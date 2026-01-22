Ferretti blokuje plán KKCG. Komárkova skupina podíl nenavýší
Společnost Ferretti International Holding (FIH), která je kontrolním akcionářem italského výrobce luxusních jachet Ferretti, nehodlá podpořit plán investiční skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka na zvýšení podílu v tomto podniku.
Společnost KKCG Maritime, která je součástí skupiny KKCG, v pondělí oznámila, že se rozhodla podat nabídku na odkup až 52,1 milionu akcii firmy Ferretti za 3,5 eura za kus. Maximální celková hodnota nabídky tak činí zhruba 182,5 milionu eur (4,4 miliardy korun). KKCG Maritime si chce v rámci této nabídky zvýšit podíl ve společnosti Ferretti na 29,9 procenta ze současných 14,5 procenta.
Strategická investice
Společnost FIH v tiskové zprávě uvedla, že nabídku nehodlá využít. Dodala, že věří v dlouhodobou strategii a růstové vyhlídky firmy Ferretti. Upozornila také, že svůj podíl ve firmě Ferretti vnímá jako dlouhodobou a strategickou investici.
KKCG Maritime v pondělí uvedla, že nabídka potvrzuje její záměr sehrát aktivnější roli v podpoře dalšího růstu a rozvoje společnosti Ferretti. Upozornila, že nabídka nesměřuje ke stažení akcií společnosti Ferretti z burzy a že její podíl ve firmě nepřekročí hranici 30 procent, takže nevznikne povinnost učinit nabídku na převzetí celého podniku.
KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Ve svých portfoliových společnostech zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.
