luxus už sám o sobě nestačí.
DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.
