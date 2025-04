Monopost stáje McLaren inspiroval pop-up intervenci Václava Kočího

„Strength to strength“, první výstava v rámci dramaturgické řady Artia s názvem Linie inovace, přinese výtvarný dialog brněnského konceptuálního malíře Václava Kočího s monopostem stáje McLaren. Umělecká intervence bude dalším příkladem spolupráce umělců s inovativním designem a inženýrstvím automobilového průmyslu. Výstava potrvá od 28. 3. do 21. 4. 2025 a její kurátorkou je Linda K. Sedláková.

Artium je prostor, kde se umění potkává s lidmi v mnoha podobách. Nyní se zde divákům otevírá možnost zhlédnout výtvarný dialog mezi vrcholným dílem automobilového průmyslu, jakým monopost McLarenu F1 je, se silnou site-specific instalací Václava Kočího. Autorovo výtvarné vidění se popasovalo se stájovou barevností černé a oranžové, odpovídající dynamika, drive a síla Kočího práce pak inspirovaly k leitmotivu instalace „Síla k síle – Strength to Strength“.

Luxusní vozy a umění k sobě mají od počátku blízko a mnohým slavným autorům již v minulosti karoserie vozů posloužily jako netradiční malířská plátna. Tyto spolupráce umožnily umělcům jako Alexander Calder, Roy Lichtenstein či David Hockney prozkoumat nové formy a média a zároveň ukázat inovativní design a inženýrství luxusních automobilových značek. „Site-specific instalace Václava Kočího pro Artium podtrhuje sílu a dynamiku prezentovaného vrcholu automobilového designu a zároveň dokazuje, že F1 již nelze vnímat jen jako motorsport, ale jako svého druhu životní styl, který má přesah do umění, designu a pop kultury,“ říká o výstavě kurátorka Linda K. Sedláková.

Instalace bude na výstavě doplněna třemi menšími vrstvenými formáty.

Výstava v Artiu by KKCG je přístupná od pondělí do pátku vyjma středy od 8 do 21 hodin, o víkendech pak od 9 do 21 hodin. Vstupné je zdarma.

Věrný model závodního monopostu McLaren F1 mají návštěvníci Artia možnost shlédnout díky oficiálnímu partnerství mezinárodní loterijní skupiny Allwyn s týmem McLaren. Allwyn je mateřskou společností Sazky.

Václav Kočí (*1981) je brněnský konceptuální malíř, zakladatel projektu Open Studios, který umožňuje nejen širší veřejnosti návštěvy ateliérů v Brně a Ostravě, ale především soustavně pracuje na vytváření odborného networkingu mezi kurátory, umělci, galeristy a dalšími. Vystudoval malbu na FaVU VUT v Brně, kde rovněž v roce 2010 získal doktorát. Tématem jeho disertace bylo Umění ve veřejném prostoru. Tomuto tématu se věnuje i jako pedagog na stavební fakultě VUT v Brně.

Artium by KKCG: Kde se umění potkává s lidmi

Artium by KKCG je netradiční, volně přístupný umělecký prostor, který spojuje odlišné světy, otevírá nové horizonty a vzájemně propojuje mnohdy izolované kulturní oblasti v nezapomenutelných setkáních. Ve spolupráci s předními kurátory pro širokou veřejnost připravuje více žánrový umělecký program, koncepčně ukotvený na čtyřech dramaturgických pilířích: vizuálním umění, hudbě, performativním umění a vzdělávání.

V roce 2025 se dramaturgická linie Artia by KKCG zaměřuje na inovace. Ty mění nejen to, jak umění vzniká, ale i jak ho prožíváme a jak nás může inspirovat. Inovace umělcům dávají větší svobodu vyjádření a umožňují objevovat nové způsoby komunikace s divákem. Letošní program Artia tak návštěvníkům nabídne progresivní formy tvorby i hlubší spojení s ní.