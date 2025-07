Komárkův Allwyn prodloužil podporu karlovarského festivalu. Bude dál podporovat mladé filmaře

Partnerství mezi společností Allwyn a Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary bude pokračovat i nadále. Vedle podpory mladých filmařů v rámci projektu EFP Future Frames bude holding Karla Komárka hledat i další cesty, jak podpořit úspěšný filmový festival.

Již 15 let podporuje skupina KKCG Karla Komárka Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Poslední tři roky tak činí zejména podporou programu EFP Future Frames společností Allwyn.

Tento program každoročně umožní deseti mladým filmařům zúčastnit se programu zaměřeného na mentoring, navazování kontaktů i propagaci, aby mohli nastartovat svou mezinárodní filmovou kariéru. Z desítky pak vzejde vítěz, který získá filmové stipendium v Los Angeles Allwyn Residency. Vítězem pro rok 2025 se stal německý filmař Simon Schneckenburger. Porotu zaujal s krátkometrážním snímkem Skin on Skin.

Future Frames na KVIFF Allwyn - použito se svolením

„V Allwyn věříme, že příležitosti jsou tu pro ty, kteří se jich nebojí chopit, a přesně to tito mladí filmaři udělali. Každý z nich se naplno ponořil do filmového řemesla a vytvořil dílo výjimečné kvality. Jejich příběhy nám připomínají, jak silným nástrojem film může být – dokáže inspirovat, spojovat a podnítit změnu. A právě odvaha vyjádřit se skrze vlastní tvorbu je tím, co dává mladým filmařům příležitost udělat reálnou společenskou změnu. Upřímně gratuluji letošnímu stipendistovi Simonu Schneckenburgerovi a těším se, až budeme moci v příštích letech sledovat, kam se jeho kariéra i kariéry jeho kolegů budou dál ubírat,“ uvedl CEO společnosti Allwyn Robert Chvátal.

Spolupráce pro další roky

„Od našeho setkání na tomto místě v loňském roce společnost Allwyn dále posílila svou pozici. V souladu s naší globální značkou a vizí „vylepšovat hru pro všechny“ jsme letos v únoru oznámili dvě významná globální partnerství – každý z těchto kroků je důležitým milníkem na naší cestě,“ řekl Robert Chvátal, CEO společnosti Allwyn.

„Prvním je naše partnerství s Formulí 1, druhým pak s týmem McLaren Formule 1. S hrdostí podporujeme nejen sport, ale i kulturu, a tak se s vámi dnes mohu s radostí podělit o zprávu, že Allwyn a MFF Karlovy Vary po letech úzké spolupráce právě prodloužily své dlouholeté partnerství,“ dodal Chvátal.

Výkonný ředitel karlovarského filmového festivalu Kryštof Mucha si podpory Allwyn váží a je rád, že bude pokračovat. „Výrazným bodem naší spolupráce nadále zůstává podpora programu EFP Future Frames, který otvírá jedinečné možnosti talentovaným filmařům z celé Evropy získávat další zkušenosti ve filmařské profesi,“ připomněl Mucha.

