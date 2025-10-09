Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů

Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů

Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů
Profimedia
Zdeněk Pečený
pez

Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.

Akcie Porsche se v roce 2025 ocitly v krizi. Od svého burzovního debutu v roce 2022 ztratily více než 40 procent a musely dokonce opustit prestižní německý akciový index DAX. Kombinace slabší poptávky v Číně, odkládaného přechodu na elektromobilitu a rostoucích nákladů stlačila marže i zisky na nejnižší úroveň v historii značky.

V první polovině letošního roku klesly tržby meziročně o 6,7 procenta na 18,2 miliardy eur, zatímco provozní zisk se propadl o více než 65 procent na jednu miliardu eur. Marže spadla z 16 na 5,5 procenta. Stojí ve výsledkové zprávě podniku, v níž Porsche představilo i sérii transformačních opatření, která zahrnují restrukturalizaci portfolia, tj. prodloužení výroby vozů se spalovacími a hybridními motory a odložení uvedení některých elektrických modelů, i zvýšené výdaje na další vývoj. 

Pád legendy. Porsche už není součástí akciové elity

Trhy

Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

ČTK

Přečíst článek

Podle generálního ředitele Porsche Olivera Blumeho, který je současně generálním ředitelem celého koncernu Volkswagen, se automobilka snaží přizpůsobit novým tržním podmínkám a měnícím se požadavkům zákazníků. 

Porsche navzdory propadu navrhuje dividendu kolem 2,3 eur na akcii, ale její udržitelnost je podle analytiků nejistá. 

Symbol krize luxusních automobilek

„Akcie Porsche procházejí nejtěžším obdobím od svého vstupu na burzu. I přes prestiž značky zatím chybí jasný katalyzátor obratu,“ říká Lukáš Raška z Portu.cz. Podle něj je Porsche symbolem širší krize luxusních automobilek, které vsadily na elektromobilitu, ale narážejí na realitu trhu. „Firma má silný brand i podporu koncernu Volkswagen, ale musí dokázat, že umí růst i v době, kdy luxus a elektromobilita přestávají být jistotou,“ dodává.

Trumpova cla i konkurence z Číny 

„Akciím Porsche v současných podmínkách nepomáhá ani punc prémiovosti,“ upozorňuje Tomáš Cverna, analytik XTB. Podle něj sentiment investorů zhoršila i celní politika Donalda Trumpa a slabá poptávka v Číně.

„Západní výrobci ztrácí konkurenční výhodu nejen v masovém, ale i prémiovém segmentu. Jedním z hlavních soupeřů Porsche je dnes čínské Xiaomi, které dokáže nabídnout větší míru personalizace a agresivní ceny,“ dodává Cverna.

„Porsche už třikrát zhoršilo svůj výhled pro rok 2025. Tržby v Číně klesly o 42 procent, což srazilo ziskovost i cenu akcie,“ připomíná Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital.

„Marže se propadla z pěti až sedmi procent na dvě. Přesto dnes akcie považuji za relativně levné – s cílovou cenou kolem padesáti eur nabízí potenciál zhodnocení až o třicet procent a dividendový výnos přes pět procent,“ dodává Míšek.

Podle Míška by po přesunu do středně velkého indexu MDAX, ke kterému došlo letos 22. září, mohl technický tlak odeznít. K obratu by však Porsche muselo znovu přesvědčit investory, že dokáže udržet krok s konkurencí v elektromobilitě.

Zatímco Evropa a Asie hlásí pokles, Severní Amerika zůstává pro Porsche klíčovým trhem. Silný odbyt luxusních spalovacích modelů alespoň částečně tlumí propad jinde.

Akcie Porsche tak momentálně představují titul s vysokým rizikem, ale i potenciálem. Vše bude záviset na tom, zda se automobilka dokáže adaptovat na novou éru, kde luxus už sám o sobě nestačí.

DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

video

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Newstream TV

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Související

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Poradenská firma Deloitte Česká republika radí aktuálně klientům s dvěma nejčastějšími agendami: nejvíce je pálí digitalizace a AI, firmy se bojí, aby něco nezmeškaly.  „Všechno se mění pod rukama, zejména s příchodem AI. Ať už je to opravdu změna nebo to,že se firmy bojí, aby něco nezmeškaly,“ říká šéf české pobočky společnosti Deloitte Miroslav Svoboda v podcastu Newstream Business Talk.  Společnosti zajímá digitální způsob vedení firmy či jak mají fungovat dodávky služeb.

Další aktuální agendou jsou záležitosti spojené s vlastnictvím firem, s nástupnictvím, s regulací, která firmy velmi tlačí -  ať už v daňové oblasti či v oblasti auditu. „To, jak budou nastaveny síly globálně, se hodně mění tím, jak dochází k přerozdělení moci mezi zejména Spojenými státy, Čínou a Evropou. Takže klienti chodí s otázkami typu, jaké bude zdanění, jak budeme schopni v budoucnu obchodovat, co všechno po nás budou chtít jednotlivé státy nebo zda naopak přijde nějaká větší harmonizace,“ popisuje Svoboda. Obě velké agendy se pak rozpadají do menších témat, která poradci s klienty řeší. 

Mistři improvizace

U regulatorních otázek jde spíše o krátkodobé věci, de facto risk management. Podle Miroslava Svobody se zvlášť v posledním roce věci velmi rychle mění. Příkladem toho je návrh globální minimální daně, takzvaný Pilíř 2, kde na úrovni OECD domluvilo, že ji budou dodržovat všechny členské státy. Amerika ale řekla, že se pravidel účastnit nebude, takže se celý systém přejednává.

„Přitom to má velký dopad do toho, jak reportujete, co sbíráte za údaje, co musíte nasadit za systémy,“ vypočítává šéf Deloitte. Kvůli mnoha změnám se nemohou firmy na regulace spolehnout a není možné stanovovat pevné dlouhodobé strategie. „Pak je potřeba být flexibilní a umět si prostě poradit, byť krátkodobě. A to si myslím, že je velká výhoda českých firem, že trošku improvizace nám jde. Vlastně v tom máme trochu konkurenční výhodu oproti velkým molochům, kde rozhodovací procesy trvají dlouho," poznamenává Svoboda. 

Podle něj spousta klientů Deloitte v posledních letech vyrostla ze středních firem do velkých. „Jsem pyšný na to, že se nám podařilo vytvořit podhoubí v rámci  středních a větších českých firem, které s námi řeší, jak se dostat na úroveň těch, kterým poskytujeme služby globálně či regionálně,“ říká. Deloitte pro takové firmy pořádá soutěž Best Managed Companies, což je program oceňující přední české soukromě vlastněné a řízené firmy, reprezentující nejvyšší standardy kvality a výkonnosti.

České firmy podle něj zdaleka nerovná se jen sektor automotive. V Česku je velmi silný sektor průmyslové výroby a strojírenství obecně. „Existuje spousta firem, které jsou i třeba evropskými lídry nebo v top tři v Evropě, zapojeny ve větších řetězcích, dodávajících velmi unikátní řešení - typu displeje do mobilu, obrazovek nebo technická řešení třeba pro kolejová vozidla,“ říká.

Dalším velmi silným tuzemským sektorem je e-commerce, kde někteří hráči přerostli tuzemskou velikost a jdou do zahraničí, i do západních zemí. Pak existují obří firmy mezinárodního významu, jako je EPH, Colt, Czechoslovak Group, tedy firmy z oblasti energetiky a bezpečnosti. „V tomto směru zase ČR byla rychlejší a tady tyto skupiny prostě byly rychlejší a předvídavější než spousta západních hráčů. A možná právě proto, že rozhodovací procesy a  česká improvizace a schopnost vyplnit díru na trhu, ta je tady historicky daná. Firmy šly do zmíněných oborů v momentě, kdy ještě nebylo jasné, že to bude takový boom. Nebo šly zcela proti trendu,“ říká Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Kdo kupuje v Česku nejvíce realit?

V čem konkrétně radí Deloitte klientům v oblasti AI? 

Pro jak velkou firmu má špičkové poradenství smysl? 

Jak se liší české miliardové firmy od polských a maďarských?

Budou Češi úspěšní i do budoucna?

Poslechněte si pořad Newstream Business Talks s country leaderem Deloitte Česká republika Miroslavem Svobodou. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na Spotify nebo Apple Podcasts v kanálu Newstream Podcasty

 

Související

David Batal, vedoucí partner auditorských služeb ve společnosti Deloitte

Banány jsou na kontrolu horší než jaderné palivo, říká šéf auditu v Deloitte

Leaders

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek

Tesla jen za 850 tisíc korun? Ani to značce k úspěchu v Evropě nepomůže

Tesla Model Y
ČTK
Petra Nehasilová
pej

Americká automobilka Tesla uvedla na trh dlouhou očekávanou verzi levnějších modelů. Snaží se tak čelit poklesu prodejů. Bude to ale stačit v Evropě, kde tvrdě naráží na lacinější konkurenci?

Levnější verze vozů Tesla, SUV Model Y a sedan Model 3, čelí náročné konkurenci právě tam, kde automobilka Elona Muska nejvíce potřebuje posílit. V Evropě, píše server agentury Reuters.

Nové varianty Model Y Standard a Model 3 s cenou od zhruba 36 990 dolarů (asi 850 tisíc korun) totiž vstupují na trh, který je už nyní plný dostupných elektromobilů. V Evropě Tesla soupeří s automobilkami, které nabízejí mnohem levnější elektrické modely, jako je čínský BYD Dolphin Surf s cenou od 23 000 eur (asi 559 tisíc korun), Dacia Spring za 16 800 eur (asi 408 tisíc korun) či Citroën e-C3 za 23 300 eur (asi 566 tisíc korun). Další značky, včetně Volkswagenu, plánují uvést nové elektromobily s cenou pod 25 000 eur už v příštím roce.

Češi letos nakoupili více než deset tisíc elektromobilů

Češi letos nakoupili více než deset tisíc elektromobilů. Trh nadále roste

Zprávy z firem

Trh s elektromobily v České republice vzrostl za devět měsíců letošního roku o 41 procent. Lidé a firmy koupili 10 180 nových osobních bateriových automobilů, na celkovém počtu 182 437 nových aut tak měly elektromobily podíl 5,6 procenta. Loni byl podíl elektromobilů mezi prodanými osobními auty 2,5 procenta, uvedlo Centrum dopravního výzkumu.

ČTK

Přečíst článek

Na rozdíl od Spojených států, kde v této cenové kategorii najdeme prakticky jen Nissan Leaf, je evropská konkurence nelítostná. Podle Sama Fioraniho z analytické společnosti AutoForecast Solutions mohou levnější elektromobily evropských výrobců výrazně omezit šance Tesly na úspěch.

Klesající podíl Tesly v Evropě

Tesla, která dlouhodobě obhajuje své vyšší ceny kvalitní technologií a výbavou, zaznamenala od roku 2023 – kdy byl Model Y nejprodávanějším vozem v regionu – téměř poloviční pokles tržního podílu. Nyní činí zhruba 1,5 procenta.

Analytici tento propad přisuzují nejenom stárnoucí nabídce modelů, ale i kontroverzním veřejným postojům Elona Muska.

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Názory

Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Společnost doufá, že levnější vozy oživí prodej, který globálně poklesl poprvé v roce 2024. A další pokles se očekává. Podle odhadů analytické firmy Visible Alpha by se dodávky letos mohly snížit o dalších 10 procent.

V USA bude cena Modelu Y Standard pod hranicí 40 000 dolarů srovnatelná či nižší než u konkurence. Oživení prodeje ale může narazit na ukončení daňové úlevy ve výši 7 500 dolarů. Musk sám varoval, že Teslu může čekat „několik těžkých čtvrtletí“, pokud poptávka v USA zpomalí.

Musk dostane od Tesly bilion, který chtěl. Nechají ho ale zasoutěžit

Leaders

Musk si navýší podíl v Tesle na pětadvacet procent. Když splní stěží realistické cíle, které mu firma dala. Bude z miliardáře bilionář?

tzv

Přečíst článek

Tesla loni zvýšila prodej aut v Číně na rekordních více než 657 tisíc vozů

Tesla dál chřadne. V evropských prodejích Muska školí Číňané

Zprávy z firem

Americké automobilce Tesla, kterou vlastní miliardář Elon Musk, se ani sedmý měsíc po sobě nepodařilo zaznamenat růst v rámci prodejů v Evropě. Její přímý konkurent, čínská společnost BYD, která letos dorazila i do Česka, naopak hlásí meziroční nárůst prodejů svých elektromobilů o 225 procent.

fry

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme